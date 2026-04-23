Deva Partisi Genel Başkanı Babacan: "23 Nisan'ı, Bir Bayram Psikolojisiyle, Bir Bayram İklimiyle Kutlayamıyoruz, İçimiz Buruk"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ulusal Kanal'da yayınlanan "Liderler Özel" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de artık erken genel seçimin zamanının geldiğini söyleyen Babacan, iktidarın üç yılda çözemediği sorunların geri kalan iki yılda çözülmesinin mümkün olmadığını ve erken genel seçimin zamanının geldiğini belirtti.

Ali Babacan, şunları söyledi:

"24 milyon gencimizin 6.5 milyonu ne eğitimde ne işte diye başladık programa ve bu sorunlar büyüyor. Bu sorunların nasıl çözüleceğiyle ilgili ortada hiçbir plan program yok. Bir an önce Türkiye'de bir iktidar değişiminin biz elzem olduğunu düşünüyoruz. Maalesef bu 23 Nisan'ı bir bayram psikolojisiyle, bir bayram iklimiyle kutlayamıyoruz ancak anıyoruz. Önce Siverek'te, arkasından da Kahramanmaraş'ta meydana gelen olaylar, çok sayıda çocuğumuzun hayatını kaybetmesi, bir öğretmenimizi kaybetmemiz gerçekten hepimizi çok üzdü, milletçe bizi çok yaraladı. Keşke daha coşkuyla, daha farklı bir heyecanla bu bayrama girebilseydik ama biraz içimiz buruk. Üzgünüz ama biraz da ülkemizin yarınlarıyla ilgili aslında kaygılarımız üzüntümüzden daha da büyük."

Okullarımızın etrafı uyuşturucu trafiğinin olduğu mekanlar haline gelmiş durumda maalesef. Bakıyoruz, gençlerde çete üyeliği, çeteye girmek adeta özendirilen bir konu haline gelmiş. Çocuklar şu anda Türkiye'de suça sürükleniyor. Örgütlerin eline düşüyor çocuklar. Toplum olarak maalesef mutlu değiliz. 144 ülke arasında 'Dün hiç güldünüz mü?' sorusuna, 'Hiç gülümsediniz mi?' sorusuna cevap verenler arasında son sıradayız. Yani 144 ülke içerisinde gülmeyen, gülümsemeyen ülke durumundayız ve son sıradayız. İnsanlarımız stresli, insanlarımız öfkeli, birbirine güvenmiyor."

"Çete mafya meselesinin Türkiye'de bitmesi bir siyasi irade meselesi"

Türkiye'de artık çete-mafya meselesinin bitmesi gerektiğini, bunun bir siyasi irade meselesi olduğunu söyleyen Babacan, "Önemli olan siyasi iradenin 'Biz bu ülkede hukuk devleti istiyoruz, hukukun üstünlüğünü istiyoruz. Yasa dışı, hukuk dışı hiçbir yapıya göz yummayız, yumamayız' diye sağlam bir irade ortaya koyması. Bu mümkün, istenirse yapılır, çünkü devlet güçlü bir yapıdır" dedi.

Dijital ortamın çok geniş bir alan olduğunu, doğru kullanıldığında gerçekten verimi artırdığını aktaran Babacan, şöyle devam etti:

"Ama yanlış ellerde de toplum için çok tehlikeli bir enstrüman haline gelebiliyor. Sanal kumar, sanal bahis meseleleri mesela. Bu da gençlerimizin çok önemli bir sorunu. Bugün Türkiye'de sanal kumar ve sanal bahis devletin verdiği izinle oynatılıyor. Bir firmaya sanal kumar izni, lisans verilmiş durumda. Altı firmaya sanal bahis lisansı verilmiş durumda. Bunlar bizzat devletin verdiği izinle kumar-bahis oynatıyor ve bunun reklamına da izin veriliyor. Normalde dünyanın pek çok ülkesinde kumar reklamı yasaktır. Sigara, içki reklamı yasaktır. Türkiye'de sigara, içki reklamı yapamazsınız. Niye? Kötü alışkanlıktır. Ama kumar ve bahisin reklamı serbest Türkiye'de."

"Kumarhane açmanın yasak olduğu bir ülkede sanal kumar ve sanal bahis şimdi herkesin cep telefonunda"

Kumarhane açmanın yasak olduğu bir ülkede sanal kumar ve sanal bahis şimdi herkesin cep telefonunda var. Her cep telefonu bir kumarhane ve her cep telefonunda yüzlerce kumar makinesi var. Bana her gün SMS'ler geliyor. 5 bin lira, 10 bin lira para teklif ediyorlar, 'Size avans verelim', 'Gelin bizim sitemizde kumar oynayın' diyorlar."

Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin dünya ekonomisine etkisini ve Türkiye'nin arabuluculuk potansiyeline ilişkin Babacan, "Oradaki coğrafya, İran'ın eline çok önemli bir üstünlük, bir koz vermiş durumda. Bir yandan İran'ın kısıtlamaları, arkasından ABD'nin ablukası bütün dünyada çok çok kötü bir örnek teşkil edecek. Seyrüsefer serbestliği çok önemli bir konudur. Dünyada çok sayıda boğaz vardır ve bu boğazların ticari gemilere açık olması ve bu ticari gemilerin güvenliğinin sağlanması çok önemli bir konudur. 21'nci yüzyıldayız. Hukuk denen bir şey varsa herkesin buna saygılı olması lazım ve orada da ilkesel yaklaşmak lazım. Çünkü bunun sonucundan bütün dünya etkileniyor" diye konuştu.

"Siyasi partilerin kendi içinde bir arınma-arındırma sistemi de kurabilmeleri lazım"

Babacan, "CHP ile yeniden bir ittifak şekillenir mi?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"2023'te biz bunu görüyorduk; ciddi bir helalleşme vardı. Helalleşme gayreti, bir temiz yönetim iradesi vardı. Bunları çok daha net ve açık bir şekilde görmemiz lazım ki bir işbirliği olsun. Ama şu anda en azından telaffuz edilmiş açık bir iradeyi bugün için görmüyoruz. CHP şu anda büyük bir saldırı altında. Büyük bir siyasi operasyon bu, onu kabul edelim ama madem yargıya güvenmiyoruz, madem yargı operasyonudur diyoruz; siyasi partilerin kendi içinde bir arınma-arındırma sistemi de kurabilmeleri lazım. Çünkü belediye başkanlarına yüzde 100 kefil olmak zor bir iş. İçlerinde eminim ki temiz, dürüst, düzgün çalışma gayretinde olanlar vardır ama yanlışı olanlar da vardır. Bu ayıklamayı yapabilmek lazım. Yanlışı olan belediye başkanı varsa partiden ihraç edersiniz. Belediye başkanı sağlamsa işini düzgün yaptıysa sonuna kadar arkasında olursunuz ve kefil olursunuz."