Depremzedeler İşsiz Kalma Korkusu Yaşıyor - Son Dakika
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Depremzedeler İşsiz Kalma Korkusu Yaşıyor

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Deprem bölgelerinde çalışan depremzedeler, Toplum Yararına Programı'ndan yararlanarak geçici süreyle istihdam ediliyor. Ancak çalışma sürelerinin dolmasıyla işsiz kalma endişesi yaşıyorlar. Ankara'ya gelerek seslerini duyurmaya çalışan depremzedeler, düzenli bir iş olanağı talep ediyor.

12.03.2024 12:15
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Haber: DİLAN KUTLU/ Kamera: ÜNAL AYDIN

Deprem bölgelerinde, Toplum Yararına Programı'nda geçici süre ile çalışan depremzedeler, Ankara'ya gelerek seslerini yükseltti. Çalışma süreleri dolduğu için  işsiz kalacaklarına dikkat çeken mağdurlardan Abdülkadir Ateş, "Evimiz, her şeyimiz gitti. 51 yakınım öldü. Hepimiz işsiz kaldık. Biz şimdi TYP'den kadroya girdik. Şafak karalar gibi gün karalıyoruz" derken, Adıyamanlı bir depremzede ise, "Oğlumla beraber 87 kaybım var akrabalarımdan. Ben altı çocuğuma bakamam. Ağır hasarlı evimde kalıyorum. Yıkım kararı bekliyor. Eşim işsiz kaldı. Dükkanımız gitti. Çocuğum öldü. TYP'den bugüne kadar evime ekmek götürebildim. TYP süreci biterse sonrası ne olacak" diyerek endişelerini dile getirdi.

Türkiye İş Kurumu'nun afet, salgın, acil durum, sosyal kriz gibi nedenlerle işsizlerin 6 aylığına istihdam edilmesini sağlayan Toplum Yararına Programı'ndan yararlanan depremzedeler, geçici çalışma süresinin dolmasının ardından işsiz kalma korkusu yaşıyor. 6 aylık çalışma süreleri iki ay daha uzatılan ve bu süreyi de dolduran depremzeleder düzenli bir iş olanağı talep ediyor.

Ankara'ya gelerek seslerini duyurmaya çalışan depremzedeler ANKA haber Ajansı'na konuştu.

Kahramanmaraşlı depremzede İsmail Kazan, 17 Şubat'ta işe başladığını belirterek, "Bir altı ayı doldurduk. Şu an iki ek uzatma verdiler, iki ay sonra yine bitiyor.  Tereddütteyiz yani. Ben depremzedeyim. Hem işten hem evden olduk. TYP biterse açıktayız. Şu an çok zor ama hayata tutunmaya çalışıyoruz" dedi.

"OĞLUMLA BERABER 87 KAYBIM VAR"

Adıyamanlı depremzede ise "Oğlumla beraber 87 kaybım var akrabalarımdan. Cumhurbaşkanım inşallah hepimize verdiği sözü yerine getirecek. Süreklilik olmazsa sonradan çok işsiz kalacağız. Ben altı çocuğuma bakamam. Ağır hasarlı evimde kalıyorum. Yıkım kararı bekliyor. Eşim işsiz kaldı. Dükkanımız gitti. Çocuğum öldü. TYP'den bugüne kadar evime ekmek götürebildim. TYP süreci biterse sonrası ne olacak" diye sordu.

"EVİM GİTTİ, KONTEYNERDE KALIYORUZ"

Adıyaman'dan gelen Abdülkadir Ateş ise, ANKA'ya, "Evimiz, her şeyimiz gitti. 51 yakınım öldü. Hepimiz işsiz kaldık. Biz şimdi TYP'den kadroya girdik. Şafak karalar gibi gün karalıyoruz. Daha önce medikalde çalışıyordum, depremden sonra işsiz kaldım bu işe başladım. Devletin bir kurumunda çalışıyoruz. Asgari ücret alıyoruz. Evim tamamen gitti. Konteynerde 5 kişi kalıyoruz. Göç etmeyi, taşınmayı çok düşündüm. Ama kuşu altın kafese koymuşlar 'ille de memleketim' demiş. Yıkık da olsa harabe de olsa kimse kendi mezarını bırakıp gitmez" diye konuştu.

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif iş gücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları iş birliğinde düzenleniyor. TYP, her bir program için en fazla 6 ay olarak uygulanıyor.

Depremzedeler İşsiz Kalma Korkusu Yaşıyor
Kaynak: ANKA

Deprem, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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