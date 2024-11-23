Depremzede Öğretmenin Azmi

Güncel

Depremzede öğretmenin eğitim azmi: İki büyük afete rağmen öğrencilerine ışık olmaya devam ediyor

BİTLİS - Van ve Gaziantep'te iki büyük deprem felaketini yaşayan Coğrafya Öğretmeni Gülmehmet Yavuz (34), yaşadığı iki büyük afete rağmen öğrencilerine ışık olmaya devam ediyor.

Bitlis'te doğup büyüyen Coğrafya Öğretmeni Gülmehmet Yavuz, hayatının en büyük sınavlarını deprem felaketleriyle verdi. Bir yandan eğitimini sürdürürken, diğer yandan doğal afetlerle mücadele eden Yavuz, azmi ve kararlılığıyla hem mesleğine olan tutkusunu hem de topluma hizmet etme arzusunu pekiştirdi. Van'da üniversite öğrencisiyken, 2011 yılındaki büyük depreme yakalanan Yavuz, yıkılan binanın enkazında kalarak yaralandı. Zorlu bir sürecin ardından eğitimini tamamlayan Yavuz, mezuniyetinin ardından Gaziantep'e atandı. Maraş merkezli büyük depreme Gaziantep'te yakalanan Yavuz, depremde ayağından yaralanarak, bir kez daha ölümle burun buruna geldi.

"Öğrencisi olduğu okulun öğretmeni oldu"

Hem öğrencilik hem de öğretmenlik döneminde iki büyük felaket atlatan Yavuz, Gaziantep'teki görevinden sonra memleketi Bitlis'e tayin oldu. Bitlis'in Güroymak ilçesinde öğrencisi olduğu Güroymak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde coğrafya öğretmeni olarak görev yapan Yavuz, yaşadığı tüm zorluklara rağmen öğrencilerine olan sevgisini ve bağlılığını hiç kaybetmedi. "Hayatın zorlukları, insanın güçlü yanlarını ortaya çıkarıyor" diyen Yavuz, yaşadığı travmaların ve zorlukların onu daha da güçlendirdiğini belirtiyor. Okulunda öğrencilerine sadece coğrafya öğretmekle kalmayan Yavuz, aynı zamanda hayatın zorluklarıyla nasıl başa çıkılacağını, hayatta kalmanın ve hayal kurmanın da önemini anlatıyor. Azim ve kararlılık, Gülmehmet Yavuz'un öğrencilerine verdiği en önemli derslerden biri olurken, yaşadığı zorluklara rağmen "Ne olursa olsun, pes etmemek gerekiyor" mesajı veriyor.

"Hiçbir zaman umudunu kaybetmedim"

Depremlerle şekillenen yolculuğunda hiçbir zaman umudunu kaybetmediğini belirten 4 çocuk babası Yavuz, bundan sonraki hayatını öğrencilerine adayacağını ifade etti. "2009-2013 yılları arasında Van'da coğrafya bölümünü okuyordum maalesef 23 Ekim 2011'deki Van depreminde enkaz altında kaldım ve 7 saate yakın bir çalışma sonrasında sağ olarak kurtarıldım ve onun sonrasında tabii ki ağır psikolojik bir süreç yaşadım tedavi gördüm. Büyük sıkıntılara rağmen eğitimimi tamamladım ve 2013'te öğretmenliğe başlamış oldum. Gaziantep'e atamam gerçekleşti. Orada da çok güzel bir süreç yaşadım. 6 Şubat Kahramanmaraş'taki depremde orada da maalesef ülkemizin acı gerçeği olan depremle yine yüzleştik ve sıkıntılar yaşadık. Ailemle birlikte buraya taşınmak zorunda kaldık. Depremde çapraz bağlarımı kopardım. 2 yıldır bunun tedavisini görüyorum. İki ameliyat geçirdim ama eğitime olan aşkım, öğrencilerime olan sevgim daha ağır bastı ve ayağıma rağmen yine eğitim ortamını terk etmedim. Öğrencilerim benim evlatlarım, kardeşlerim gibidir. Yani hepsini çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

İki kez karşılaştığı depremle ilgili bir kitap yazma sürecine girdiğini de aktaran Yavuz, amacının insanları bilinçlendirmek olduğunu söyledi.