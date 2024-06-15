Depremlerde kaybettikleri yakınlarının kabirlerini ziyaret ettiler - Son Dakika
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Depremlerde kaybettikleri yakınlarının kabirlerini ziyaret ettiler

Hatay, Adana ve Osmaniye'de aileler, 6 Şubat 2023'teki depremlerde kaybettikleri yakınlarının kabirlerini Kurban Bayramı arifesinde ziyaret etti. Depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Hatay'da Antakya Asri Mezarlığı'na giden aileler, kaybettikleri yakınları için dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu. İskenderun ilçesinde de 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybeden çok sayıda kişi, Çankaya Mezarlığı'nı ziyaret etti. Aileler, depremde kaybettikleri yakınlarının mezarına çiçek bırakarak dua etti. Adana'da da aileler, depremlerde kaybettikleri yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na giden aileler yakınlarının kabirlerine çiçek bıraktı, Kur'an-ı Kerim okudu. Ayşe Cebe, AA muhabirine, 5 çocuğunun en küçüğü olan 31 yaşındaki Onur Can Türk'ün depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşamını yitirdiğini belirtti. Oğlunun depremden 2 ay sonrası için düğün hazırlığı yaptığını anlatan Cebe, şöyle konuştu: 'Evladımın her şeyi yarım kaldı. Düğün salonu tutuldu, damatlığını almıştı. Bütün hayalleri gitti, ben de zaten yaşayan bir ölüyüm. Yani sadece bir nefes alıyorum, o kadar. Her bayram değil, her gün buradayım. Onu bırakıp hiçbir yere gidemiyorum. Sanki bir gün gelmediğim zaman nefes alamıyorum. Gelip burada bir nefes alıyorum.' Osmaniye'de de aileler, afette kaybettikleri yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Asri Mezarlığa giden aileler, depremlerde yaşamını yitiren yakınlarının kabirlerini temizledi, mezarlara çiçek bırakarak Kur'an-ı Kerim okudu. Bazı vatandaşların dua ederken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

15.06.2024 13:33
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Hatay, Adana ve Osmaniye'de aileler, 6 Şubat 2023'teki depremlerde kaybettikleri yakınlarının kabirlerini Kurban Bayramı arifesinde ziyaret etti.

Depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Hatay'da Antakya Asri Mezarlığı'na giden aileler, kaybettikleri yakınları için dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

İskenderun ilçesinde de 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybeden çok sayıda kişi, Çankaya Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Aileler, depremde kaybettikleri yakınlarının mezarına çiçek bırakarak dua etti.

Adana

Adana'da da aileler, depremlerde kaybettikleri yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na giden aileler yakınlarının kabirlerine çiçek bıraktı, Kur'an-ı Kerim okudu.

"Her bayram değil, her gün buradayım"

Ayşe Cebe, AA muhabirine, 5 çocuğunun en küçüğü olan 31 yaşındaki Onur Can Türk'ün depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşamını yitirdiğini belirtti.

Oğlunun depremden 2 ay sonrası için düğün hazırlığı yaptığını anlatan Cebe, şöyle konuştu:

"Evladımın her şeyi yarım kaldı. Düğün salonu tutuldu, damatlığını almıştı. Bütün hayalleri gitti, ben de zaten yaşayan bir ölüyüm. Yani sadece bir nefes alıyorum, o kadar. Her bayram değil, her gün buradayım. Onu bırakıp hiçbir yere gidemiyorum. Sanki bir gün gelmediğim zaman nefes alamıyorum. Gelip burada bir nefes alıyorum."

Osmaniye

Osmaniye'de de aileler, afette kaybettikleri yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Asri Mezarlığa giden aileler, depremlerde yaşamını yitiren yakınlarının kabirlerini temizledi, mezarlara çiçek bırakarak Kur'an-ı Kerim okudu.

Bazı vatandaşların dua ederken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, İskenderun, Can Türk, Çukurova, Osmaniye, Çankaya, Antakya, Adana, Hatay, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremlerde kaybettikleri yakınlarının kabirlerini ziyaret ettiler - Son Dakika

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