Deprem Bölgesi Malatya\'da 159 Bin Öğrenci İçin İlk Zil Çaldı

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Deprem bölgesi Malatya'da 159 bin öğrenci için ilk zil çaldı

Yıkılan okulların yerlerine yeni okullar inşa ediliyor

MALATYA - Asrın felaketinde büyük yıkıma uğrayan Malatya'da 2024-2025 eğitim-öğretim yılında 159 bin 116 öğrenci ders başı yaptı.

Uzun yaz tatilinin ardından deprem bölgesi Malatya'da ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 159 bin 116 öğrenci ile 12 bin 464 öğretmen ders başı yaptı. İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında resmi tören ise Fırat İlkokulu'nda düzenlendi. Vali Seddar Yavuz, Milletvekili İhsan Koca, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Emniyet Müdürü Arif Çankal ile daire müdürleri ve velilerin katıldığı törende öğrencilerin ilk gün heyecanı yaşandı.

Açılış konuşmasın yapan Malatya Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, "Bu topraklara olan vicdan borcunu, memleket aşkıyla yoğuran, samimi ve özverili Malatya maarifin her bir eğitim neferi Türk milli eğitiminin amaçları doğrultusunda, öğrencilerimizi yarınlara hazırlamak için, her eğitim öğretim yılı olduğu gibi bu eğitim ve öğretim yılında da heyecanla ve azimle çalışmalarını yürütmektedir" ifadelerine yer verdi.

Bin 640 yeni sınıf hizmete girecek

6 Şubat depremlerinde yıkılan okulların yerine yeni okulların yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini ifade eden Bakır, "Deprem sonrası 8 tane okulumuzun inşaatı tamamlanarak 2023-2024 eğitim öğretim yılında açmış, bugün itibari ile de 25 tane okulumuz daha inşaatı tamamlanarak eğitim öğretim açılmıştır. Ekim ayı başında 9 okulumuzun daha inşaatı tamamlanarak devreye girecek, depremden sonra Kasım 2024 sonuna kadar da toplam 52 okulumuzun inşaatları tamamlanarak eğitim öğretime açılmış olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığımızca onaylanan toplam 108 projemiz bittiğinde, deprem nedeniyle kaybetmiş olduğumuz 855 dersliğin neredeyse iki katına kadar yani bin 640 sınıfı elde etmiş olacağız" şeklinde konuştu.

Malatya Valisi Seddar Yavuz da eğitimin dünyada en çok tartışılan, en çok üzerinde durulan stratejik alanlardan biri olduğunu belirterek, "Eğitim, refahımızı, huzurumuzu ve bağımsızlığımızı direk etkileyen en önemli araçlardan bir tanesidir. Bu yüzden de bütün toplumlar eğitimi ve eğitim modellerini tartışır. Biz Türkiye'yi yüz yılın maarif modeliyle kendinize özgü, medeniyet değerlerinden beslenen ama evrensel, ıskalamayan yeni bir modeller yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Deprem sonrası projelerin gerçekleştirildiğinde depremden önceki sınıf sayısını ikiye katlayacaklarını ifade eden Vali Yavuz, "Kasım ayı itibariyle neredeyse kaybettiğimiz sınıfların yüzde 85'ini tekrar kazanmış olacağız" ifadelerine yer verdi.

Şehirde depremin izlerinin silindiğini de belirten Yavuz, "Özellikle kalıcı konutları, kalıcı iş yerlerini, kırsal köy konutlarını hızlıca inşa etmeye devam ediyoruz. Şehir merkezinde rezerv alanlar başta olmak üzere inşaatlarımız hızla devam ediyor. Malatyalı kardeşlerimizin de desteğiyle, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imkanlarıyla inşallah bu şehri en kısa zamanda daha güzel şekilde inşa edeceğiz. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz, valiliğimiz kısaca tüm kamu kurumu ve kuruluşları ele ele vererek şehrimizi ayağa kaldırmak için ciddi şekilde çalışma yürütüyoruz. Özellikle buradan bir kez daha Malatyalı kardeşlerime seslenmek istiyorum. Yıkım faaliyetlerimizi, tahliye faaliyetlerimizi hızlı gerçekleştirirsek hızla inşa faaliyetleri gerçekleştiririz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilerin halk oyunları gösterisi ilgiyle izlendi. Sonrasında Vali Seddar Yavuz, öğrenciler ile birlikte ilk ders zilini çaldı.