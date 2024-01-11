 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Didim'de Hint Keneviri Yetiştiricisi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Didim'de Hint Keneviri Yetiştiricisi Yakalandı

Didim ilçesinde bir evde uyuşturucu imal edildiği bilgisi üzerine yapılan operasyonda, evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı. Operasyonda, kabin, havalandırma cihazları, aydınlatma düzenekleri ve 24 Hint keneviri ele geçirildi.

11.01.2024 - 00:15,  Güncelleme: 00:17
Abone Ol

AYDIN'ın Didim ilçesinde, kurduğu düzenekle evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Mavişehir Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu imal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda belirlenen adrese saat 18.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Evde bulunan A.T. gözaltına alınırken, yapılan aramada 1'i kurulu 1'i ise kurulmak üzere 2 Hint keneviri yetiştirmek için kabin, 2 havalandırma cihazı, bu cihazlara takılı vaziyette katlanabilir alüminyum havalandırma filtresi, 2 metal havalandırma filtresi, 3 led aydınlatma düzeneği, 2 vantilatör, 3 wattmetre ve 5-10 santimetre boylarında 24 Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan A.T.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

Didim\'de Hint Keneviri Yetiştiricisi Yakalandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Didim'de Hint Keneviri Yetiştiricisi Yakalandı - Son Dakika


00:49
Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı
00:20
'Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?' sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt
00:06
CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti
23:51
CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi
23:33
Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray logosunu ekrana yansıttı Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:09
HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek
23:07
Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
22:43
Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket

Son Dakika
00:49 Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı
00:20 "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt
00:06 CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti
23:51 CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi
23:33 Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:07 Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
23:09 HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek
22:43 Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
22:43 Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:21 CHP'nin Adana, Aydın, Hatay, Tekirdağ ve Afyonkarahisar'da adayları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 00:57:30. #1.13#
SON DAKİKA: Didim'de Hint Keneviri Yetiştiricisi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement