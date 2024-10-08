Firuz Mutlu Apartmanı Davası: 5 Kişi Hakkında İddianame Hazırlandı

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Bu ülkede çok acil bir şeyler değişmeli, bunun için yalvarmak zorunda mıyız

HABER: MEHMET OFLAZ

(HATAY) - Hatay'ın Antakya ilçesinde 27 kişinin yaşamını yitirdiği Firuz Mutlu Apartmanı'yla ilgili iddianame aylar sonra hazırlandı. 5 kişi hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası istendi. İddianame kapsamında ifadesi alınan yapı denetim yetkilisi Nimi Berberoğlu, "Bana sormuş olduğunuz Firuz Mutlu Apartmanı'nı denetleyip denetlemediğimi hatırlamıyorum. Ben firmayı kapatıp tasfiye ettikten sonra başka firmaya devrettik. Uzun süre geçti hatırlamıyorum" dedi. İddianamede, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan Firuz Mutlu Apartmanı'nın yıkılması sonucu en küçüğü 12 günlük bebek olmak üzere 27 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Firuz Mutlu Apartmanı ile ilgili şüpheliler müteahhit Hikmet Bilgin, yapı denetim yetkilisi Gülser Azat, yapı denetim yetkilisi Nimi Berberoğlu, Bülent Menke ve Raşat Aydınlı hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezasıyla hazırlanan iddianame, Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

"Söz konusu binada projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik esaslarına yeterince uyulmadığı görülmüştür"

ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı iddianamedeki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, şu tespitler yer aldı:

"Analizler sonucunda bazı kolonlarda kesit, donatı alanı ve donatı detaylandırması açısından yetersizliklerin olduğu belirlenmiştir. Çatı katı kapatıldığı ve mimari projede zemin katta bina çevresi boyunca devam eden üstü açık teras iç mekana dahil edildiği belirlenmiş ancak bu imalatların hangi tarihte ve kimler tarafından yapıldığı tespit edilememiştir. Projenin kalıp planları incelendiğinde, yüksek sünekliğe sahip (R=7) bir sistem seçildiği halde, zemin kattan itibaren çevre akslarda çerçeve süreksizlikleri bulunduğu ve ayrıca, bazı perde duvarların çevresinde yük aktarımını engelleyen yerel döşeme boşlukları (A3 düzensizliği) bulunduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, soruşturma dosyası üzerinden yapılan inceleme, değerlendirme ve elde edilen bulgular neticesinde, söz konusu binada projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik esaslarına yeterince uyulmadığı görülmüştür."

"Asli ve tali kusurlular" tespit edildi

Bilirkişi raporunda, ayrıca statik proje müellifi, yapı denetim firması yetkilileri, statik proje denetçisi, ruhsata aykırı çatı katını kapatan ve üstü açık terasın iç mekana dahil eden kişiler için 'asli kusurlu', belediyenin ilgili birimindeki yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu kişiler ve belediye yapı kontrol birimi sorumluları için ise 'tali kusurlu' tespiti yapıldı.

Başsavcılık, bilirkişi raporunda, ruhsata aykırı çatı katını kapatan ve üstü açık terası iç mekana dahil eden kişilere asli kusur atfedilmesi üzerine Hatay Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bu şahısların tespiti için müzekkere yazdı. Gelen cevabi yazıda gelen tanık beyanları ve araştırma tutanağı, araştırma ve telefonla görüşme tutanağında ruhsata aykırı çatı katını kapatan ve mimari projede zemin katta bina çevresi boyunca devam eden üstü açık terası iç mekana dahil eden kişinin şüpheli Hikmet Bilgin olduğunun tespit edildiği belirtildi.

"Depremde yıkılan apartmanı denetleyip denetlemediğimi hatırlamıyorum"

İddianamede bazı şüphelilerin ifadelerine yer verildi. Müteahhit Hikmet Bilgin, "Biz müteahhitler olarak bina yapım iznini ilgili belediyeden aldıktan sonra binanın yapım aşamasını her katında yapı denetim firmalarınca denetleniriz. Bina yapımı en son bittikten sonra yeniden kül halinde denetleniriz. Sonrasına yapı kullanım izni verilir. Dolayısıyla mevzuata uygun şekilde bina tamamlanmış olur. Bundan dolayı bizim herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır" şeklinde savunma yaptı.

Yapı denetim yetkilisi Nimi Berberoğlu ise ifadesinde, "Bana sormuş olduğunuz Firuz Mutlu Apartmanı'nı denetleyip denetlemediğimi hatırlamıyorum. Ben firmayı kapatıp tasfiye ettikten sonra başka firmaya devrettik. Uzun süre geçti hatırlamıyorum" dedi. Diğer yapı denetim yetkilisi Gülser Azat ise ifadesinde "Hayatım boyunca hazırlanan projeleri titizlikle kanun ve yönetmeliğe uygun bir şekilde inceler ve gereğini yaparım. Defne Yapı Denetim firmasında çalıştığım süre zarfında yapı denetim firmasına gelen projeleri inceleyip onaylardım, bana okumuş olduğunuz Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelen bilirkişi raporunda belirtilen ve tarafıma atfedilen kusurları kabul etmiyorum. Firuz Mutlu Apartmanı'nın yıkılmasından ötürü herhangi bir kusurumun olmadığını düşünüyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Öte yandan ifadeleri alınamayan şüpheliler Bülent Menke ve Raşat Aydınlı hakkında Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce 12 Haziran 2024 tarihinde yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Davanın ilk duruşması, 15 Ekim'de Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.