Depremde Yıkılan Tutar Yapı Sitesi Dosyasında Kamu Görevlilerine "Kusursuz" Raporu

10.05.2026 13:33  Güncelleme: 15:40
Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adana'da 6 Şubat depremlerinde 63 kişinin yaşamını yitirdiği Tutar Yapı Sitesi'ne ilişkin soruşturma izni verilen 16 kamu görevlisine yönelik dosyada, bir inşaat mühendisi tarafından hazırlanan raporda "kusursuz" değerlendirmesi yapıldı. Müşteki avukatlarından Gülsüm Özdoğru, "İki üniversiteden alınan bilirkişi raporlarında kamu görevlilerinin 'kusurlu' olduğu tespiti olmasına rağmen, bir inşaat mühendisinin kamu görevlilerinin 'kusursuz' olduğu yönündeki tespitlerini kabul etmiyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Tutar Yapı Sitesi'nin C Bloku'nun yıkılması sonucu 63 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

C blokun zemin katındaki dairede tadilat yaptırdıkları belirtilen sanıklar ile teknik uygulama sorumlusuna, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan "iyi hal" indirimi uygulanarak 15'er yıl hapis cezası verilmiş; sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedilmişti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, binanın yıkılmasında sorumluluğu olduğu öne sürülen kamu görevlilerine yönelik dosyada şu ana kadar Seyhan ve Çukurova belediyelerinde görev yapan imar ve şehircilik müdürleri ile yapı kontrol müdürlerinin de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında soruşturma izni verildi.

Soruşturma kapsamında inşaat mühendisinden bilirkişi raporu alındı. Müşteki avukatları ise tek bir inşaat mühendisinin görevlendirilmesine itiraz ederek, dosyanın teknik üniversite heyetince incelenmesini talep etti.

"BELEDİYE GÖREVLİLERİ 'KUSURSUZ'DUR"

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, inşaat mühendisi Alper Önür'ün hazırladığı 9 sayfalık bilirkişi raporunda müteahhit, teknik uygulama sorumlusu, çatı katının kapatılması ile zemin katta ağır tadilat ve değişiklik yapan kişi "asli kusurlu"; belediyenin ilgili biriminde çalışan kişiler ise "kusursuz" bulundu.

"BU KADAR ÖZENSİZ BİR BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HAZIRLANMASINI KABUL ETMİYORUZ"

Tutar Yapı Sitesi'nde yakınlarını kaybedenlerin avukatı Gülsüm Özdoğru, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, binanın kalitesiz malzeme, kaçak dubleks ve zemin katta gerçekleştirilen tadilat nedeniyle yıkıldığını savunarak, "Bu ihmalleri görmezden gelen kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunduk ve aylarca soruşturma izni verilmesini bekledik. Soruşturma izinlerinin birçoğu kaymakamlık tarafından reddedildi. Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptığımız itirazlar neticesinde dosyada şu anda 16 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni bulunmaktadır" dedi.

Avukat Özdoğru, Tutar Yapı Sitesi dosyasında daha önce hazırlanan Çukurova Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi bilirkişi raporlarında belediye görevlilerinin "kusurlu" bulunduğunu hatırlatarak, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen tek bir inşaat mühendisinin hazırladığı son raporda 14 kamu görevlisi hakkında tespit yapılmamasına ve iki görevlinin "kusursuz" gösterilmesine tepki gösterdi.

Özdoğru, "Bilirkişi raporu o kadar kopyala-yapıştır ki Tutar Yapı Sitesi C Blok'la ilgili hazırlanması gereken bilirkişi raporunda, Adana'da yıkılan diğer bir bina olan Sami Bey Apartmanı'nın adı geçmekte ve parsel ile pafta bilgilerine yer verilmektedir. 63 kişinin öldüğü bir dosyada bu kadar özensiz bir bilirkişi raporunun hazırlanmasını kabul etmiyoruz. İki üniversiteden alınan bilirkişi raporlarında kamu görevlilerinin 'kusurlu' olduğu tespiti olmasına rağmen, bir inşaat mühendisinin kamu görevlilerinin 'kusursuz' olduğu yönündeki tespitlerini kabul etmiyoruz" diye konuştu.

"ÜNİVERSİTE HEYETİNDEN BİLİRKİŞİ RAPORU" TALEBİ

Depremin üzerinden 3 yıl 3 ay geçmesine ve Adana'da diğer illerden çok daha az bina yıkılmasına rağmen kamu görevlilerinin yargılanmasına ilişkin iddianameye erişemediklerini söyleyen Özdoğru, "Bu da insanların adalete güven duygusunu ciddi anlamda sarsıyor. İnsanlar, kusurları bulunan kişilerin artık ceza alıp bu cezaları çekmesini bekliyorlar. Üstelik Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 63 kişinin öldüğü, doğmamış bir bebeğin yaşam hakkının elinden alındığı, 12 kişinin ise kısmen ağır yaralandığı dosyada soruşturmayı hala 'görevi kötüye kullanma' suçundan yürütüyor. Buna anlam vermemiz mümkün değil" ifadesini kullandı.

Özdoğru, dönemin belediye başkanı hakkında soruşturma izni taleplerinin reddedildiğini ve buna karşı Danıştay'a 7 ay önce itiraz ettiklerini hatırlatarak, "Hali hazırda bir dosya numarası bile yok Danıştay'da. Oysa kanunda, 3 ay içerisinde bunun karara bağlanması gerektiği yazıyor. Biz daha ne bekliyoruz? Umarım Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, tadilatı yapan baba ve oğulda yaptığı gibi yeniden takipsizlik kararı vermez. Bu defa talebimiz doğrultusunda dosyanın üniversite heyetine tevdiini sağlar ve düzgün bir bilirkişi raporu dosyaya girer" dedi.

Kaynak: ANKA

