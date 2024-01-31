Depremde sağ kolu ampute olan çocuk protezine kavuştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazdan iki gün sonra çıkarılan ve sağ kolu dirsek altından ampute edilen 15 yaşındaki Salih Ersöz, Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi (ÇOİM) aracılığıyla protezine kavuştu.
6 Şubat'taki depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde oturdukları 8 katlı apartman yıkılan Ersöz'ün, afette annesi, babası ile 8 ve 10 yaşlarındaki kız kardeşleri yaşamını yitirdi.
Kurtarma ekiplerince depremden iki gün sonra enkaz altından çıkarılarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan Ersöz'ün sağ kolu dirsek altından ampute edildi.
Tedavisinin ardından taburcu edilen Ersöz, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde babaannesi ve abisiyle konteynerde kalmaya başladı.
Ersöz'ün doktorunun başvurusuyla, Çukurova Üniversitesi bünyesinde depremlerden yaralı kurtarılan ancak hayati risk yüzünden bacak ve kol gibi uzuvlarını kaybeden afetzede çocukların proteze ulaşması ve devamında onlara destek sağlanmasına yönelik açılan ÇOİM devreye girdi.
ÇOİM aracılığıyla yapılan tetkik ve tedavilerin ardından yaklaşık iki ay önce protez koluna kavuşan Ersöz, haftanın iki günü geldiği merkezde gerek kolu gerekse his kaybı yaşanan sol bacağı için fizik tedavi görüyor.
Hatay Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören Ersöz'e ayrıca yine ÇOİM aracılığıyla eğitim bursu ve psikolojik destek sağlanıyor.
"Yazı yazmaya çabalıyorum"
Salih Ersöz, AA muhabirine, deprem olduğunda uyurken babasının kendisini kaldırdığını, evden çıkmak için kapıya yöneldiklerinde binanın çökmesiyle enkaz altında kaldıklarını anlattı.
Kurtarma ekiplerinin aile üyelerinin ismini bağırdığı sırada seslenmesiyle yerinin belirlendiğini aktaran Ersöz, enkaz altından çıkarıldığı anı hatırlamadığını, gözlerini hastanede açtığını söyledi.
Ersöz, ameliyattan çıktığında sağ kolunun dirsekten kesildiğini gördüğünü dile getirdi.
Kolunun kesilmesinin ardından ÇOİM vasıtasıyla kendisine protez temin edilip takıldığını ve fizik tedavi aldığını ifade eden Ersöz, şöyle konuştu:
"İki aydır protez takıldı. Protez kolumla çoğu şeyi artık yapabiliyorum. Mesela kapının kolunu, su şişesinin kapağını açma gibi. Protez kolla çoğu şeyi yapmayı öğrendim. Yapacak şey yok. Bu protez kolla hayatımı geçireceğim. Protez kolla çoğu şeye alıştım. Normalde ben sağ elimle yazı yazıyordum. Şimdi sol elle yazmaya alışmaya çalışıyorum ama yine de protez tarafla kalem tutmaya başladım, yazı yazmaya çabalıyorum."
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