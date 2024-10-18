DEVA Partisi'nden Yenidoğan Çetesi Tepkisi

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(ANKARA)- DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen, 'yenidoğan çetesi'yle ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na tepki gösterdi. Esen, " İstanbul'da söz konusu yeni doğan çetesi bir diğer adıyla bebek katilleri milyarlarca parayı SGK'dan adı geçen hastanelere aktarırken bu ülkenin geleceği olacak bebeklerimiz öldürülürken siz İstanbul İl Sağlık Müdürüydünüz. Hiç utanmadan daha iki gün önce sağlık emin ellerde açıklamasını nasıl yaptınız? Vicdanınız gerçekten rahat mı" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Elif Esen, 'yenidoğan çetesi' ile ilgili açıklama yaptı. Esen, şunları söyledi:

"İki kız evlat annesi ve yıllarını çocuklar, kadın ve onların eğitim ve sağlık politikalarını harcamış bir milletvekili olarak Sayın Bakan Memişoğlu'na sesleniyorum: İstanbul'da söz konusu yenidoğan çetesi bir diğer adıyla bebek katilleri milyarlarca parayı SGK'dan adı geçen hastanelere aktarırken, bu ülkenin geleceği olacak bebeklerimiz öldürülürken siz İstanbul İl Sağlık Müdürüydünüz. Hiç utanmadan daha iki gün önce sağlık emin ellerde açıklamasını nasıl yaptınız? Vicdanınız gerçekten rahat mı?

"Namuslu savcımıza tüm anneler babalar adına yürekten teşekkür ediyorum"

Her şeyden önce bu olayın peşini bırakmayan namuslu savcımıza tüm anneler babalar adına yürekten teşekkür ediyorum. Bu ülkenin namuslu görevine sadık insanlara her zamankinden çok ihtiyacı var. ve bugün bebeğini kaybeden bir anne eğer CİMER'e yazmasa ve bir savcı tüm tehditlere rağmen olayın üstüne gitmese belki de bugün bu gerçekler ortaya çıkmayacaktı ve bebekler öldürülmeye devam edecekti.

"Çetenin içinde bir ilçe sağlık müdürü bile var"

Gerçekten inanılır gibi değil. Çetenin içinde doktorlar, 112 çalışanları hatta bir de ilçe sağlık müdürü bile var. Üstelik bunlar mantar gibi türemişler ve özel hastanelerle iş birliği yapmışlar. Oysa şikayet olmadan tespit edilebilir, önlenebilir bir suç zincirinden bahsediyoruz. Bir devlet hastanesinde yenidoğan yoğun bakımla normalden fazla bebek yatışı olduğunda anında soruşturma ya da araştırma başlar. Bunu da çocuk doktorları ister. Çünkü doğumlarda kasıtlı ya da teçhizata dayalı bir sorun var mı, onun bakılması, müdahale edilmesi çok kolay bir işlemdir. Bunları nereden mi biliyoruz? Çünkü her konuyu alanın uzmanlarıyla çalışıyoruz, kritik ediyoruz. Bu konuda da değerli bilgileri bize çocuk hareketi altında bizimle beraber çalışan deneyimli ebe, hemşire ve doktorlar aktardı. Ancak bugün Türkiye'de bakanların hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın ailesinin dahi özel hastaneleri olduğunu ve bu hastanelerin denetlenmediğini, denetlenemediğini de biliyoruz. Sayın Bakan, bu hastanelere uygulanan prosedürler normal prosedürlerden çok uzak.

"Sayın Memişoğlu nasıl bunları takip etmemiş?"

Aslında olay bağıra bağıra gelmiş. SGK ödemeleri adı geçen bu özel hastanelere oluk oluk akmış. Hep aynı hastaneler. Neden soruşturma açılmamış? Sayın Memişoğlu İl Sağlık Müdürü iken nasıl bunları görememiş, takip etmemiş? Bunu çok merak ediyoruz. Düzenli istatistikler gider. Doğumlarla yeni doğan yoğun bakımı işleyişindeki tablo burada açıkça ortaya çıkar. Nasıl olur da bu istatistikler bu özel hastanelere SGK ödemeleri yapılırken, aktarılırken görülmemiş. Buna da inanamıyoruz gerçekten. İnsanların kanser ilaçlarını pahalı diye ödemeyen SGK nasıl olur da yeni doğanın yığılmasına dikkat etmez? Milyarlar akarken bunu nasıl göz ardı eder? Bir bebek dahi kaybetmeye tahammülümüz yok artık. Şu andan itibaren Sağlık Bakanlığı teyakkuz haline geçmeli, ayağa dikilmeli.

"Tüm ülkede kalem kalem SGK ödemelerinin hangi özel hastanelere ne kadar ne sıklıkla yatırıldığı tespit edilmeli"

Tüm ülkede kalem kalem SGK ödemelerinin hangi özel hastanelere ne kadar ne sıklıkla yatırıldığı tespit edilmeli. Gerekirse acilen soruşturma başlatılmalı. Bu çetenin sadece İstanbul'la sınırlı olmadığını ya da başka çeteler olmadığını bilmiyoruz. Üstelik palyatif yani yaşlı ve engelli bakım merkezleri ve yoğun bakımları konusunda da benzer iddialar geliyor sahadan kulaklarımıza. SGK konusundaki tespitlerin ivedilikle tüm il ve ilçelerde tek tek yapılması için talepte bulunuyoruz. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağımı da buradan sizlere duyurmak istiyorum."