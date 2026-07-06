Ezgi Apartmanı Davası 10 Eylül'e Ertelendi - Son Dakika
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Ezgi Apartmanı Davası 10 Eylül'e Ertelendi

06.07.2026 23:47  Güncelleme: 01:37
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı davasında, sanıklara savunma için süre verildi, duruşma 10 Eylül'e ertelendi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haber: Mehmet OFLAZ - Kurtuluş KARAASLAN

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davası, sanıklara esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilerek, 10 Eylül'e erteledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Onikişubat ilçesinde bulunan Ezgi Apartmanı'nın yıkılması sonucunda 35 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın zemin katında faaliyet gösteren pastanenin yetkilileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından; müteahhit Yakup Aktaş ile fenni mesul Mehmet Tekin hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı.

Ayrıca, binanın inşa edildiği dönemde Kahramanmaraş Belediyesi'nde görev yapan Fahri Yiğitoğlu, Veli Çiftaslan ve Mehmet Dişçeken ile pastanedeki tadilatları denetlemeyen Onikişubat Belediyesi personelleri Sait Avşar, Ali Gemci, Mehmet Akif Canlı ve Mustafa Şirikçi hakkında da "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı. Yargılama sürecinde müteahhit Aktaş yaşamını yitirdi.

ESAS HAKKINDA GÖRÜŞ AÇIKLANMIŞTI

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin görüşünü bugünkü duruşma öncesi açıklamış; sanıklar Mustafa Pekel, Sami Kervancıoğlu ve Ertan Danacı'nın "olası kastla kasten öldürme", "olası kastla nitelikli kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından, fenni mesul Mehmet Tekin'in "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma", 7 kamu görevlisinin ise "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından cezalandırılmalarını istemişti.

DURUŞMA GECİKMELİ BAŞLADI

Sanıkların yargılanmasına Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşma, tutuklu sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in salona geç getirilmesi nedeniyle gecikmeli başladı. Depremde yakınlarını kaybedenler, tutuksuz sanıklar Ertan Danacı ile Mehmet Tekin ve taraf avukatları duruşmaya katılırken kamu görevlisi sanıklar duruşmada hazır bulunmadı.

"BİR SONRAKİ DEPREMDE BAŞKA ASUDELER HAYATINI KAYBETMESİN"

Depremde oğlu, gelini ve torununu kaybeden Nurgül Göksu, beyanında cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaası için teşekkür ettiğini, 3,5 yıldan bu yana ise adalet istediğini söyledi. Göksu, "Eğer sizler de heyet olarak savcımızın sunduğu mütalaa yönünde bir karar verirseniz, ben bir Asude'yi yaşatamadım ama sizler vereceğiniz kararla binlerce Asude'yi yaşatacaksınız. Deprem ülkesinde yaşıyoruz. İstiyorum ki bir sonraki depremde başka Asudeler, başka evlatlar kolon-kiriş kesildiği için hayatını kaybetmesin" dedi.

Mimar Sinan Mahallesi'nde yüzlerce bina içerisinde sadece Ezgi Apartmanı ile Fazilet Apartmanı'nın yıkıldığını belirten Göksu, "Deprem ülkesinde yaşadığımızı herkes biliyor. Kiriş, kolon ve perde betonu kesmek cinayettir. Fakat buradaki tutuklu sanıklar ve iç mimar hiçbir kurala uymamış; köstebek gibi binanın altını oymuşlar. Bütün taşıyıcı unsurlara zarar vermişler. Ayrıca depremden önce, 2021 yılında, verilen şikayet dilekçesini görmezden gelen kamu görevlilerinin de bu sanıklar kadar suçlu olduğunu düşünüyorum. Daha önce emsal olarak Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangınla ilgili belediye personelleri 'olası kast'la yargılanıp müebbet hapis cezası aldı. Aynı cezayı talep ediyorum" diye konuştu.

"ÖNCE ALLAH'IN, SONRA DA TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN ADALETİNE GÜVENİYORUM"

Tutuklu sanık Mustafa Pekel, üç bilirkişi raporunda pastanedeki tadilatla ilgili kusursuz olduklarının yazdığını belirterek suçlamaları kabul etmediğini, beraatini talep ettiğini söyledi.

Yaklaşık bir yıldır cezaevinde olduğunu belirten sanık Sami Kervancıoğlu da, "Ben neden cezaevindeyim, benim suçum ne? Ben önce Allah'ın adaletine, sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyorum. Yeter artık. Sosyal medyada ve televizyonda hakkımızda yapılan paylaşımlar aileme kadar uzanıyor. Ben savcımızın mütalaasını ve suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

SANIKLARI DURUŞMAYI GEÇ GETİREN PERSONEL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU KARARI

Taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına; taraf avukatlarına, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyan ve savunmaları için süre verilmesine karar verdi. Heyet ayrıca, tutuklu sanıklar Pekel ve Kervancıoğlu'nun duruşmaya geç getirilmesi üzerine yaşanan aksaklık nedeniyle sorumlu personelin tespiti için Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Bir sonraki duruşma 10 Eylül'de görülecek.

"NİYE HALA TUTUKLULUKLARI DEVAM EDİYOR?"

Taraf avukatları yargılamayı, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Sanıklar Kervancıoğlu ve Pekel'in avukatı Ersan Şen, savcılığın esas hakkındaki mütalaasını ek rapor ve taraf beyanları tamamlanmadan sunmasının usule aykırı olduğunu, dosyada yer alan dört bilirkişi raporunda müvekkillerinin yaptırdığı tadilatların binanın yıkılmasına neden olmadığının tespit edildiğini savunarak, "Niye hala tutuklulukları devam ediyor? Niye sayın savcı, bu kadar lehe gelen raporlara, tespitlere, delillere rağmen hala 'olası kast'tan cezalandırılmalarını talep ediyor, bunu anlamak mümkün değil" diye konuştu.

"ACILI ANNEYE TEPKİ GÖSTERİLMESİ HANGİ VİCDANA SIĞAR?"

Müdahil Nurgül Göksu'nun avukatı Ömer Gödeoğlu ise bugüne kadar alınan İstanbul ve ODTÜ raporlarında bilirkişilerin belli olduğunu, mahkemenin tarafların talebi üzerine gizli şekilde belirlediği akademisyenlerden rapor aldığını anlattı. Bu raporda müteahhidin, fenni mesulün, pastanedeki izinsiz ve ruhsatsız tadilatların apartmanın göçmesine sebebiyet verdiği şeklinde değerlendirme olduğunu ifade eden Gödeoğlu, şunları kaydetti:

"Bina 9. saniyede Kervan Pastanesi'nin bulunduğu bölüme dönerek yıkılmıştır. Sayın iddia makamı tarafından verilen mütalaa, günlerdir adalet nöbeti tutan anne Nurgül Göksu'nun kayıplarını geri getirmese de bir nebze de olsa adalete olan güvenini yerine getirmiştir. Sanık müdafiileri, acılı anneye sosyal medyada acısını dile getirdiği için tepki göstermişlerdir. Hangi vicdana sığar, anlaşılır gibi değildir. Sanık kamu görevlisi müdafisi tarafından 220 metrekare olan pastanenin 243 metrekareye çıkarıldığı ve bunun da yapı kayıt belgesi olduğu söylenmiştir. Yapılan bu tadilat ve tahribatlara Onikişubat Belediyesi'nden bina sakinlerinin dilekçesine rağmen göz yumulmuştur. Dolayısıyla buna göz yuman kamu görevlileri de 'olası kast' ile yargılanmalıdır."

Kaynak: ANKA

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