Deprem Sonrası Yeniden Doğan Sanatçı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde en çok etkilenen illerden olan Hatay'dan ailesiyle geldiği Afyonkarahisar'a yerleşen ressam Didem Parlakyiğit Görücü, kurduğu atölyeyle sanatını daha da ilerletmek istiyor.

Evli ve bir çocuk annesi 33 yaşındaki Görücü, küçük yaşlarda resim yapmaya ilgi duyunca, yeteneğini fark eden ailesinin de yönlendirmesiyle kendisini bu alanda geliştirdi.

O dönem yaşadığı Hatay'da resim sergileri açan, kendi sanat atölyesini kuran Görücü, her yaş grubuna resim yapmayı sevdirmeye çalıştı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası iş yeri yıkılan ve evi ağır hasar gören Görücü, ailesiyle geldikleri Afyonkarahisar'a yerleşti.

Sanatından kopmayan ve zorlu hayatını çizerek renklendirmek isteyen Görücü, kiraladığı dükkanda üç ay önce sanat atölyesini açtı.

Depremle hayatı değişti

Görücü, AA muhabirine, yeteneğinin fark edilmesiyle yoğunlaştığı sanatında hep en iyisini yapmaya çalıştığını söyledi.

Öğrenim hayatının her kademesinde yaptığı resimlerin yarışmalarda derece aldığını ve sergilendiğini anlatan Görücü, " Antakya'da bilinen bir ressamdım. Açtığım sanat atölyemde resim konusunda çocuk ve yetişkinlere eğitimler veriyordum, etkinlikler düzenliyorduk. Portre çizimler, yağlı boya tablolar yapıyor, sergiler açıyorduk. Mesleki anlamda, her şey çok güzel gidiyordu. Adana, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta da tanınmaya başlamıştım. Depremde bütün her şeyimiz yerle bir oldu. Atölyemden hiçbir şey çıkartamadık." ifadesini kullandı.

"Sanatsal anlamda hedefimiz büyük, sergiler planlıyorum"

Görücü, kendilerinin ağır hasarlı evlerinden sağ çıktıkları için sevinirken, vefat haberiyle yıkıldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Aile dostlarımızın daveti üzerine Afyonkarahisar'a geldik. Ev kiraladık, eşyalar temin ettik. Kendimize yeni bir hayat kurduk. Çok zor zamanlardan geçtik. Yaşadıklarımız hala aklımızda. Eşim memur olduğu için tayinimizi buraya aldırdık. Hayalimizde bile burada yaşamak yoktu ama insan her şeyi yaşayınca anlıyor, görüyor. Psikolojik olarak zorlu geçen süreci ben de sanatımla atlatmaya çalıştım. Açtığım atölyemle yeni bir sayfa açtım. Kendimi yeniden ressamlığa adım atmış gibi hissediyorum. Burada da her yaş grubuna ressamlığı aşılamayı amaçlıyorum. Şimdilik yeni olduğumuz için 8 küçük kursiyerim var. Onlarla sanatsal faaliyetler ve ekinlikler yapıyoruz. Herkese kapımız açık. Sanatsal anlamda hedefimiz büyük, sergiler planlıyorum."

Kızına açtığı sanat atölyesinde yardım eden 58 yaşındaki Nurhayat Parklakyiğit de sanatsal anlamda kızı Didem'in her zaman güzel işler çıkardığını vurgulayarak, onunla gurur duyduğunu kaydetti.