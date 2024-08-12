Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin trafik levhası direğine çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Hüseyin Öksüzoğlu'nun kullandığı (56) 20 BM 830 plakalı otomobil, Dokuzkavaklar Mahallesi Ankara Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki levha direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Öksüzoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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