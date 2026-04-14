Deprem Aracı Çetesi Çözüldü

14.04.2026 13:01
Adana merkezli operasyonda, depremde hasar gören araçları çalıntı numarası ile satan 47 kişi gözaltına alındı.

ADANA merkezli 11 ilde, 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören araçların motor ve şasi numaralarını çalıntı ve hacizli araçlara işleyip, piyasaya sürdüğü belirlenen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheliden 22'si tutuklandı, 22'si adli kontrol şartı, 3'ü savcılık talimatıyla serbest kaldı. Şüphelilerin delil karartmak için şasi numaraları değiştirilen bazı araçları Konya'da bir uçuruma attıkları ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak kullanılamaz hale gelen ve ağır hasarlı araçları düşük bedellerle temin edip, motor ve şasi numaralarını çalıntı ve hacizli araçlara işleyerek piyasaya süren çeteyi deşifre etti. Polis teknik ve fiziki takip başlattığı 48 şüphelinin kimliğini tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, Adana merkezli 11 ilde belirlenen çok sayıda adrese 9 Nisan'da eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheli, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ARAÇLAR TRAFİKTE SEYİR HALİNDE GÖRÜLDÜ

Polisin, yaklaşık 6 ay önce depremde tamir edilemeyecek boyutta ağır hasar gören birden fazla aracın trafikte seyir halinde olduğunu belirlediği, soruşturmanın da bu şekilde başladığı belirtildi. Söz konusu araçların sahipleri ya da mirasçılarından düşük bedellerle satın alındığı, şüphelilerin atölyelerinde aynı marka ve modeldeki hacizli-yakalamalı veya çalıntı araçlarla şasi numaralarının değiştirildiği belirlendi. Ayrıca bu araçların tamir edilmiş gibi gösterilip, satıldıktan sonra trafiğe çıkarıldığı tespit edildi.

25 MİLYON LİRALIK VURGUN

Şüphelilerin bu yöntemle 30 ayrı araç üzerinden yaklaşık 25 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. Öte yandan, Konya'nın Selçuklu ilçesinde satın aldığı ağır hasarlı aracın, aranma kaydını öğrenen bir şüphelinin, polise yakalanmamak ve delilleri karartmak için hasarlı aracı kırsal bir noktada uçuruma attığı ortaya çıktı. Polisin, güvenlik kamerası ve Plaka Takip Sistemi'nden (PTS) takip ederek uçuruma atılan aracın yerini tespit edip, bulunduğu yerden vinçle çıkardığı bildirildi.

22 TUTUKLAMA

Emniyete götürülen şüphelilerin, ifadelerinde, "Biz araçlara change yaptırmadık, aksine tamir ettirdik. Olayla herhangi bir bağlantımız yok" dediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, 22'si adli kontrol şartı, 3'ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Firari bir şüpheliyi yakalama çalışması sürerken, çete üyelerine ait 15 milyon lira değerindeki 129 araca el konuldu, 23 banka hesabına da tedbir kararı uygulandı.

Kaynak: DHA

Otobüsü polisin üzerine süren CHP’nin şoförüne hapis cezası Otobüsü polisin üzerine süren CHP'nin şoförüne hapis cezası
Futbol dünyası şokta Genç futbolcunun kafasına sıktılar Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar
Serenay Sarıkaya gözlükleriyle dikkat çekti Serenay Sarıkaya gözlükleriyle dikkat çekti
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
Netanyahu’dan Trump’ın Hürmüz planına tam destek Netanyahu'dan Trump'ın Hürmüz planına tam destek
Ederson’a yabancı madde atan şahıs tespit edilerek savcılığa sevk edildi Ederson'a yabancı madde atan şahıs tespit edilerek savcılığa sevk edildi
Saba Tümer’den olay sözler: Çocuk doğurmak bana saçma geliyor Saba Tümer’den olay sözler: Çocuk doğurmak bana saçma geliyor
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici Hürmüz ablukası ne anlama geliyor? Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
Kılıçdaroğlu, İbrahim Tatlıses’i hastanede ziyaret etti Kılıçdaroğlu, İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti

13:46
Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: “Vali aldı ama savcılığa vermedi“ iddiası
Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: "Vali aldı ama savcılığa vermedi" iddiası
13:14
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku talimatı
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku talimatı
12:43
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
12:31
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’den ilk açıklama
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama
12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
11:46
Şanlıurfa’daki okul saldırısı kamerada Kapıdan ateş ederek girdi
Şanlıurfa'daki okul saldırısı kamerada! Kapıdan ateş ederek girdi
11:10
Ara seçim olacak mı Gözlerin çevrildiği Bahçeli’den açıklama var
Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
11:04
Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi Suudi Arabistan’dan ABD’ye abluka baskısı
Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi! Suudi Arabistan'dan ABD'ye abluka baskısı
10:52
Savaşın seyrini değiştirecek haber Pekin yönetiminden açıklama var
Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var
10:47
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye’ye savaş açacak
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak
