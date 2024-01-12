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Denizli'de Karayolunda Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de Karayolunda Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, karayolundan yolun karşısına geçmeye çalışan Mahperi Çelik, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çelik'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü gözaltına alındı ve polis soruşturma başlattı.

12.01.2024 - 20:46,
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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, karayolundan yolun karşısına geçmek isteyen Mahperi Çelik (40), otomobilin çarpması sonucu yaşımını yitirdi.

Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında, Akhan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Bir fabrikadan iş görüşmesinden çıkan Mahperi Çelik'e, karayolundan karşıya geçmeye çalışırken, Ayhan Ölmez'in kullandığı 32 LZ 877 plakalı otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle Çelik, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Çelik'in cenazesi. Otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Ölmez gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Denizli\'de Karayolunda Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA
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