 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde Dudak Damak Yarığı Yenidoğan Ortodonti Merkezi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde Dudak Damak Yarığı Yenidoğan Ortodonti Merkezi açıldı

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde Dudak Damak Yarığı Yenidoğan Ortodonti Merkezi törenle açıldı. Merkezde hastaların cerrahi tedavilerinin yanı sıra ameliyat sonrası takipleri yapılıyor ve ailelere psikolojik destek veriliyor. Bölgenin ilk merkezlerinden biri olan bu merkezde bebeklerin doğumdan itibaren tedavileri yapılmakta ve tedavi süreci 20 yaşına kadar devam etmektedir.

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde Dudak Damak Yarığı Yenidoğan Ortodonti Merkezi açıldı
17.01.2024 - 17:02,
Abone Ol

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde Dudak Damak Yarığı Yenidoğan Ortodonti Merkezi törenle açıldı.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, merkezin açılışında düzenlenen programda, Tıp Fakültesi Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinin bölgeye hizmet ettiğini belirterek, Mardin, Batman, Siirt, Şanlıurfa ve Bingöl gibi çevre illerden hastaların geldiğini söyledi.

Hastalara en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını kaydeden Karakoç, merkezde hastaların cerrahi tedavilerinin yanı sıra ameliyat sonrası takiplerinin yapıldığını aktardı.

Ailelere psikolojik destekler verildiğini ifade eden Karakoç, "Çocukların doğduğu andan 20 yaşına kadar düzenli takibi yapılmakta. Ailelere iyi bir tedaviyle düzenli bir takiple çocuklarının normale dönebileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Bu merkezin güzel bir tarafı da bölgenin değil Türkiye'nin ilk merkezlerinden biri olması." dedi.

Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Kamile Keskin Oruç da bebeklerin doğumdan itibaren tedavilerinin yapıldığını, tedavinin 20 yaşına kadar devam eden bir süreci kapsadığını bildirdi.

Mardin'den bebeğinin tedavisi için gelen Hazal Çiçek ise bebeğinin ilk doğduğunda dudağındaki yarığı görünce çok üzüldüğünü anlattı.

Bebeğini tedavi için Diyarbakır'a getirdiğini belirten Çiçek, "Burada hızlı bir şekilde tedavi görmeye başladık. Aparatını taktırdık. Beslenmesi rahatladı. Artık biberonla besleyebiliyoruz. Güzel bir tedavi sürecindeyiz." diye konuştu.

Ayşe Kulak da bebeğinin dudağındaki yarık nedeniyle Şanlıurfa'dan geldiğini kaydederek, her anne gibi tedirgin olduğunu söyledi.

Kulak, "İlk başta bizi bilgilendirdiler. Oğlum iyileşecek ama tedavisi uzun sürecek." dedi.

Açılışa, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Belgin Gülsün, Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Utku Nezih Yılmaz, akademisyenler ve hasta yakınları katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Yenidoğan, Hastane, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde Dudak Damak Yarığı Yenidoğan Ortodonti Merkezi açıldı - Son Dakika


17:52
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50
Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:21
Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12
AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:30
'Bayan Bacak' lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
16:29
AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday
16:09
İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı

Son Dakika
17:52 AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50 Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:21 Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12 AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12 AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:30 "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
16:29 AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday
16:09 İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02 Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55 Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 18:10:51. #1.11#
SON DAKİKA: Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde Dudak Damak Yarığı Yenidoğan Ortodonti Merkezi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement