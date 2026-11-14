Dervişoğlu’ndan Erdoğan’a: “Kelle değil, hesap vermek mecburiyetindesin”

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: BELÇİM KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, fon vurgunuyla ilgili "Çıkıp 'Birileri şeytana uymuş' diyorlar. 'Vatandaşının önüne birkaç suçlu çıkaralım. Suçluları teşhir edelim. Cumhurbaşkanı ve mevcut iktidar da her suçun üstüne gidiyor izlenimi verelim' istiyorlar. Yani önümüze kelle atmak istiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan, sana İstanbul'dan sesleniyorum: Kelle değil, hesap vermek mecburiyetindesin" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin İstanbul'daki üye katılım törenine katıldı. Esenyurt'taki bir otelde düzenlenen programda konuşan Dervişoğlu, partisinin kuruluş dönemindeki değerlendirmeleri hatırlatarak şunları söyledi:

"Bizim için 'Bunlar parti kuramaz diyenler' oldu, kurduk. 'Bunlar siyasette tutunamaz dediler' tutunduk. 'Bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giremez' dediler, iki seçim üst üste sizleri temsil etmeye muvaffak olduk ancak bir yandan da zafiyet yaratmanın peşinde koşanlarla uğraşıyoruz. Sabrımızla sınandık, Allah'ın izniyle muvaffak olduk. Şimdi mücadele azmimiz ve cehdimizle sınanıyoruz, inşallah yine muvaffak olacağız. Bu memleketin en güzide partisi İYİ Parti'nin önünü kesmeye çalışanlar, dün olduğu gibi bugün de kendilerini gösterecektir. Hiç kimseden çekinecek bir şeyimiz yok. İYİ Parti'nin helvasını kavurmak isteyenlere Allah'ın izniyle İYİ Parti'nin iktidar pastasını ikram edeceğiz. Partimize yönelişin elbette ki farkındayız. Bunu anketler de gösteriyor. Anketlerde yüzde 10'luk bir oranın üzerine çıktığımızda teşkilat mensuplarımızda bir mutluluk görüyorum. Biz yüzde 10'u hem 2018'de hem de 2023 seçimlerinde aldık. Eğer Türkiye'yi yönetmeye talipsek bize yüzde 10'lar yetmez. Biz bu partiyi muhalefet etmek için, salt düzen karşıtlığı için kurmadık. Büyük bir kararlılıkla ülkeyi yönetmeye talip olduğumuz için kurduk."

"GİDENLERE İTİBAR ETMENİN VAKTİ GEÇTİ"

İYİ Parti'ye yönelik 'saldırılara' dikkat çeken Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün planlamaların, İYİ Parti'ye yönelik bütün saldırıların arkasında iktidarın kirli elinin mevcut olduğunu görmenizi isterim. Doğru şeylerle anılmak varken yanlışlar üzerinden strateji tanzim edenlerin kimliklerini doğru bir biçimde tespit etmenizi istiyorum. Bu partiyi yok etmek için bu partiden ayrılan hem sokaklarda hem de sosyal medyada İYİ Parti'ye zarar vermeye çalışanlar bizim yol arkadaşımız değildir. Bizden gidenlere selam, sabah, hürmet ve itibar etmenin vakti artık geçmiştir. Biz devlet yönetmeye hazırlanıyoruz. Sosyal medyada hesaplaşacak çoluk çocuk aramıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi, İYİ Parti kuruluncaya kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili sayısı itibarıyla tek başına karar alabilecek gücü oluşturuyordu ama İYİ Parti kurulduktan sonra ittifaklara mahküm kaldılar. Biz kurulduk ve tek başına iktidar olamayacak hale geldiniz. Allah'ın izni ve milletin takdiriyle güçlendiğimiz zaman iktidarı tamamen kaybedeceksiniz. Artık birleşseler de olmayacak, ittifak kursalar da olmayacak. Suçu birbirlerinin üzerine atıp 'O bunu yaptı ama biz bu tarafta temiziz. Oyumuz aynı havuzun içinde kalsın' senaryosu artık tutmayacak."

"SUÇLU SİSTEMDİR"

Fon vurgununa değinen Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye bir krizden bir diğer krize sörf yapıyor. Kamuoyunun gündeminde de fon krizi diye bir kriz anlatılıyor. Biz bu krizi, perşembenin gelişi çarşambadan belli olur düşüncesiyle 2025 yılının ekim ayında tarif ettik. 'Borsada ve fonlarda spekülasyonlar ve manipülasyonlar var' dedik. Devletin yetkili kurumlarının da bu meseleye el atıp bu alanda oluşması muhtemel hırsızlıklara, yolsuzluklara karşı tedbir almasını istedik. Konunun magazin boyutuna hiç dahil olmadık, fail arama kaygısına hiç kapılmadık. Çünkü suçlunun kim olduğunu en başından biliyoruz. Suçlu sistemdir. Suçlu, Türk milletinin kaderini bir kişinin iki dudağının arasında bırakan ve bütün kararları onun almasının önüne açan sistemdir. Dolayısıyla bu sistemin kurgulayıcıları sokakta boş yere fail aramaya kalkışmasın. AK Parti'nin 4 grup başkanvekilinden 3'ü 'Liste açıklanmalıdır' diyor ama partinin grup başkanı geçenlerde 'Lekelenmeme hakkını önemsediğimiz için işin ne olduğu belli olmadan isimleri açıklamamız doğru olmaz' dedi. Bu fon soygununda tam 464 şüphelinin ismi var. Peki televizyonlarda, gazetelerde ya da sosyal medyada kelepçeli herhangi bir adam fotoğrafına rastladınız mı? Peki, belediye başkanlıklarına operasyon yapıldığında neler oluyordu? Lekelenmeme hakkıymış. İktidarlarının devamı ve kurdukları kumpasların başarısı için her türlü kirliliğin içine giren bu ceberut iktidar anlayışı, kendilerine gelince neden bir tek fotoğraf bile paylaşmadı? İşin siyasi ayağı suçun en büyük faili olduğu için suçluyu gizleme ihtiyacı içerisindedir."

İBB TUTUKLULARININ RESMİNİ GÖSTERDİ

İBB Davası kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ile diğer isimlerin gözaltına alındığı gün emniyet tarafından kelepçe ile sıralı halde çekilen fotoğrafı gösteren Dervişoğlu, "Lekelenmeme hakkına itibar ediyorsanız o zaman bu insanları neden zedelediniz" diye tepki gösterdi.

"ERDOĞAN, 'HABERİM YOKTU' DİYEMEZ"

50 ve 200 TL'lik banknotları göstererek imzası olanların cezaevinde bulunduğuna işaret eden Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Bizi iki paralık ettiniz. Paranın üzerinde imzası bulunanlar bugün hapishanedeyse ekonominin bayrağı yere düşmüştür. Bu paraların üzerinde imzası bulunan bürokratlar bugün tutuklu durumda. Eğer bu listeyi kamuoyu vicdanını ferahlatmak için açıklamamakta ısrar ederseniz o zaman iktidarınız lekelenme hakkının arkasına sığınmaz ve en büyük lekenin, şüphenin, şaibenin altında kalır. Şimdi soruyorum. Milletten neyi saklıyorsunuz? Sermaye Piyasası Kurulu'nu, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'nu, Masa Takasbank'ı, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nu ve onların bürokratlarını kim atadı? Altındaki imza tektir ve bütün bunlar iktidar elitlerinden seçilmiştir. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan bugün çıkıp 'Bu soygundan ve bu vurgundan haberim yoktur. 1-2 arkadaşımız şeytana uymuş' diyemez. 'Okçular tepesindeki okçular gibi mevzilerini terk etmiş' hiç diyemez. Buradan ilan ediyorum. Bu hırsızlığın, bu yolsuzluğun, bu manipülasyonun Recep Tayyip Erdoğan'ın adamları tarafından gerçekleşmiş olması hali, onları atayan imzanın sahibi Recep Tayyip Erdoğan ise suçlusu da sorumlusu da Recep Tayyip Erdoğan'dır diyorum."

"ÖNÜMÜZE KELLE ATMAK İSTİYORLAR"

Fon vurgununa karşı yapılan mücadelenin biçimine tepki gösteren Dervişoğlu, "Çıkıp 'Birileri şeytana uymuş' diyorlar. 'Vatandaşının önüne birkaç suçlu çıkaralım. Suçluları teşhir edelim. Cumhurbaşkanı ve mevcut iktidar da her suçun üstüne gidiyor izlenimi verelim' istiyorlar. Yani önümüze kelle atmak istiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan, sana İstanbul'dan sesleniyorum: Kelle değil, hesap vermek mecburiyetindesin" ifadelerini kullandı.

"DİYARBAKIR KÜRDİSTAN ULUSAL İTTİFAKI VE MECLİSİ'Nİ KURDULAR"

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Çok bileşenli bir narko terör örgütünden bahsediyoruz. Suriye'de, Irak'ta, Avrupa'da, İran'da uzantısı var. Bu örgütün tüm bileşenleriyle silah bırakmasının mümkün olmayacağını, zaten bu örgütün Avrupa'daki ve Kandil'deki yöneticileri itiraf ediyor. 'Biz silah bırakamayız' diyor. Peki bunlar silahı bırakmayacaksa siz bu komisyonu niye kurdunuz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İYİ Parti'nin dışındaki bütün partiler bir araya gelerek ve o yasa taslağına 467 oy vererek neyi meşrulaştırdınız? Bunun sorgulamasını yapmayacak mıyız zannediyorsunuz. Bu sürece en başından bu yana, cumhuriyete karşı bir kalkışma ve ihanet projesi gözüyle bakıyoruz. Nitekim söylediğimiz gibi de oldu. Geride bıraktığımız hafta içerisinde Diyarbakır Kürdistan Ulusal İttifakı ve Meclisi'ni kurdular. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Bu ülkeyi yöneten aklı başında, vicdan sahibi bir adam yok mu? Biz varız arkadaş ve bu yola başımızı koymuşuz."

"ÖCALAN'IN TAŞINDIĞI HABERİNİ ULAKLARINDAN ALDIK"

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı'da başka bir yerleşkeye alındığına dair gelişmelerle ilgili de Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Ağırlaştırılmış müebbet hapis yüksek güvenlikli cezaevinde infaz edilir. Bunun dışında başka bir şey yapabilmek mümkün değildir. Bu idarenin tasarrufuyla değiştirilebilecek bir konu da değildir, kanunla belirlenir. Öcalan'ın güvenlikli cezaevinden villaya taşındığının haberini İmralı ulaklarından aldık. Cumhurbaşkanı söylemedi, Adalet Bakanı söylemedi, AK Parti'nin sözcüsü söylemedi. Abdullah Öcalan'ın cezaevinden villaya taşındığının haberini ulaklarından aldık. Eğer bu memlekette gerçekten adalet varsa ve bir bakanlık tarafından da temsil ediliyorsa burada söylüyorum. Bu doğrudan doğruya Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması halidir. Adalet Bakanı suç işlemiştir. Ceza ve tevkif işleri genel müdürü de bu suçun içindedir. Hesap verecekleri gün mutlaka ama mutlaka gelecektir. Dolayısıyla süreçle alakalı cümlelerime hep şöyle son veriyorum. İhanetin zaman aşımı yoktur. Kim ne yaptıysa bu millete hesabını verecektir. O hesabı sormak da Allah'ın izniyle bize nasip olacaktır."

"MERDİVENDEN KİMLE ÇIKTIĞIMA BAKIN"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen tören sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile verdiği görüntü ardından gelen eleştirilere de yanıt veren Dervişoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Siz benim merdivenden kimi indirdiğime bakmayın, merdivene kiminle çıkıyorum, ona bakın. Kıymetinizi o çerçevede değerlendirin. Siz beni tanımıyor musunuz? Siz benim adam satmayacağımı bilmiyor musunuz? Siz benim mücadele azmimin ve cehdimin ne olduğunu görmüyor musunuz? Ben sözümü de hedefimi de asla ve kata değiştirmem. Ben sizin başınızı hiç yere eğdirdim mi? Başınız yine bulutlara kadar dik olsun. Dar alanlarda paslaşmayacağım, teröristleşmiş trollere itibar etmeyeceğim, teröristleşmiş trollerin itibar ettiği bir kampanya figürüne dönüşmeyeceğim. Ben etiyle, kemiğiyle, siniriyle, sözüyle Müsavat Dervişoğlu'yum. Kendimi bundan sonra daha dikkatli davranmak mecburiyetinde hissedeceğim. Bazen de hata olur. O hata da nazarlık olur."