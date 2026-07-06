Ukrayna'ya Rusya'dan Büyük Saldırı - Son Dakika
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Ukrayna'ya Rusya'dan Büyük Saldırı

Ukrayna\'ya Rusya\'dan Büyük Saldırı
06.07.2026 11:29
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Zelenskiy, Rus ordusunun dün gece Ukrayna'ya 68 füze ve 351 SİHA ile saldırdığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun gece saatlerinde başkent Kiev başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerine yoğun hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Zelenskiy'nin verdiği bilgilere göre saldırılarda 68 füze ve 351 silahlı insansız hava aracı kullanıldı.

CAN KAYBI VE YARALI SAYISI ARTIYOR

Saldırılarda ilk belirlemelere göre 11 kişi yaşamını yitirirken, yaralı sayısı 60'a yükseldi. Enkaz altında kalan 64 kişinin ise ekipler tarafından kurtarıldığı bildirildi.

Kiev'e bağlı Vişneve kasabasında düzenlenen saldırıda da 3 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı açıklandı.

KİEV'DE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Başkent Kiev'in farklı noktalarında hasar meydana gelirken, arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da saldırıların gece saatlerinde başladığını belirterek, ilk belirlemelere göre 11 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını duyurdu.

ZELENSKİY'DEN NATO'YA ÇAĞRI

Zelenskiy, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde müttefik ülkelere seslenerek Ukrayna'ya daha fazla Patriot hava savunma sistemi verilmesini istedi.

Patriot füzelerinin depolarda beklediğini söyleyen Zelenskiy, ABD ve Avrupa'nın Ukrayna'nın hava sahasını korumaya yönelik daha güçlü kararlar alması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Güncel, Rusya, Dünya, Kiev, SİHA, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'ya Rusya'dan Büyük Saldırı - Son Dakika

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