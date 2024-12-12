Deri ve Deri Mamulleri Sektöründe İhracat Artışı ve Fuar Etkinliği - Son Dakika
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Deri ve Deri Mamulleri Sektöründe İhracat Artışı ve Fuar Etkinliği

Deri ve Deri Mamulleri Sektöründe İhracat Artışı ve Fuar Etkinliği

Türkiye, deri ve deri mamulleri sektöründe dünya pazarının yüzde 1'ini alırken, deri konfeksiyon sektöründe ise yüzde 5'in üzerinde pazar payına sahip. Antalya'da düzenlenen Deri ve Kürk Modası Fuarı, sektörel gelişmeleri desteklemeyi amaçlıyor.

12.12.2024 17:08  Güncelleme: 17:11
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TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Deri ve Deri Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Güven Karaca, "Deri ve deri mamulleri sektöründe dünya pazarının yüzde 1'ini alırken, deri konfeksiyon sektöründe yüzde 5'in üzerinde pazar payına sahibiz. Dünya liderlerinden biriyiz. 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz" dedi.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından Antalya'da düzenlenen 13'üncü Deri ve Kürk Modası Fuarı başladı. Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen fuar 1 hafta sürecek. TİM Deri ve Deri Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, fuar hakkında bilgi verdi.

Deri ve deri mamulü sektöründe 2023 yılında 1,86 milyar dolar ihracat yapıldığını anlatan Karaca, "2024'e girdiğimizde, ilk çeyreği bitirdiğimizde bu ihracat rakamının yüzde 30 azaldığını gördük. Bizi biraz endişelendirdi. Sebeplerine baktığımızda da pandemi, Rusya- Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki hareketlilik, Avrupa Birliği'ndeki pazarın daralması, ülkelerdeki ekonomik krizin etken olduğunu gördük. 2024'ün sonuna az kaldı. Görüyoruz ki yüzde 30 olan düşüş yüzde 18'e kadar geldi. Yani iyileşme söz konusu. İnşallah bu etkinliğimizde de 68 firmamız, 700 müşterimizle bu çıkışı yakalayarak 2025'i planlamayı öngörüyoruz" diye konuştu.

'DERİ SEKTÖRÜNDE ABD EN ÖNEMLİ PAZARIMIZ'

Karaca, şunları söyledi: "Deri konfeksiyon sektöründe ABD en önemli pazarımız. Ardından Fransa geliyor. Ürünlerimizin yüzde 45'ini Avrupa Birliği ülkelerine satıyoruz. Burada ciddi bir pazar payına sahibiz. Deri ve deri mamulleri sektöründe dünya pazarının yüzde 1'ini alırken, deri konfeksiyon sektöründe yüzde 5'in üzerinde pazar payına sahibiz. Dolayısıyla aslında dünya liderlerinden biriyiz. 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Hemen hemen hepsinde maliyetimiz var. Asıl odaklandığımız yer günümüzde e-ticaret. Çünkü artık pazar diye bir şey yok, e-ticaret var. Tek bir tuşla dünyaya ulaşabiliyorsunuz. Dünya ticaretinde 30 trilyon dolarlık pazar var. 5 trilyonu e-ticaretten geçiyor. Yakında önümüzdeki 10 yıl içerisinde bunun yarısının e-ticaret içerisinde olacağını düşünüyorum, e-ticaret üzerinde mal satmamız, e-ticaret üzerinden ihracat yapmamız lazım."

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,

Kaynak: DHA

Antalya, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Finans, Güncel, Dünya, Son Dakika

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