Deprem Araç Hırsızlığı Çetesi Çökertildi

ADANA merkezli 11 ilde, 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören araçların motor ve şasi numaralarını çalıntı ve hacizli araçlara işleyip, piyasaya sürdüğü belirlenen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheliden 22'si tutuklandı, 22'si adli kontrol şartı, 3'ü savcılık talimatıyla serbest kaldı. Şüphelilerin delil karartmak için şasi numaraları değiştirilen bazı araçları Konya'da bir uçuruma attıkları ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak kullanılamaz hale gelen ve ağır hasarlı araçları düşük bedellerle temin edip, motor ve şasi numaralarını çalıntı ve hacizli araçlara işleyerek piyasaya süren çeteyi deşifre etti. Polis teknik ve fiziki takip başlattığı 48 şüphelinin kimliğini tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, Adana merkezli 11 ilde belirlenen çok sayıda adrese 9 Nisan'da eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheli, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ARAÇLAR TRAFİKTE SEYİR HALİNDE GÖRÜLDÜ

Polisin, yaklaşık 6 ay önce depremde tamir edilemeyecek boyutta ağır hasar gören birden fazla aracın trafikte seyir halinde olduğunu belirlediği, soruşturmanın da bu şekilde başladığı belirtildi. Söz konusu araçların sahipleri ya da mirasçılarından düşük bedellerle satın alındığı, şüphelilerin atölyelerinde aynı marka ve modeldeki hacizli-yakalamalı veya çalıntı araçlarla şasi numaralarının değiştirildiği belirlendi. Ayrıca bu araçların tamir edilmiş gibi gösterilip, satıldıktan sonra trafiğe çıkarıldığı tespit edildi.

25 MİLYON LİRALIK VURGUN

Şüphelilerin bu yöntemle 30 ayrı araç üzerinden yaklaşık 25 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. Öte yandan, Konya'nın Selçuklu ilçesinde satın aldığı ağır hasarlı aracın, aranma kaydını öğrenen bir şüphelinin, polise yakalanmamak ve delilleri karartmak için hasarlı aracı kırsal bir noktada uçuruma attığı ortaya çıktı. Polisin, güvenlik kamerası ve Plaka Takip Sistemi'nden (PTS) takip ederek uçuruma atılan aracın yerini tespit edip, bulunduğu yerden vinçle çıkardığı bildirildi.

22 TUTUKLAMA

Emniyete götürülen şüphelilerin, ifadelerinde, "Biz araçlara change yaptırmadık, aksine tamir ettirdik. Olayla herhangi bir bağlantımız yok" dediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, 22'si adli kontrol şartı, 3'ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Firari bir şüpheliyi yakalama çalışması sürerken, çete üyelerine ait 15 milyon lira değerindeki 129 araca el konuldu, 23 banka hesabına da tedbir kararı uygulandı.