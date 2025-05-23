Depremle Mücadele ve Kentsel Dönüşüm Vurgusu

1)BAKAN KURUM: 'DEPREMLE HEP BİRLİKTE MÜCADELE ETMEK ZORUNDAYIZ'

Bakan Kurum: Bu sistemle yılda 200 binden fazla pet şişe toplamayı hedefliyoruz (2)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozito İade Sistemi'nin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Ülkemiz, deprem ülkesi. Bu acıları yaşamış, bu acılara şahitlik etmiş illerimizden biri de maalesef Sakarya. 1999 depreminde burada kardeşlerimizi toprağa verdik; enkazların başında hep birlikte ağladık, üzüldük, mücadele ettik. O süreci Sakarya'da hep birlikte yaşadık. 23 Nisan'da, hemen yanı başımızda, dünyanın gözbebeği dediğimiz İstanbul'umuz 6.2 şiddetinde sallandı. Eğer bu acıları bir daha yaşamak istemiyorsak, depremin bu ülke için bir beka meselesi olduğunu düşünüyorsak, burada hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Sakarya'da bu acıları yaşamış bir şehir olarak daha güçlü, daha dirençli hale gelmeli. Bugün bu konuyu da istişare ettik" dedi.

'ÖRNEK PROJELERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Kentsel dönüşümle ilgili olarak uygulamaları ilçe ilçe yaygınlaştıracaklarını ifade eden Bakan Kurum, "2000 yılı öncesi yapılmış yapılar başta olmak üzere vatandaşımız isterse kendi dönüşümünü gerçekleştirecek, özel sektöre üretim imkanı tanıyacağız. Bu alanlarda vatandaşımız bizden ne istiyorsa, vatandaşımızın yanında olacağız. Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu talimatı verdik. Hem Sapanca'da, Sapanca Gölü etrafında hem de depremle ilgili tüm ilçelerimizde, merkezimizde, Valiliğimizin koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyemizle iş birliği içerisinde örnek projeleri hayata geçireceğiz. Vatandaşımızın bizden beklediği imar planlarını hızlı bir şekilde Sakarya'mıza kazandıracağız. Bakanlığımız, TOKİ ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile birlikte bu dönüşüm sürecini vatandaşlarımızla el ele, kapsamlı bir şekilde yürüteceğiz. Bakanlığımız, annelerimizin, yavrularımızın huzurla ve güvenle geleceğe bakabilmeleri için tüm gücüyle çalışıyor. Şunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bu kardeşiniz, bu evladınız; Sakarya'nın yanındadır. Projelerin başarıya ulaşması için hep birlikte çalışacak, hep birlikte mücadele edeceğiz. İnşallah Sakarya'mızı afetlere dirençli hale getireceğiz" diye konuştu.

'SAPANCA GÖLÜ'NE YAKIŞIR BİR PROJE YAPACAĞIZ'

Bakan Kurum, "Maalesef Sapanca Gölü etrafında tasvip etmediğimiz, plan hükümleri doğrultusunda yapılmamış birçok kaçak yapı ile karşı karşıyayız. Bu yapılar hem Sapanca'mızın doğal güzelliğini bozuyor hem de bir taraftan vatandaşlarımızın can güvenliği söz konusu. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylara hep birlikte şahitlik ettik. Bir taraftan böylesine güzel bir bölgeyi korumak, çocuklarımıza ve gelecek nesillere miras olarak bırakmak zorundayız. Bu makamlarda oturuyorsak, bu görevleri yapıyorsak, bu bizim boynumuzun borcudur. Milletimiz bize bunun için oy veriyor, bunun için destek oluyor. Buradaki vatandaşlarımızı, esnafımızı mağdur etmeden ancak Sapanca'nın güzelliğini de koruyacak ve güzelliğine güzellik katacak bir çevre ve doğa projesini inşallah hayata geçireceğiz. Kenarında yürüyüş yolları, dinlenme alanları, parklar ve bahçeleriyle; ekolojik yaşamın sürdürüldüğü, biyolojik çeşitliliğin korunduğu bir projeyi Sakarya'mıza kazandıracağız. Şimdiden Sapanca projemizin Sakarya'mıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

'KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ BAŞLATMAK İSTİYORUZ'

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise "2017 yılında Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlayan 'Sıfır Atık' projesi ülkemizde yeni bir dönemin kapılarını açtı. Kağıt, plastik, cam, metal ve organik atıkların geri kazandırılması için, milletçe tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmeye başlıyoruz. Bu çerçevede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Türkiye Çevre Ajansı tarafından başlatılan Depozito Yönetim Sistemi (DYS) çerçevesinde Sakarya, pilot il olarak belirlendi, Adapazarı, Serdivan ve Erenler ilçelerimizde 26 farklı noktada toplam 30 iade makinesi aktif hale getirildi Büyükşehir Belediyesi olarak; yeşil, dirençli ve sosyal şehir vizyonumuz çerçevesinde bakanımızın da desteğiyle, artık kentsel dönüşümü başlatmak istiyoruz. Şehrimizi dirençli hale getirmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Sapanca Gölü'müzün her iki yakasında kollektör hattı inşa ediyoruz. İlçelerimize yeni millet bahçeleri, parklar ve yeşil yaşam alanları kazandırıyoruz. Başta GES (Güneş Enerji Sistemleri) olmak üzere yenilenebilir enerji kayaklarını şehrimize kazandırıyor, SEKAY'la katı atıkların dönüşüm ve bertarafını sağlıyoruz" diye konuştu.