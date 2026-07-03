Depremde kolunu kaybeden anneye biyonik kol protezi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde enkazda kaldıkları 3 çocuğun ikisini kaybeden ve sol kolu ampute edilen anne Halime Nuray Tunç, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEM-DER) desteğiyle biyonik kol protezine kavuştu.

"Asrın felaketi" olarak bilinen 6 Şubat 2023'teki depremleri yaşadığı Hatay'da 3 çocuğuyla enkaz altında kalan anne Tunç'un 2 kızı depremde hayatını kaybetti.

Depremde bir kolunu da kaybeden Tunç'un omuriliği de zarar gördü. Anne Tunç'un enkazdan sağ çıkarılan büyük kızı İrem de sol bacağının dizden aşağısını kaybetti.

Kızıyla kurduğu hayalleri yaşayabilmek için myoelektrik kontrollü dirsek üstü biyonik kol protezi ihtiyacı bulunan Tunç'un, bu proteze sahip olabilmesi için çeşitli yardım kampanyaları düzenlendi. Bu kampanyalarda ihtiyaç duyulan paranın bir kısmı toplanarak protez sisteminin mikro işlemcili beş parmaklı el bileşeni temin edildi.

Protezin 2 milyon 100 bin lira tutarındaki biyonik dirsek modülünün temini için ise Onursal Başkanlığını Emine Erdoğan'ın yaptığı TOGEM-DER devreye girdi. Gerekli para dernek tarafından karşılanarak dirsek modülünün siparişi verildi.

Eksik parçanın birkaç gün içinde temin edilmesinin ardından Tunç, hayal ettiği protez kola kavuştu.

"Bundan sonraki hayatında daha sağlıklı bir ömür diliyoruz"

Derneğin Üsküdar'daki merkezinde konuşan TOGEM-DER Başkanı Mihrimah Belma Sekmen, 6 Şubat depremlerinde Türkiye'nin "asrın afeti"yle karşılaştığını, çok canların kaybedildiğini ve mağduriyetlerin yaşandığını söyledi.

Sekmen, Halime Nuray Tunç'un da depreme 3 çocuğuyla yakalandığını, depremde iki evladını ve sol kolunu kaybettiğini, bir çocuğunun da ampute olduğunu anlattı.

TOGEM-DER'in sosyal fayda yaratan bir kamu derneği olduğunu dile getiren Sekmen, şöyle konuştu:

"Derneğimizin Onursal Başkanı, Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi, Halime Hanım'ı televizyon programlarında izlemiş. Kendisiyle irtibata geçmemizi, ne eksikse, ne yapılması gerekiyorsa, maddi ve manevi iletişim halinde olmamızı tavsiye ettiler, bizi talimatlandırdılar. Biz de o günden itibaren arkadaşımızla irtibat halindeyiz. Aramızda fizyoterapistler, Hataylı misafirlerimiz var, onlar vasıtasıyla Halime Hanım'la görüştük. Daha evvel yapılan birtakım sağlık yardımlarının dışında yapılması gereken teknik olarak en üst seviyedeki desteği de sağladık."

Sekmen, Tunç'un hayat hikayesi, yaşadıkları ve güçlü profili itibarıyla ilham kaynağı olduğunu, kendisiyle gurur duyduklarını ifade ederek, "Halime Hanım'a fizyoterapistlerin ve doktorların tavsiye ettiği ekipmanları temin ettik, satın aldık, bağlantıları yapıldı. Bu anlamda kendisine bundan sonraki hayatında daha sağlıklı, daha üretebileceği bir ömür diliyoruz." dedi.

TOGEM-DER olarak depremin ardından bölgede çalışma yürüttüklerini, amputelerle ilgili deprem bölgesinde çalışan vakıflar ve derneklerle işbirliği yaparak hizmetleri verdiklerini anlatan Sekmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın talimatıyla çalışmalar başlattıklarını söyledi.

"Protezin tamamlanacağını söylediklerinde çok duygulandık"

Depremzede Halime Nuray Tunç da depreme 3 kızıyla Sarımazı'da yakalandığını, 2 kızını kaybettiğini, 18 saat enkazda kaldığını ve beyin kanaması geçirdiği için kendinde olmadığını anlattı.

Üzerinde 4 kolonun bulunduğunu ve bu kolonları teker teker kırarlarken hepsini hissettiğini ifade eden Tunç, yaşadıklarını şöyle aktardı:

"Enkazdan çıkarıldıktan sonra direkt hastaneye kaldırıldım. Hiçbir şeyi hatırlamıyordum, çocukları dahi hatırlayamıyordum. Hastane sürecim başladı. 5 gün boyunca oradaydım ve tek başınaydım, hiç kimse yanımda yoktu. İsmimi bile hatırlamıyormuşum. Herkes soruyormuş bana 'Kimsin, necisin, kimin var?' Hiç kimseyi hatırlayamadığım için cevap veremiyordum. Kolum kesilecekti. Oradaki hastanede yapamadılar müdahaleyi, başka bir hastaneye sevk ediyorlardı. O esnada da alt katta hemşireler deprem haberlerini izliyorlardı. 5'inci gündü, hiç unutmuyorum. 'İrem Bağrıaçık 132 saat sonra çıktı.' dediler ve kızımın çıktığını orada öğrendim, bilincim orada kendine geldi. Böyle bir şok oldum, 'Telefon getirin.' dedim ve kendime o zaman geldim. Eski çalıştığım yeri arayıp kızımın sağlığını sordum ve iyi olduğunu söylediler. Kızım hastaneye gönderildiğinde ben başka bir hastaneye gönderildim. Yani bu süreçte de kızımla ayrı düştük. 18 gün sonra kavuştuk. Kızım yanıma geldiğinde tek söylediği 'Anne, benim ayağım kesildi. Senin de elin yok. Ben senin elin olacağım, sen de benim ayağım olacaksınız.' dedi."

Tunç, sonraki süreçte kızının sayesinde başarabileceğine inandığını ve fizik tedavisine umutla devam ettiğini, o günden beri de birbirlerine tutunarak hayatlarını sürdürdüklerini söyledi.

Bilgi yarışmasına katıldığını ve sonrasında kendisine telefon geldiğini aktaran Tunç, "Bana bir telefon geldi. 'TOGEM-DER'den arıyoruz. Emine Erdoğan Hanım arattırıyor, ilgilenmemizi istiyorlar.' dediler. Protezin tamamlanacağını söylediklerinde çok şaşırdık, çok duygulandık, ne yapacağımızı bilemedik, çok mutlu olduk. Şu an çok değişik hissediyorum, ifade edemiyorum açıkçası, o kadar mutluyum ki." dedi.

Tunç, kendi mutfağında, pastalarını, yemeklerini yaparak, bunları insanlarla buluşturma hayali olduğunu, bir diğer hayalinin ise biyonik koluyla kızının saçlarını tarayabilmek olduğunu dile getirdi.

TOGEM-DER Başkanı Sekmen, Tunç'un 10 yaşındaki kızı İrem'e bilgisayar hediye etti.

TOGEM-DER, eğitim ve sosyal dayanışma alanındaki çalışmalarını sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2005 yılında Üsküdar'da kurulan Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM), 2012 yılı itibarıyla faaliyetlerini dernek çatısı altında sürdürmeye başlayarak Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) adını aldı.

TOGEM-DER, toplumda ailenin ve bireylerin gelişimine katkı sağlamak, gençlere ve öğrencilere destek olmak, eğitim projelerini hayata geçirmek ve eğitim alanında kalıcı çalışmalar yürütmek amacıyla faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Dernek, özellikle öğrencilere yönelik sağladığı burs destekleriyle eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunarken, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim hayatlarını kesintisiz sürdürebilmeleri için maddi destek sağlıyor. Bunun yanı sıra eğitim programları, sosyal projeler ve mesleki gelişim faaliyetleriyle gençlerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerini desteklemeye yönelik çalışmalar yürütüyor.

Kurulduğu günden bu yana birçok başarılı projeyi hayata geçiren TOGEM-DER, "Öğrenerek İyileşiyoruz", "Skolyoz Tarama Projesi", "Kadın Eli ile Ekoturizm", "Gençlik Değişim Projesi", "Bir Çocuk Bin Umut", "Tekstil Konservasyonu ve Restorasyonu", "Azerbaycan Şehit ve Gazi Ailelerini Güçlendirme" ve "Biz Geleceğiz" projeleriyle farklı alanlarda toplumsal fayda sağlıyor.

Söz konusu projeler aracılığıyla bireylerin sağlık, eğitim ve sosyal gelişimleri desteklenirken, dezavantajlı gruplara yönelik önemli katkılar sunuyor. Eğitimden sağlığa, kültürel mirastan sosyal dayanışmaya kadar farklı alanlarda yürütülen çalışmalarla toplumun çeşitli kesimlerine ulaşan TOGEM-DER, sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetlerini her geçen gün daha da genişletiyor.

TOGEM-DER, günümüzde de geniş kapsamlı projeler geliştirerek eğitim, sosyal dayanışma ve toplumsal kalkınma alanlarında çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.