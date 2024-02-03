Depremde bacağını kaybeden 3 yaşındaki çocuğa protez bacak takıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay'da annesiyle kaldığı enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Hasan Türk, Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi (ÇOİM) aracılığıyla takılan protez bacakla yürüyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde, Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde Türk ailesinin oturduğu 3 katlı bina yıkıldı.
Depremde baba Mustafa Türk ve 5 yaşındaki kızı Emine Türk son anda dışarı çıkmayı başardı, anne Aylin Türk ve 3 yaşındaki oğlu Hasan Türk enkaz altında kaldı.
Eşi ve yakınları tarafından 6 saat sonra enkaz altından anne hafif yaralı olarak çıkarıldı, Hasan Türk sol bacağına kolon düşmesi sonucu bacağını kalçadan kaybetti.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören anne, kısa sürede taburcu oldu, minik Hasan'ın ise tedavisi 3 ay sürdü.
Bacağını depremde kaybeden Hasan Türk'e, doktorunun başvurusuyla 8 ay önce ÇOİM tarafından temin edilen protez bacak takıldı. Hatay'ın Altınözü ilçesinde ailesiyle birlikte konteynerde kalan Hasan'ın fizik tedavisi sürüyor.
"İlk başta iki ayağı sanmıştım. Çok şükür tek bacağıymış"
Anne Aylin Türk, AA muhabirine, deprem sırasında üçüncü kattan indiklerini, binanın çıkış kapısına geldiklerinde eşi ve kızının çıkabildiğini, kendisi ve oğlunun enkaz altında kaldığını söyledi.
Enkaz altındayken eşi ile iletişim kurabildiğini aktaran Türk, şöyle konuştu:
"Eşim bana, 'Sen çıkabiliyor musun?' dedi. Çıkabiliyordum ama 'Hasan'ı bırakamam' dedim. Hasan benim sol kolumdaydı ve ne olduğunun farkında değildi. Sonra eşim bize küçük bir el feneri buldu. O el fenerini ağzıma koydum. Hilti de bulmuşlardı. Ben de kırmaya çalıştım ama faydası olmadı. Hasan çok kötü olmuştu. Ben üstümdeki taşları attım. İlk başta iki ayağı sanmıştım. Çok şükür tek bacağıymış."
"Hasan şimdi desteksiz de yürüyebiliyor"
Oğlunun bacağının ampute edilmesinin ardından protez için ÇOİM'e başvurduklarını bildiren Türk, bu süreçte kendilerine çok yardımcı olduklarını dile getirdi.
Türk, şöyle devam etti:
"Allah razı olsun onlardan. Bize çok yardımcı oldular. İlk başta protezin ölçüleri alındı. Bir hafta sonra protezi taktılar. Hasan alır almaz bizim yardımımızla ilk adımını attı. Başta Hasan bir daha yürümeyecek sanmıştım. Hasan'ın ilk öyle adım attığını gördüm. Çok mutlu etti bizi. Hasan şimdi desteksiz de yürüyebiliyor ve çok büyük bir ilerleme kaydetti. Yeni yeni başladı yürümeye. Bizden destek gördüğü zaman 5-10 adım atıyor. Artık yürüyor. Çok mutluyuz. Yardım eden herkese çok teşekkür ederiz."
Anne Türk, oğlunun fizik tedavisinin devam ettiğini sözlerine ekledi.
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