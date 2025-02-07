Devlet Çoksesli Korosu, 6 Şubat Depremlerini 11 Eserle Andı - Son Dakika
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Devlet Çoksesli Korosu, 6 Şubat Depremlerini 11 Eserle Andı

Devlet Çoksesli Korosu, 6 Şubat Depremlerini 11 Eserle Andı

Devlet Çoksesli Korosu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde 11 il için seslendirdikleri eserlerle duygusal bir anma konseri gerçekleştirdi. Konserde, deprem bölgesinden gelen çocuk korosu da yer aldı.

07.02.2025 23:29  Güncelleme: 02:03
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DEVLET Çoksesli Korosu, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünü 11 kente ithafen seslendirdikleri 11 eserle andı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Devlet Çoksesli Korosu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği depremleri, 'Hatırla' temasıyla 11 eserle andı. CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da gerçekleştirilen ve Şefliğini Burak Onur Erdem ile Çocuk Korosu Şefi Mine Özalp'in yaptığı konserde, Gülce Sevgen piyanodaydı. Konsere, deprem ili Hatay'dan 'İskenderun Çocuk Korosu' da katıldı. Konserde Onur Türkmen'in 'Kar' adlı şiiri seslendirilirken dünyaca ünlü eserler de konser repertuvarında yer aldı.

'BİRBİRİMİZE SARILDIĞIMIZ BİR TÜRKİYE HAYAL EDİYORUZ'

Devlet Çoksesli Korosu'nun 2024-2025 sezonunu 'Hatırla' teması üzerine kurguladığını ifade eden Devlet Çoksesli Korosu Şefi Burak Onur Erdem, "Bu konseri biz Devlet Çoksesli Korosu ve çocuk koromuzla birlikte hazırladık. 'Hatırla', neyi hatırla? 6 Şubat'ta biz çok büyük bir acı yaşadık bu ülkede. Ama bugün artık dayanışmanın zamanı, birlikteliğin zamanı. O yüzden çocuklarımızla, büyüklerimizle böyle bir konser organize ediyoruz. 6-7 Şubat'ta iki gün yapıyoruz bu konseri, ilgi çok. Hatta çok da bizi duygulandıran bir şey oldu. İskenderun Çocuk Korosu, deprem bölgesinden bu konsere özel olarak geldiler. Bugün 11 eser var. ve bu 11 eseri biz 11 ile ithaf ediyoruz. Amacımız hem tabii ki kayıplarımızı anmak. Çok büyük bir acı yaşadık ama aynı zamanda da çocuklarımızla, büyüklerimizle, müzikle birlikte şifa olmak, geleceğe umut olmak, onlarla birlikte paylaştığımız bugünü geleceğe yaymak. Yani biz şöyle bir şey hayal ediyoruz; Türkiye'de çocuklarla, büyüklerle herkesin kendisi kadar komşusunu da düşündüğü, bu acıları bir daha yaşamadığımız ve toplum olarak birbirimize tutunduğumuz, böyle birbirimize sarıldığımız bir Türkiye hayal ediyoruz. Bu konserin amacı da budur" dedi.

'BUGÜN KONSER, DAHA ANLAMLI'

İskenderun Çocuk Korosu Şefi Doğan Turgut, 7 Şubat'ta gerçekleştiren konserde koro olarak yer aldıklarını ve 5 senedir çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Depremle beraber daha da anlamlandırdık bu çalışmalarımızı. Orada öğretmenlik yapıyorum. Aslında Bursalıyım. Depremden sonra da çocukları bırakamadım. Böyle güzel bir projede orayı böyle gelecek nesilleri filizlendirmek adına da orada çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Konseri duyar duymaz dedim ki eğer o bölgeden bir çocuk korosu da katılırsa aslında konser daha anlamlı olur, daha yerinde olur. Çünkü deprem yaşamış insanların bir umuda ihtiyacı var. Onları orada tutacak bir güce ihtiyacı var. Bu gücü de biz müzikle sağladık çocuklarda. O yüzden istedim ki bu ambiyansın içerisinde onlar da olsun. Bu konseri daha anlamlı kılalım. Onlar da umudun birer parçası olsunlar. Bugün evet birilerini anıyoruz ama yeni de bir filiz yaratıyoruz. Bir şeyleri filizlendiriyoruz. Onlar da bunun bir parçası olsun istiyorum her seferinde. O yüzden onları bugün buraya getirdim. Bu sahnede, bugün konser çok daha anlamlı olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Devlet Çoksesli Korosu, 6 Şubat Depremlerini 11 Eserle Andı - Son Dakika

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