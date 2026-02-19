Depremde 9 Yaşında Hayatını Kaybeden Ayaz'ın 4 Yakınına Toplam 100 Bin Lira Manevi Tazminat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Depremde 9 Yaşında Hayatını Kaybeden Ayaz'ın 4 Yakınına Toplam 100 Bin Lira Manevi Tazminat

19.02.2026 12:03  Güncelleme: 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana 1. İdare Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde Adana'da yıkılan apartmanda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ayaz T.'nin hayatta kalan yakınlarının açtığı tazminat davasında, maddi tazminat taleplerini reddetti. Olay nedeniyle duyulan acı, üzüntü ve manevi sarsıntının "kısmen de olsa" giderilmesi amacıyla, 4 davacıya toplam 100 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Ayaz'ın teyzesi Hatice Güçlü, karara, "Bize belirledikleri rakamı biz onlara verelim; benim ailemi bana geri versinler" diyerek tepki gösterdi.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adana 1. İdare Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde Adana'da yıkılan apartmanda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ayaz T.'nin hayatta kalan yakınlarının açtığı tazminat davasında, maddi tazminat taleplerini reddetti. Olay nedeniyle duyulan acı, üzüntü ve manevi sarsıntının "kısmen de olsa" giderilmesi amacıyla, 4 davacıya toplam 100 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Ayaz'ın teyzesi Hatice Güçlü, karara, "Bize belirledikleri rakamı biz onlara verelim; benim ailemi bana geri versinler" diyerek tepki gösterdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde yıkılan Tutar Yapı Sitesi C Blok'ta enkaz altında kalarak hayatını kaybedenlerden 9 yaşındaki Ayaz T'nin yakınlarının hukuk mücadelesi sürüyor.

Ayaz'ın anneannesi, teyzesi ve iki dayısı, Ayaz T.'nin vefat olayında idarelerin hizmet kusuru bulunduğu gerekçesiyle, destekten yoksun kalma kapsamında ayrı ayrı 250 bin lira maddi, yaşanan elem ve üzüntüye karşılık da ayrı ayrı 62 bin 500 lira manevi olmak üzere toplam 1 milyon 250 bin lira tazminatın, 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle ödenmesine karar verilmesini istedi.

İdare Mahkemesi talepleri kısmen kabul etti

ANKA Haber Ajansı'nın aldığı bilgiye göre, Adana 1. İdare Mahkemesi, davayı kısmen kabul etti. Mahkeme, 4 davacıya toplam 100 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Destekten yoksun kalma kapsamında talep edilen maddi tazminat taleplerini ise "Ayaz'ın deprem tarihinde 9 yaşında olması, yaşı itibarıyla vefat etmeden önce davacılara eylemli ve somut bir desteklik ilişkisi içinde bulunamayacağı" gerekçesiyle reddetti.

Hükmedilen manevi tazminatın, bilirkişi raporunda belirlenen kusur oranlarına göre, 60 bin liralık kısmının, olayda yüzde 15 kusurlu bulunan Çukurova Belediye Başkanlığı tarafından, 20 bin liralık bölümünün yüzde 5 kusur tespit edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, 8 bin liralık kısmının yüzde 2 oranında kusur atfedilen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 12 bin liralık bölümünün ise bilirkişi raporunda yüzde 3 kusurlu bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ödenmesine karar verdi.

İdare Mahkemesi, belirlenen miktarların, ön başvuru tarihi 2 Şubat 2024'ten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacılara ödenmesine hükmetti.

Belediyelerden "tadilat ve deprem şiddeti" savunması

İdare Mahkemesi'nin gerekçesinde, davacı idarelerin savunmalarına yer verildi. Adana Büyükşehir ve Çukurova Belediyeleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kendilerine atfedilebilecek bir kusur bulunmadığını belirterek, davadan çıkarılmaları gerektiğini savundu.

Belediyeler, binalara verilen yapı ruhsatı ve denetim işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, ayrıca binada kat malikleri tarafından yapılan tadilatlar ve depremin şiddetinin meydana gelen zararda etkili olduğunu öne sürdü.

Bakanlık: Yapıların denetleme yetkisi belediye ve İl Özel İdarelerde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da savunmasında, imar planlarının hazırlanması ve yürürlüğe konulmasında yetkili bulunduğunu, ancak yapıların mevzuata ve deprem yönetmeliklerine uygunluğunu denetleme yetkisinin belediye ve İl Özel İdarelerine ait olduğunu belirtti. Bakanlık, depremin şiddeti dikkate alındığında meydana gelen zarar ile kendi işlemleri arasında illiyet bağının kurulamayacağını savundu.

AFAD: Afetzedelere ve ölenlerin yakınlarına ödeme yapıldı

AFAD ise zarar oluşturan iş ve işlemlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediyelerin görev alanına girdiğini, kendilerine atfedilecek bir kusur veya ihmalin bulunmadığını ifade etti. AFAD, afetzedelere ve ölenlerin yakınlarına acil ihtiyaçları için çeşitli ödemelerin yapıldığını belirtti.

İdare Mahkemesi'nin gerekçesinde, Anayasa'nın 17 ve 125. maddeleri ile ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Kanunu, Büyükşehir Belediye Kanunu, Belediye Kanunu, İmar Kanunu, Afet Kanunu'na atıf yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği gibi, ülkemiz, jeolojik ve topoğrafik yapısı nedeniyle büyük can ve mal kayıplarına yol açan deprem felaketleriyle sık sık karşılaşan ülkelerin başında gelmektedir. Afetlerin önlenmesi ve zararların azaltılması amacıyla alınması gereken tedbirleri araştırmak, bu konudaki temel hedef ve politikaları belirlemek, ülke içindeki bilimsel, teknik ve idari çalışmaları koordine etmek, ortak sonuçları tüzük, yönetmelik, talimat ve eğitim yoluyla uygulamaya aktarmak ve denetlemek, afet zararlarının azaltılması amacıyla ulusal ve uluslararası işbirliği, proje ve programları oluşturmak, elde edilen sonuçları uygulamaya aktarmak, afete uğramış ve uğrayabilecek bölgeler ile yapı veya ikamet için yasaklanmış afet bölgelerini tespit ve ilan etmek, afet bölgelerinde yapılacak yapılarla ilgili kuralları, yapı tekniklerini ve projelendirme esaslarını tespit etmek, depremleri ve etkilerini incelemek, elde edilen sonuçlara göre deprem katalogları ve ülkenin deprem haritalarını hazırlamak ve geliştirmek ve depremlerden dolayı hasar görmüş yapıların takviye ve onarım yöntemleriyle ilgili çalışmalaryapmak Devletin görev, yetki ve sorumlulukları arasında bulunmaktadır."

Deprem afetinden korunma konusunda "hukuki sorumluluk"

Gerekçede, ilgili mevzuat hükümlerinin, bakanlık, belediye, mal sahibi, yapının proje ve eklerini tanzim eden ile belediyeye karşı üstlenen fen adamlarına çeşitli görev ve sorumluluklar yüklediği hatırlatıldı. Ayrıca, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Afet ve Acil

Durum Yönetimi Başkanlığı'nın, ilgili yasalar gereği, deprem hassasiyeti olan bölgeye ilişkin yaşam çevrelerinin oluşturulmasını kaçınılamaz şekilde etkileyecek verilerin başında yer alan deprem afetinden korunma konusunda "hukuki sorumluluk" taşıdığı vurgulandı.

İdare Mahkemesi, "Somut uyuşmazlıkta ise davalı idarelerin kendilerine verilen görevleri tam olarak ifa etmemelerinin de etkisi ile davacının yakınlarının ölümü ile sonuçlanan uyuşmazlık konusu olay meydana gelmiştir. Bu haliyle davalı idarelerin Anayasa ile güvence altına alınan yaşam hakkının negatif yükümlülüğünü ihlal ettiğinin kabulü gerekmektedir" tespitini yaptı.

Gerekçede, davacıların olay nedeniyle duyduğu acı, üzüntü ve manevi sarsıntının "kısmen de olsa" giderilmesi amacıyla, davacıların her biri için ayrı ayrı 25 bin lira olmak üzere toplam 100 bin lira manevi tazminatın, davalı idarelere başvuru tarihlerinden itibaren işleyecek yasal faiziyle, kusurları oranında davalı idarelerce davacılara ödenmesi; fazlaya ilişkin manevi tazminat talebinin ise reddine karar verilmesi gerektiği sonucuna varıldığı bildirildi.

"Bize belirledikleri rakamı biz onlara verelim, benim ailemi bana geri versinler"

Ayaz'ın teyzesi Hatice Güçlü, süreci ANKA Haber Ajansı'na şöyle değerlendirdi:

"6 Şubat depreminde Adana Tutar Yapı Sitesi C Blok 11. katta ablamı, eniştemi ve üç yeğenimi kaybettim. Bununla ilgili açtığımız maddi ve manevi tazminat davasında en küçük yeğenim 9 yaşındaki Ayaz T. için bir karar verildi. Karar dilekçesini okurken gözlerime inanamadım. İnsan hayatının bu kadar ucuz olduğunu bir kez daha bize gösterdiler. İçimizi soğutacak hiçbir ilerleme yaşamıyoruz. Aksine, her seferinde sanki suçlu bizmişiz gibi hissettiriliyoruz. Bize belirledikleri rakamı biz onlara verelim, benim ailemi bana geri versinler."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hatice Güçlü, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde 9 Yaşında Hayatını Kaybeden Ayaz'ın 4 Yakınına Toplam 100 Bin Lira Manevi Tazminat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köye Dönüşle Koyun Sayısını 680’e Çıkardı Köye Dönüşle Koyun Sayısını 680'e Çıkardı
Ara tatil kaldırılacak mı Bakan Tekin’den öğrencileri üzecek sözler Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler
Destici: PKK’nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz Destici: PKK'nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz
Bakan Tekin’den muhalefete: Önce okuma yazma öğrensinler Bakan Tekin'den muhalefete: Önce okuma yazma öğrensinler
Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince... Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyon için beklenen oldu 3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyon için beklenen oldu
Yayın arasında başörtüsü takan Ece Erken tartışma yarattı Yayın arasında başörtüsü takan Ece Erken tartışma yarattı
Galatasaray’ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor Galatasaray'ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı Tarihi galibiyete tarihi prim Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Tarihi galibiyete tarihi prim
UEFA, Benfica-Real Madrid maçındaki ırkçılık iddialarına ilişkin soruşturma başlattı UEFA, Benfica-Real Madrid maçındaki ırkçılık iddialarına ilişkin soruşturma başlattı
Market alışverişlerinde yeni dönem 50 bin ürün fiyatı tek tıkla cepte Market alışverişlerinde yeni dönem! 50 bin ürün fiyatı tek tıkla cepte
Yakışıklı oyuncu Feyza Civelek’in partneri oldu: Yorumlar peş peşe geldi Yakışıklı oyuncu Feyza Civelek'in partneri oldu: Yorumlar peş peşe geldi
Hayatını kaybettiği iddia edilen BAE lideri Al Nahyan, günler sonra ortaya çıktı Hayatını kaybettiği iddia edilen BAE lideri Al Nahyan, günler sonra ortaya çıktı
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı

13:16
Icardi’nin kardeşinden Wanda Nara’ya sürpriz ziyaret
Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret
13:15
Dünya şokta Prens Andrew gözaltına alındı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
12:54
Lamine Yamal’dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım
Lamine Yamal'dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım
12:04
MSB: 1 Ocak’tan bu yana teslim olan PKK’lı terörist sayısı 35’e yükseldi
MSB: 1 Ocak'tan bu yana teslim olan PKK'lı terörist sayısı 35'e yükseldi
11:57
Herkes onu konuşuyor İlk yarıda yaptıklarıyla Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Herkes onu konuşuyor! İlk yarıda yaptıklarıyla Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
11:26
“Casperlar“ operasyonunda çarpıcı detay Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
"Casperlar" operasyonunda çarpıcı detay! Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
11:25
Sabah uyandığında dişleri yoktu Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
11:05
Bakan Gürlek’ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
Bakan Gürlek'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
10:38
Trump’tan skandal Türkiye hamlesi Suudi Arabistan’a baskı üstüne baskı yapmış
Trump'tan skandal Türkiye hamlesi! Suudi Arabistan'a baskı üstüne baskı yapmış
10:35
Daha önce böylesi görülmedi Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
Daha önce böylesi görülmedi! Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
10:28
Sivas Mehmet Amca’yı konuşuyor Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam “pes“ dedirtti
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam "pes" dedirtti
10:04
Başrolde yine kaymakam var Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
10:01
Dünyayı tedirgin eden görüntü Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
09:59
Bir hafta damda mahsur kaldı Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı
Bir hafta damda mahsur kaldı! Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı
09:57
Türk televizyon tarihine geçecek sahne Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli’ye mesaj gönderdi
Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 13:34:33. #.0.5#
SON DAKİKA: Depremde 9 Yaşında Hayatını Kaybeden Ayaz'ın 4 Yakınına Toplam 100 Bin Lira Manevi Tazminat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.