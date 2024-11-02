Deprem Bölgesinde Taksit Süreleri Uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Deprem Bölgesinde Taksit Süreleri Uzatıldı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, deprem bölgelerindeki alacakların taksit ödeme süresi 12 ay uzatıldı.

02.11.2024 03:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEPREM bölgelerinde devam eden mücbir sebebe istinaden, bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile taksit ödeme sürelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ilan edilen mücbir sebep halinin sürdüğü Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki dairelere borçlu olanların mücbir sebep hallerinin devam ettiği süre içinde, taksitlerin ödenmesi sürelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TAKSİT ÖDEME SÜRESİ 12 AY UZATILDI

Karara göre; belirtilen yerlerdeki dairelere borçlu olanların münhasıran bu yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) anılan kanunlar kapsamında 6 Şubat 2023 ile 30 Kasım 2024 tarihleri arasında ödenmesi gereken taksitlerinden (ödeme süresinin son günü mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe rastlayanlar dahil) birincisinin ödeme süresi; mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödeme süreleri de bu ayı takip eden aylık dönemler halinde azami 12 ayda ödenmek üzere uzatıldı.

Öte yandan kararda, mücbir sebep halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasına rastlayan taksit sayısının 12'den fazla olması durumunda, fazla olan taksitlerin 12'nci taksitle ödeneceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Gaziantep, Politika, Adıyaman, Malatya, Ekonomi, Güncel, Deprem, Hukuk, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deprem Bölgesinde Taksit Süreleri Uzatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:55 6 yaşındaki Şirin’den kahreden haber geldi Katil her şeyi itiraf etti 6 yaşındaki Şirin'den kahreden haber geldi! Katil her şeyi itiraf etti
00:36 Piyasaların merakla beklediği haber geldi Uluslararası kuruluş Türkiye’nin kredi notunu değiştirdi Piyasaların merakla beklediği haber geldi! Uluslararası kuruluş Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi
23:14 Netanyahu’yu köşeye sıkıştıracak gelişme Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak gelişme! Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı
22:38 İsrail ile ticaret devam ediyor mu Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı
21:48 Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi konuştu Suçu üstlensin diye para teklif etmişler Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi konuştu! Suçu üstlensin diye para teklif etmişler
10:12 Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç’e benzemek için her şeyi yaptı Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç'e benzemek için her şeyi yaptı
10:04 Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir, bir grup erkeğin tacizine uğradı Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir, bir grup erkeğin tacizine uğradı
09:58 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı
09:56 Fenerbahçe’nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak
09:53 Kayseri’de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu Kayseri'de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu
09:52 Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı
09:46 Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye
09:42 Stablecoin devi Tether rekor gelir elde etti Stablecoin devi Tether rekor gelir elde etti
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 04:01:45. #1.12#
SON DAKİKA: Deprem Bölgesinde Taksit Süreleri Uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.