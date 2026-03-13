Dervişoğlu, Bitlis'te İftar Programında Konuştu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.03.2026 22:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Muş'taki programının ardından Bitlis'te partisi tarafından bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katıldı İftar programında İYİ Parti Genel Merkezi yöneticileri, İYİ Parti Bitlis İl Başkanı Ziya Yoldaş, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda partili de yer aldı. Programda partililere seslenen Dervişoğlu, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik 'umut hakkı' tartışmalarına değinerek, "Bu, millete sorulsun. Abdullah Öcalan, umut hakkına kavuşup milletin arasına karışsın mı, yoksa İmralı'daki hücresinde mi kalsın? Bunun kararını millet versin" dedi.

'TERÖRÜN FAİLİ TÜRKİYE'NİN BİRLİĞİNİ İSTEMEYENLERDİR'

İftarın ardından konuşan Dervişoğlu, sahaya siyaset yapmak için değil vatandaşlarla bir araya gelmek için çıktıklarını belirterek, Türkiye'de birlik ve kardeşliğin önemine vurgu yaptı. Farklı köken ve ana dillere sahip insanların yüzyıllardır birlikte yaşadığını ifade eden Dervişoğlu, "Bizim meselemiz farklı kökenlere sahip olmak değil. Meselemiz birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yaşayabilmektir. Bu coğrafyada bunu bin yıl sürdürmüşüz. Türkiye'de terörden kimin çıkarı varsa, Türkiye'nin birliğini ve bütünlüğünü istemeyenler terörün failidir." diye konuştu.

'ÖCALAN'IN UMUT HAKKI KARARINI HALK VERSİN'

TBMM'de bazı hukuki düzenlemelerin ve komisyon çalışmalarının gündeme getirildiğini belirten Dervişoğlu, Abdullah Öcalan'ın 'umut hakkı' tartışmalarına da değindi. Dervişoğlu, "Mecliste çoğunluğu olanlar yasal düzenlemeler yapabilir. Ama ortada bir de millet var. O Devlet Bahçeli, meclis kürsüsünden Abdullah Öcalan'ı çağırdı ya, 'Kimse gitmezse İmralı'ya ben giderim' dedi ya. Eğer güçleri ve itibarı varsa bu millete sorsunlar; Abdullah Öcalan umut hakkına kavuşsun mu, yoksa İmralı'daki hücresinde mi kalsın? Bunun kararını millet versin" ifadelerini kullandı.

'KİM KARDEŞLİĞİMİZE ZARAR VERMEK İSTERSE KARŞISINDA BENİ BULUR'

Kürtleri PKK ve Abdullah Öcalan ile eşitleyen anlayışa karşı olduğunu ifade eden Dervişoğlu, "Türk'ün birliğine ve kardeşliğine zarar vermek isteyen kim varsa karşısında beni bulur. Hiç kimse benim kardeşimle arama giremez. Asırlardır süren birlik ve beraberliğimize kimse zarar veremez" dedi. Bölge halkının iki siyasi parti arasında sıkıştığını savunan Dervişoğlu, vatandaşların ne terör örgütü uzantısı olduğunu iddia ettiği partilere, ne de mevcut iktidara mahküm olmadığını söyledi.

TABLO HEDİYE EDİLDİ

Konuşmasının ardından İYİ Parti Bitlis İl Başkanı Ziya Yoldaş tarafından Dervişoğlu'na tablo hediye edildi. Dervişoğlu, programın ardından cumartesi günü Hakkari'deki temaslarına katılmak üzere Van'a hareket etti.

HABER: Özcan Çiriş

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Ziya Yoldaş, İYİ Parti, Karaman, Güncel, Bitlis, İftar, Muş, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 23:09:57. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.