DHA Haber Sistemi Yenilendi

Abonelerimize servis sağladığımız DGS (Görüntülü Haber Sistemi) ve YHS (Yazılı Haber Sistemi) arayüzlerimizi yeni bir sistem ile tek bir çatı altında topladık. Bir süredir testlerini yürüttüğümüz çalışmaların sonuna geldik. Yeni Haber sistemimiz 15.12.2024 saat 00.00 dan itibaren hizmete girecek. Eski sistem kapatılacak.
Abonelerimiz artık https://dhaabone.dha.com.tr web adresi üzerinden hem videolu haberlerimize hem de fotoğraflı haberlerimize ulaşabilecek. Yeni haber sistemimiz video tarafında kısa bir süre mevcut formatımız olan 1080 50i MPEG2 ile devam edip, sonrasında 1080 50i H264 MPEG4 codec ile servis edilecektir.
YHS ve sistemimizi kullanan abonelerimiz, yeni sisteme mevcut kullanıcı adı olarak mail adreslerini ve mevcut şifreleri ile giriş yapabileceklerdir.
Servis ettiğimiz haberleri video, fotoğraf,xml,txt olarak lokal sunucularına indiren müşterilerimiz yeni uygulamamıza erişebilmek ve teknik destek alabilmek için teknik ekibimizle iletişime geçilebilir.
Bilgi ve teknik destek için;
Kutay BAL
kbal@dha.com.tr
İlhan Çelik
icelik@dha.com.tr
Kolaylıklar dileriz
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