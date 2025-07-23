Destici: İslam Dünyası Zulme Karşı Ayağa Kalkmalı - Son Dakika
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Destici: İslam Dünyası Zulme Karşı Ayağa Kalkmalı

Destici: İslam Dünyası Zulme Karşı Ayağa Kalkmalı
23.07.2025 15:48
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Mustafa Destici, İsrail'in Gazze saldırılarına karşı durarak, İslam dünyasının harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Küçük yavrular, kundaktaki bebekler açlıktan ölüme terk ediliyor. Artık bu zulme bir son verilmesi lazım." dedi.

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin 20 Temmuz'da en üst düzeyde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) olduğunu belirten Destici, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla KKTC'de özel bir gün yaşandığını söyledi.

Destici, Kıbrıs'ın tarih boyunca Akdeniz'in en önemli stratejik rekabet noktalarından biri olduğunu belirtirken, Türkiye'nin Geçitkale Havalimanı'nda konuşlandırdığı SİHA'larının KKTC hava sahasında etkin bir gözetim ve savunma kapasitesi oluşturduğunu dile getirdi.

Destici, Azerbaycan ile Nahçıvan arasında kara bağlantısı kurması beklenen Zengezur Koridoru'nun bir ulaştırma projesi olmanın ötesinde çok daha büyük anlamlar taşıdığını ifade etti.

"Biz Suriye'yle ilgili her konuda ülke olarak tarafız"

Mustafa Destici, Suriye'de, Esed rejiminin son bulduktan sonraki günlerde, bölgedeki Türkmenlerin durumlarına ilişkin yaptıkları uyarıları anımsatarak, "Biz Suriye'yle ilgili her konuda ülke olarak tarafız. Bize hiç kimse bu konuda laf söyleyemez ya da 'sizin ne işiniz var?' diyemez. Suriye'den savaş nedeniyle kaçan sığınmacılara sahip çıkan tek ülke olduğumuz için onlarla ekmeğimizi birleştiğimiz için biz açıkça tarafız." dedi.

Suriye'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'i şiddetle lanetlediklerini belirten Destici, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyeceğini vurguladı.

"İslam dünyasının ayağa kalkması lazım"

Destici, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF 2025) hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini sunarak, fuarda yeni sistemlerin tanıtımının yapıldığını, ROKETSAN tarafından üretilen hipersonik füze TAYFUN BLOK-4'ün de çok dikkati çektiğini söyledi.

Savunma sanayisinin bölgede yaşanan her gelişmede daha da önemli hale geldiğini belirten Destici, "Anadolu'da var olduğumuz bin yılı aşkı sürede çıkarmamız gereken en önemli derslerden biri her alanda güçlü olmak zorunda olduğumuzdur. Bugünün dünyasında güçlü değilseniz, haklı olmanızın hiçbir ehemmiyeti yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, DEM Parti'yi siyasi bir parti olarak görmediklerini, terör örgütü PKK'nın kendisini feshettiğine inanmadıklarını dile getirdi.

Öte yandan Destici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin fotoğrafları göstererek, "Küçük yavrular, kundaktaki bebekler açlıktan ölüme terk ediliyor. İslam dünyasının ayağa kalkması lazım. Türkiye'nin İslam dünyasını ayağa kaldırması lazım. Artık bu zulme bir son verilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Mustafa Destici, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Destici: İslam Dünyası Zulme Karşı Ayağa Kalkmalı - Son Dakika

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