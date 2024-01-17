Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde Dudak Damak Yarığı Yenidoğan Ortodonti Merkezi açıldı

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde Dudak Damak Yarığı Yenidoğan Ortodonti Merkezi törenle açıldı.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, merkezin açılışında düzenlenen programda, Tıp Fakültesi Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinin bölgeye hizmet ettiğini belirterek, Mardin, Batman, Siirt, Şanlıurfa ve Bingöl gibi çevre illerden hastaların geldiğini söyledi.

Hastalara en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını kaydeden Karakoç, merkezde hastaların cerrahi tedavilerinin yanı sıra ameliyat sonrası takiplerinin yapıldığını aktardı.

Ailelere psikolojik destekler verildiğini ifade eden Karakoç, "Çocukların doğduğu andan 20 yaşına kadar düzenli takibi yapılmakta. Ailelere iyi bir tedaviyle düzenli bir takiple çocuklarının normale dönebileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Bu merkezin güzel bir tarafı da bölgenin değil Türkiye'nin ilk merkezlerinden biri olması." dedi.

Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Kamile Keskin Oruç da bebeklerin doğumdan itibaren tedavilerinin yapıldığını, tedavinin 20 yaşına kadar devam eden bir süreci kapsadığını bildirdi.

Mardin'den bebeğinin tedavisi için gelen Hazal Çiçek ise bebeğinin ilk doğduğunda dudağındaki yarığı görünce çok üzüldüğünü anlattı.

Bebeğini tedavi için Diyarbakır'a getirdiğini belirten Çiçek, "Burada hızlı bir şekilde tedavi görmeye başladık. Aparatını taktırdık. Beslenmesi rahatladı. Artık biberonla besleyebiliyoruz. Güzel bir tedavi sürecindeyiz." diye konuştu.

Ayşe Kulak da bebeğinin dudağındaki yarık nedeniyle Şanlıurfa'dan geldiğini kaydederek, her anne gibi tedirgin olduğunu söyledi.

Kulak, "İlk başta bizi bilgilendirdiler. Oğlum iyileşecek ama tedavisi uzun sürecek." dedi.

Açılışa, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Belgin Gülsün, Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Utku Nezih Yılmaz, akademisyenler ve hasta yakınları katıldı.