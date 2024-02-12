SETA\'nın düzenlediği panelde deprem bölgesinde toplumsal refahın yeniden tesisine odaklanıldı

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Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA) Toplum ve Medya Masasınca, 1. Yıl Dönümünde Deprem Bölgesinde Toplumsal Refahın Yeniden Tesisi başlıklı panel düzenlendi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin birinci yılında deprem sonrası toplumsal refahı öncelikli kılan politikalara katkı sağlamak adına düzenlenen çevrim içi panelin moderatörlüğünü SETA Toplum ve Medya Araştırmacısı Dr. Öğretim Üyesi Osman Zeki Gökçe yaptı.

Panelde, deprem bölgesinde yaşanan sorunların neler olduğu ve kurumların sorunlara ne tür çözüm önerileri sundukları ele alındı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, bölgede konteyner kentte kalan ve küçük alanlarda eğitim gören ya da eğitimden uzak kalan gençlerin, bakanlığının önemle ele aldığı konuların başında geldiğini bildirdi.

Sportif, sanatsal ve kültürel anlamda gençlere destek olabilmek adına çalışma yürüttüklerini kaydeden Topoğlu, YÖK'le yapılan protokol kapsamında tüm üniversitelerde "gönüllülük" dersi olacağını açıkladı.

Depremden etkilenen 476 bin vatandaşın yurtlarda misafir edildiğine vurgu yapan Topoğlu, "Bölgede kapasitesi toplamda 100 bini bulan 76 yurdumuz, 100'e yakın Gençlik Merkezimiz ve Genç Ofisimiz vardı. Bunlar depremde ciddi bir hasar almadı ve bugün çalışmalarına faal olarak devam etmektedir." bilgisini paylaştı.

Bakanlık bünyesindeki psikososyal yardım ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü bildiren Topoğlu, şunları kaydetti:

"Bölgede okullu olan, üniversiteli olan gençlerimiz var. İlk etapta gençlerimizin eğitim hayatlarının sekteye uğraması problemi ve en önemlisi de ders çalışma alanlarının eksikliği ya da internet eksikliği sorunları vardı. Bu noktada çalışma arkadaşlarımız çok hızlı bir şekilde bölgede Genç Ofis dediğimiz, yani gençlerin ders çalışabilecekleri, internete bağlanabilecekleri ve yine bu mekanlarda çeşitli eğitimler yapabilecekleri mekan oluşturma gayreti içine girdik. Bugün 7 tanesi aktif, 7 tanesi de önümüzdeki günlerde aktif olacak Genç Ofisimizi bölgede hizmete alacağız. Bölgede 5 bine yakın gönüllümüz farklı zamanlarda faaliyetlerde bulundular."

"Güçlü aile modeli" adına çalışmalar devam ediyor

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Fatma Haral Efe de "güçlü aile modeli"ni yaşatmak adına Türkiye Diyanet Vakfı ve paydaşlarının bölgede yoğun şekilde çalıştıklarını bildirdi.

Deprem bölgesindeki arama ve kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından vakıf olarak "İyilik Çadırları" kurduklarını aktaran Efe, bu faaliyetlerini köylere de taşıdıklarını ifade etti.

Efe, bölgenin kültürel mirasına sahip çıkmak adına "İyilik Atölyeleri" kurulduğunu, kadim zanaatların yaşatılması kapsamında depremzede kadınların el emeğiyle atölye çalışmalarının sürdürüldüğünü anlattı.

"Yıl sonu itibarıyla 212 bin konut teslimatı"

Panelde konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, deprem bölgesindeki şehirlerin insan odaklı, daha yeşil ve meydanları bol olacak şekilde inşa edildiğini dile getirdi.

Babacan, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların şehirlerinden ayrılmamak için direndiklerini belirterek, toplumsal, manevi ve kültürel hafızanın böylelikle korunacağını ifade etti.

İlk teslimatları yapılan TOKİ sosyal konutlarında 2 ay içerisinde 75 bin konutun, yıl sonu itibarıyla da 212 bin konutun teslimatının öngörüldüğünü bildiren Babacan, Malatya özelinde TOKİ haricinde de birtakım sosyal konut projeleri yapacaklarını bildirdi.