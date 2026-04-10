Depremzedelere Destek İçin Kitap

10.04.2026 19:51
'Benim Hikayem Benim İmzam' adlı kitap, deprem bölgesindeki okullara yardım amacıyla hazırlandı.

TÜRKİYE Noterler Birliği İlkokulu 3-A sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan, geliri deprem bölgesindeki okullara aktarılacak, 'Benim Hikayem Benim İmzam' adlı kitap, 23'üncü Ankara Kitap Fuarı'nda okurlarla buluştu.

İlkokul 3'üncü sınıf öğrencilerinin kendi hikayelerini yazdığı ve gelirini deprem bölgesindeki okullara kitaplık desteği için ayırdığı 'Benim Hikayem Benim İmzam' kitabı için ATO Congresium'da devam eden Ankara Kitap Fuarı'nda imza günü etkinliği düzenlendi. Sınıf öğretmeni Yavuz Yalçın rehberliğinde yürütülen projede öğrenciler, kendi hikayelerini kaleme aldı ve eserlerini kitaba dönüştürdü. Tanıtım ve imza gününde, öğrenci yazarlar kendi kitaplarını okurlar için imzaladı. Etkinlikte çocukların yazarlık serüveni, kitabın ortaya çıkış hikayesi ve projenin eğitimsel arka planı da paylaşıldı.

'DAYANIŞMA RUHUNU ORTAYA ÇIKARDIK'

3-A sınıfı öğretmeni, aynı zamanda kitabın editörü Yavuz Yalçın, 3 yıl önce meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere Adıyaman'da yakalandığını, ardından Ankara'ya tayin olduğunu söyledi. Öğrencilerine, 2 yıl boyunca kendi anılarını ve duygularını yazmayı öğrettiğini belirten Yalçın, "Yazarlık eğitimi sonucunda böyle bir ürün ortaya çıktı. Öğrencilerimizle birlikte hem kitaplarla ilgili çalışma hem atölye çalışmaları hem de dergi çalışmaları yapıyoruz. Deprem bölgelerine de modüler kitaplık ve kitap desteği sunmayı öğrencilerimizle beraber kararlaştırdık. Umarım diğer deprem bölgesindeki öğrencilerimize de bu anlamda dokunmuş oluruz. 4'üncü sınıfta daha kapsamlı bir kitap yazmayı planlıyoruz. Yine onun da gelirlerini muhtemelen deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırmak üzere yapacağız. Depremi yaşadıktan sonra, insanların bizler için yaptığı yardımlar çok değerliydi. Şu anda da öğrencilerimizle birlikte sadece bir kitap yazmadık. Biraz paylaşmayı, dayanışma ruhunu da ön planı çıkarmak istiyoruz bu meseleyle. Güzel bir duygu, tüm velilerimiz de burada, bizi destekliyorlar. Okulumuzun bulunduğu bölgede de yine imza günü ve söyleşiler yapacağız" diye konuştu.

'YAZMAK ZOR AMA ÇOK GÜZELDİ'

Kitabın yazarlarından Eslem Çelik (9), sürecin zorlu geçtiğini söyleyerek, "Kelime türetmek biraz zordu ama sonunda çok güzel bir şeye dönüştü. Heyecanlı, mutlu ve kendimi özgüvenli hissettim. Yardım etmek çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

Damla Soygüt (9), sürecin hem eğlenceli hem öğretici olduğunu belirterek, "Bazen kelimeleri bulmak zor oldu ama çok güzel bir süreçti. Kitap bittikten sonra kendimi cesaretli hissettim. Deprem bölgesine yardım etmek gerçekten harika" dedi.

Ali Utku Doruk Yüceer (9) ise yazdığı hikayenin kitaba dönüşmesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek, "Öğretmenimiz ve ailemiz sayesinde bu hikayeleri kitaba dönüştürdük. Çok güzel bir kitap oldu" dedi.

Yaman Mutlu (9) da "Babamla önce notlar aldık, sonra yazdık. Öğretmenim ve ailemin yardımıyla kitaba bastık. Mutlu ve heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Celal ATALAY/ANKARA,

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
