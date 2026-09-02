Destici: Kanunla kardeş olunmaz, bin yıldır Kürtlerle kardeşiz; PKK ile değiliz

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz bin yıldır Kürtlerle bu topraklarda kardeş olarak yaşıyoruz. Bu kanun mu bizi kardeş yapıyor? Kanunla kardeş mi oluyoruz? Bu süreç mi bizi kardeş yapıyor? Biz zaten kardeşiz. Biz Allah'ın emriyle kardeş olmuşuz. Biz bin yıldır bu topraklarda kız alıp kız vererek kardeş olmuşuz. Vatan birliğimiz var. Biz zaten kardeşiz. Kimlerle, Kürtlerle kardeşiz. Biz PKK'lılarla kardeş değiliz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Destici, Girne açıklarında geminin batması ve bugün Silivri açıklarında iki geminin çarpışması sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Adli yıl açılışına da değinen Destici, Adalet Bakanlığının faili meçhullere yönelik operasyonlarını hem kedsinin hem de tüm vatandaşların taktir ettiğini belirtti. Destici, faili meçhul olarak yeniden açılan BBP Kurucusu ve ilk Genel Başkanı Mushin Yazıcıoğlu dosyasını Genel Başkan Yardımcıları Samet Bağcı başkanlığında bir hukuk grubu oluşturarak yakından takip ettiklerini ifade etti.

Türk-İslam coğrafyasında pekçok katliamların yaşandığını belirten Destici, özellikle Çin'in Uygur Türklerine yönelik katliam yaptığını savundu. Destici, şu görüşleri dile getirdi:

"Türk ve İslam coğrafyasında kan ve gözyaşı bitmiyor. Doğu Türkistan'da hala Kızıl Çin'in işgali zulmü, katliamları fikri ve fiili soykırımları devam ediyor. Çin bütün bu yaptıklarını öpmek ve sanki orada bir işgal yokmuş. O için son dönemlerde Türkiye'den bölgeye heyetler götürüyor. Gazetecileri götürüyor, siyasetçileri götürüyor. En son bilim adamlarını götürdü, üniversite hocalarını götürdü. ve üzülerek ifade ediyorum ki Çin hükümeti tarafından oraya götürülen bu ekipten. Dönüşte bir kişinin ağzından bile 'Çin zulmediyor, Çin işgali devam ettiriyor, Çin kamplarda binlerce on binlerce Doğu Türkistanlığı ölüme mahkum ediyor. Inanç hürriyetleri yok. Milliyetlerine sahip çıkamıyorlar' demiyor. Bunları duymuyoruz. Sanki her şey bu günahtır. Bu milletine ve mazlumlara ihanettir açıkça ifade ediyorum. Çin işgalcidir, katliamcıdır ve soykırımcıdır. Açıkça ifade edilirim. Bugün bizim dış ticaret açığımızın, cari açımızın da birinci sebebi Çin'de olan ticarettir. Çin'e dört 5 milyar dolarlık satış yaparken 50 milyar dolar üzerinde bir alış yapıyoruz. 45-50 milyar dolarlık bir dış ticaret açımımız var. Bizim cari açımız da zaten bu kadar."

"TÜRK BAYRAĞINI ELİNE ALMAYANLAR, TÜRK PASAPORTUNU DA BIRAKSIN"

Herkesin terör belasından kurtulmak istediğini belirten Destici, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Bu kadar süreç ilerlemiş Meclis'ten yasa çıkmış olmasına rağmen yapılanları görüyoruz. Amed Spor diye bir takım var. Adı Diyarbakır Spor. Nereden çıktı Amed? Türkiye'de Amed diye bir vilayet mi var? Bir bölge mi var? Federasyonu'nun da kabul etmemesi lazımdı. O isimleri lige almaması lazımdı. Lisanslarının onaylamaması lazımdı. 'Önce adını düzelt gel demesi' lazımdı. Bir tane Türk bayrağı görüyor musunuz statta? Görmüyorsunuz. Daha geçtiğimiz günlerde Mehdi Zana öldü, cenazesi yapıldı. Hangi bayrağı sarıldı? Gördünüz mü bayrağı? Türk bayrağını içselleştirilmiş değiller. Bizatihi terör eylemi yapan teröristlerden bahsetmiyorum, onlar zaten kabul etmiyor. Meclis sıralarında oturup milletvekili maaşı ve emekli maaşını birlikte alanlar da ellerine Türk bayrağı almadılar. Ama ceplerinde ayyıldızlı Türk pasaportu var. Hadi onu da bırak. Delikanlıysan o pasaportu da almayın. Türk bayrağını almıyorsun eline hadi pasaportu da alın. Git Kürdistan pasaportunu al. Bu kadar da iki yüzlü, bu kadar da sahtekarlar.

"BU KANUN MU BİZİ KARDEŞ YAPIYOR?"

Elbette terörsüz, teröristsiz Türkiye'den yanayız ama bunlar için de kimliğimizden, dilimizden, devletimizin tekliğinden, ülkemizin bütünlüğünden milletimizin birliğine ve kardeşliğinden de taviz verecek değiliz. Kimse de bizden bu tavizi beklemesin. Biz bin yıldır Kürtlerle bu topraklarda kardeş olarak yaşıyoruz. Bu kanun mu bizi kardeş yapıyor? Kanunla kardeş mi oluyoruz? Bu süreç mi bizi kardeş yapıyor? Biz zaten kardeşiz. Biz Allah'ın emriyle kardeş olmuşuz. Biz bin yıldır bu topraklarda kız alıp kız vererek kardeş olmuşuz. Vatan birliğimiz var. Biz zaten kardeşiz. Kimlerle, Kürtlerle kardeşiz, biz PKK'lılarla kardeş değiliz. Biz vatan hainleriyle kardeş değiliz. Biz siyasi bölücülerle kardeş değiliz. Onların da zaten böyle bir derdi yok. Onun için bölücülüğe devam ediyorlar. En tehlikeli olan noktalarından bir tanesi de sanki Kürtlerle Türkler yeni barışıyormuş, sanki Türklerle Kürtler arasında bir savaş olmuş da bu şimdi barışa çeviriyormuş gibi bir ad oluşturmaya çalışıyorlar. En büyük itirazlarımızdan birisi de bunadır. Kürt meselesi diye bir mesele de yoktur. Terör meselesi var. Bunun da altını çizmek isteriz."

"TARİHTE EN ÇOK MÜCADELE ETTİĞİMİZ ÜLKELER ÇİN VE RUSYA"

BBP Genel Başkanı Mustaf Destici, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti heyeti iki gündür Şangay İşbirliği toplantısına katıldılar. ve takip ettiğimiz kadarıyla da başarılı bir toplantı ve görüşme trafiği sürdürülmektedir. Tabii Şangay'ın en önemli ya da büyük iki ülkesi var: Rusya ve Çin. Bu iki ülkeye baktığımızda Türk tarihini gözümüzün önüne getirdiğimizde biz en çok mücadeleyi bunlarla yapıyoruz. En çok Türk toprakları işgal edenler bunlar, en çok Türk katledenler bunlar. En çok Türkleri yerinden yurdundan eden, esaret altına alan bunlar" diyerek, geçmişin de unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.