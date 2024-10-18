Denizli'de Kayıp Alzheimer Hastasının Kemikleri Bulundu - Son Dakika
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Denizli'de Kayıp Alzheimer Hastasının Kemikleri Bulundu

Denizli\'de Kayıp Alzheimer Hastasının Kemikleri Bulundu

Nazife Demir'in kemikleri, arazide bulunarak yüksekten düşüp öldüğü belirlendi.

18.10.2024 17:09
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DENİZLİ'de arazide insan kemikleri bulundu. Kemiklerin yaklaşık 3,5 aydır kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Nazife Demir'e (76) ait olduğu, yüksekten düşerek hayatını kaybettiği ve hayvanların parçaladığı üzerinde duruluyor.

Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Nazife Demir, 2 Temmuz'da kayboldu. Yakınları polise kayıp ihbarında bulunduktan sonra Demir için bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ancak, Demir'e ulaşılamadı.

Bugün Aktepe Mahallesi yakınlarında insan kemiği ve kıyafet parçaları gören vatandaşlar ihbarda bulundu. Bölgeye, Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri de kemiklerin bulunduğu alanda inceleme yaptı. İnceleme sonrası kemikler toplanarak otopsi için Adli Tıp Denizli Bölge Başkanlığı'na götürüldü.

Polisin yaptığı incelemede, kıyafet parçalarının Nazife Demir'e ait olduğu belirlendi. Demir'in yüksek bir yerden düşerek hayatını kaybettiği, ardından da hayvanların cesedini parçaladığı üzerinde duruluyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Denizli, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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