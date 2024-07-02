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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Didim-Turgutreis- Bodrum arasında deniz otobüsü seferleri başlatıldı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilk sefere katıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nda başlatılan Didim-Turgutreis-Bodrum arası deniz otobüsü seferleri için tören düzenlendi. Aydın'ın Didim ilçesi D-Marin yolcu iskelesinde düzenlenen tören CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımı ile yapıldı.

Törene katılan Başkan Günel de deniz otobüsü seferlerinin hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ile ortak düzenlenen Didim-Turgutreis-Bodrum arasında vatandaşlarımıza hizmet verecek olan deniz otobüsümüzün ilk seferini Genel Başkan'ımız Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirdik. Seferler, turizm kentlerimiz arasında köprü kuracak ve vatandaşlarımıza ulaşım rahatlığı sağlayacak" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından partililerle deniz otobüsüne binen CHP Genel Başkanı Özel, kaptan köşküne geçerek ilk deniz otobüsü seferini başlattı. Başkan Günel de CHP liderine eşlik etti.