Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi, Deprem Farkındalık Eğitimleri Veriyor

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca yapılan zorlu eğitimler sonrası akredite olan Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekibi, fakülte fakülte gezip, amfilerde deprem farkındalık eğitimleri veriyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç'un girişimiyle üniversite bünyesinde gönüllü arama kurtarma ekibi oluşturulması için çağrı yapıldı.
Akademisyen, doktor, hemşire, güvenlik personeli, aşçı ve marangoz gibi farklı mesleklerden 36 kişi, "afet bölgelerinde koordinatlara ulaşma", "üs kurma", "intikal yöntemleri", "afet alanında davranış", "ilk yardım", "personel, araç ve alan güvenliğini sağlama", "telsizle haberleşme", "enkaza girme ve enkaz kaldırma" faaliyetleri gibi çok sayıda zorlu eğitimi başarıyla tamamladı.
Akreditasyon belgesi almaya hak kazanan ekip, "afet öncesi hazırlık" çalışmaları kapsamında fakülteleri tek tek gezip amfilerde olası afetlere karşı gençleri ve personeli bilgilendiriyor, onları AFAD gönüllüsü olmaya davet ediyor.
"Üniversiteler arasında ilk akredite olan arama kurtarma ekibi oldu"
DÜ Genel Sekreter Yardımcısı ve DÜAK sorumlusu Hacı Yılmaz, AA muhabirine, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra hızlı bir şekilde organize olarak yüzde 100 gönüllülerden ve üniversitede görev yapan, öğretim elemanı, sağlık personeli, teknik personel, güvenlik görevlileri ve diğer kadrolarda çalışan 36 kişilik ilk çekirdek kadroyu oluşturduklarını söyledi.
Birbirinden farklı ve zor 30 eğitim programına katıldıklarını, ekibin eğitimlerin tamamını başarıyla tamamladığını ifade eden Yılmaz, "DÜAK, AFAD'ın yaptığı sınavlar ve tatbikatlar neticesinde Türkiye'de üniversiteler arasında ilk akredite olan arama kurtarma ekibi oldu." dedi.
Yılmaz, üniversite öğrencilerine ve personele farkındalık eğitimleri verdiklerini belirtti.
"Yaklaşık 8 bin 500 öğrenci ve çalışanımıza ulaştık. Toplamda nüfusumuz 50 bin civarında. 7 bine yakın çalışanımız, 43 bin civarında da öğrencimiz var. Bunların tamamına ulaşıp afet farkındalık eğitimlerini vermek istiyoruz. Şu anda bir ekibi akredite ettik. Amacımız bunu 2 ve 3'e çıkartmak. Bu 3 ekipten birini de uluslararası seviyeye getirmek." diyen Yılmaz, çalışmaları bu doğrultuda sürdürdüklerini söyledi.
"Ekibi kurduğumuz için gururluyuz"
DÜ'de güvenlik personeli olarak görev yapan, yıllardır AFAD gönüllüsü olan DÜAK saha lideri Mehmet Turgut Tayuzak da Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Diyarbakır'da, Kahramanmaraş'ta, Hatay'da ve Adıyaman'da sahada yürütülen arama kurtarma çalışmalarında AFAD bünyesinde gönüllü olarak görev aldığını ifade etti.
Tayuzak, depremlerin hemen ardından da hızlı bir şekilde üniversite bünyesinde bu ekibi oluşturduklarını anlatarak, şöyle dedi:
"Çoğu zaman geceli gündüzlü çalıştık. Eğitimler, evrak aşaması, malzeme ve ekipman temini, AFAD ile protokol sürecine çok emek verdik. Ekibi kurduğumuz için mutluyuz ve gururluyuz. Şu anda afet farkındalık eğitimlerimiz devam ediyor."
Fakültelerinde verilen eğitime katılan DÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Musa Bağcı, bu tür faaliyetlere ve etkinliklere idare olarak büyük önem verdiklerini belirterek, öğrencilerin de çok ilgili olduğunu, yoğun katılım gösterdiğini söyledi.
"Bu farkındalık eğitimi sayesinde ne yapacağımızı biliyoruz"
İlahiyat Fakültesinde okuyan gençlerden Mehmet Kalkan, depremlerin olumsuz etkilerini halen atlatamadıklarını dile getirerek, olası afetlerde etkilerin bu kadar büyük boyutta olmaması için halkın bilgilendirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.
Pınar Dağ da bu eğitimlerin farkındalık oluşturduğunu anlatarak, şunları kaydetti:
"Daha önce çök, kapan, tutun taktiğini ne kadar duysak da hiçbir zaman soğukkanlılıkla uygulayamadık. Sarsıntı esnasında ne yapacağımızı bilmedik, kaçmaya çalıştık. O yüzden bu farkındalık eğitimi sayesinde ne yapacağımızı biliyoruz."
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