Denizli'de Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Denizli'de Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi

Denizli\'de Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi

Denizli'de, yöreye özgü yemek ve ürünlerin tanıtımı amacıyla 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliği düzenlendi. Programda, Denizli'nin coğrafi işaretli ürünleri ve lezzetleri tanıtıldı. Denizli Valisi, Belediye Başkan Vekili, Milletvekili ve diğer ilgililer etkinliğe katıldı.

22.05.2024 13:39
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Denizli'de, yöreye özgü yemek ve ürünlerin tanıtımı gerçekleştirildi.

"Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde program düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, bu yılki kutlamaların ana temasının "atıksız, geleneksel ve sağlıklı" olarak belirlendiğini söyledi.

Kentin coğrafi işaretli ürün ve yemeklerini tanıtmak için çaba sarf ettiklerini anlatan Akyol, "Denizli'nin köklü tarihinden gelen damak lezzetlerini ülkemizde olduğu gibi dünyada tanıtmaya çalışıyoruz. Coğrafi işaretlerle tescillenmiş ürünlerimiz, lezzeti kıtaları aşmış tadına doyum olmaz yemeklerimiz, Denizli'nin her yerinde eşsiz güzellikler ve eşsiz özelliklerimiz var." diye konuştu.

Etkinlikte, Tavas baklavası Kızılcabölük kaşık helvası, Çameli fasulyesi, Kale biber tatarı, biber dolması, Serinhisar leblebisi, kuru fasulye ve Denizli kebabı tanıtıldı.

Programa, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve diğer ilgililer katıldı.???????

Kaynak: AA

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