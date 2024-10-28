Denizli'deki Yangın Beşinci Gününde Tavas Sınırına Ulaştı - Son Dakika
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Denizli'deki Yangın Beşinci Gününde Tavas Sınırına Ulaştı

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde beşinci gününe giren yangın, Tavas ilçe sınırına dayanırken, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık vatandaşlardan acil yardım çağrısında bulundu. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

28.10.2024 18:16  Güncelleme: 18:18
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(İZMİR) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Başkarcı Dağı'nda başlayan yangın, beşinci gününde devam ederken Tavas ilçe sınırına geldi. Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, yayınladığı video ile vatandaşlara yardım çağrısında bulundu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Başkarcı Dağı'nda başlayan yangın beşinci gününde devam ediyor. 24 Ekim 2024 Perşembe günü saat 14: 48'de başlayan yangının söndürme çalışmalarında arazinin sarp ve kayalık yapısı nedeniyle zor anlar yaşanırken Orman Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na ait toplam 7 hava aracı, 67 arazöz, 43 ilk müdahale aracı, 22 iş makinesi, belediyelere ait itfaiye araçları ve su tankerleri ile kamu kurumlarına ait iş makineleri ile yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Yaklaşık bin 600 personelle yangını söndürme çalışmaları devam ederken yangın Tavas ilçesi sınırına dayandı. Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, yayınladığı video ile vatandaşlara yardım çağrısında bulundu.

Tatık açıklamasında şunları söyledi:

"Şu an da yangın, Tavas sınırına geldi ve kontrolü güç bir şekilde ilerliyor. Tüm vatandaşlarımızı… Yalnız traktörü olan ve su getirebilecek olanları, burada gereksiz trafik yoğunluğu oluşmayacak şekilde Yeroluk Havuzu'na su getirmelerini istiyoruz. Bu çok acil bekliyoruz. Çünkü su olmadan bunu engelleme şansımız yok."

Denizli\'deki Yangın Beşinci Gününde Tavas Sınırına Ulaştı
Kaynak: ANKA

Merkezefendi, Kadir Tatık, 3-sayfa, Denizli, Güncel, Çevre, Yaşam, Tavas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'deki Yangın Beşinci Gününde Tavas Sınırına Ulaştı - Son Dakika

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