Dicle Vadisi'nde Çevre Kirliliği Tehlikesi - Son Dakika
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Dicle Vadisi'nde Çevre Kirliliği Tehlikesi

Dicle Vadisi\'nde Çevre Kirliliği Tehlikesi
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Diyarbakır'da piknik alanında bırakılan atıklar, çevre kirliliğine ve yaban hayatına zarar veriyor.

DİYARBAKIR'da, Dicle Vadisi'nde piknik yapan bazı kişilerin çevreye rastgele bıraktığı plastik ve cam atıklar, çevre kirliliğine neden oldu. Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, atıkların hem insan hem de yaban hayatı açısından büyük bir tehlike oluşturduğunu söyledi.

Dicle Vadisi'nde bulunan Silvan Bulvarı'ndaki Sadı Köprüsü yakınlarındaki Dicle Nehri kıyısına piknik yapmaya gelenlerin bıraktıkları plastik ve cam atıklar çevre kirliliğine yol açtı. Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, atıkların hem insan hem de yaban hayatı açısından büyük bir tehlike arz ettiğini ve bu konuyla ilgili en kısa sürede gerekli temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Bazı atıkların doğada 100 yıl kalabildiğini belirten Prof. Dr. Kılıç, "Ülkemizin her yerinde karşımıza çıkan çevre kirliliği ilgili önemli bir problem var. Piknikçilerin bıraktıkları ambalaj atıkları, maalesef genellikle plastik kökenli oldukları için uzun yıllar tabiatta çözülmeden kalırlar. Bazıları 100 yıl içerisinde ancak çözülebilirler. Tabii çevrede kötü bir imaj bırakır. Bunun dışında özellikle o bölgelerde yaşayan insanlar ve yerel yabani türler için de aynı zamanda tehlike arz eder. Su için kirlilik, toprakta kirlilik ve diğer canlılar için de kirlilik oluşturuyor. Bu konuda vatandaşlarımızın desteği lazım" dedi.

'DÜNYA KİRLETİLMEYECEK KADAR KÜÇÜK, TEMİZLENEMEYECEK KADAR DA BÜYÜKTÜR'

Bölgede çöp konteynerlerinin olmamasının bahane olarak kabul edilemeyeceğini ifade eden Prof. Dr. Kılıç, şöyle konuştu:

"Piknikçiler bazen bunu bahane edebiliyorlar; 'yer olmadığı için, çöp kutusu olmadığı için bunları buraya bıraktık' şeklinde. Tabii bunlar mazeret olarak kabul edilemez. Bu ülkenin temizliğinden hepimiz sorumluyuz. Bu konuda tüm vatandaşlarımıza görev düşer. Piknikçilerin dışında bunu gören vatandaşlarımızın da ilgileri uyarmaları lazım. Bu gibi yerlerde tedbirlerin alınması lazım. Tabii kurumlara da iş düşüyor. Mesire yerlerinin artırılması lazım. Buralarda çöp kovalarının olması lazım. İzlediğimiz görüntüler hiç hoş görüntüler değildir. Dünya kirletilmeyecek kadar küçük, temizlenemeyecek kadar da büyüktür. Bu ilkeyi unutmamamız lazımdır. Başka gidecek yerimiz yok. Bu ülke, bu vatan bizim, hepimizin koruması gerekmektedir. ve kurumlar arasında, vatandaşlarımızın da desteğiyle iş birliğine ihtiyaç var. Biz daha güzel bir geleceği çocuklarımıza bırakmak istiyorsak bu tür olaylara dikkat göstermemiz lazım. ve ilgililerden de bu konuda alınacak tedbirleri gerçekleştirmelerini bekliyoruz. Tüm duyarlı vatandaşlarımızın da sağlanabilir konuda eğitim çalışmalarına ihtiyaç var."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Dicle Vadisi'nde Çevre Kirliliği Tehlikesi - Son Dakika

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