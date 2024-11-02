Deprem Bölgesinde Ödemelere 12 Ay Uzatma - Son Dakika
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Deprem Bölgesinde Ödemelere 12 Ay Uzatma

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki mükelleflerin taksit süreleri 12 ay uzatıldı.

02.11.2024 10:46
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki mükelleflerin alacaklı yerlere yapacakları ödemelerin taksit süreleri 12 ay uzatıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için ilan edilen mücbir sebep hali 30 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

Kararla söz konusu yerlerdeki dairelere mücbir sebep hali süresince ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri yeniden belirlendi.

Buna göre, 4 il ve 2 ilçede alacaklı idarelere 6 Şubat 2023 ile 30 Kasım 2024 döneminde ödenmesi gereken taksitlerin (ödeme süresinin son günü mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe rastlayanlar dahil) ilkinin ödeme süresinin, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödeme süreleri de bu ayı takip eden aylık dönemler halinde azami 12 ayda ödenmek üzere uzatıldı.

Mücbir sebep halinin başladığı tarihle sona erdiği tarih arasına rastlayan taksit sayısının 12'den fazla olması durumunda, fazla olan taksitler 12'nci taksitle ödenecek.

Öte yandan, alacakları yapılandırılan il özel idareleri, belediyeler ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları dahil tüm alacaklı idarelerin 4 ile ve 2 ilçedeki dairelere ödenecek taksitlerinin ödeme süreleri de bu kararla uzatıldı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Politika, Ekonomi, Güncel, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deprem Bölgesinde Ödemelere 12 Ay Uzatma - Son Dakika

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