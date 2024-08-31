Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali 30 Ağustos Zafer Bayramı ile sona erdi

Güncel

(İZMİR)- 3 gün süren 38. Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkusuyla sona erdi.

Festivalin son gününde Dikili Belediyesi Sadi Erdem Plaj Sporları Tesisi'nde İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile 30 Ağustos Zafer Bayramı Airbadminton İl Şampiyonası düzenlendi. Türkiye'de ilk kez Dikili'de yapılan etkinlikte Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz sporculara başarı dileklerinde bulundu.

Dikili Belediyesi ve Dikili Bisiklet kulübü iş birliğinde "Zafere Pedal Çeviriyoruz" temalı Bisiklet Turuna çok sayıda vatandaş katıldı. Kadın Hakları Parkı'nda karikatür, heykel, yazarlık ve şiir atölyelerinin yanı sıra çocuk oyunları, tiyatro etkinlikleri düzenlendi. Çocukların mutluluklarına, neşelerine ortak olan Başkan Kırgöz, pamuk şeker ikramında bulundu.

Dikili Belediyesi öncülüğünde Bülent Ecevit Meydanı'ndan başlayıp 75. Yıl Parkı'nda sona eren 30 Ağustos Bayramı Zafer Korteji'ne binlerce vatandaş katıldı. Alternatif rock grubu Pinhani konseriyle Zafer Bayramı festival coşkusuyla taçlandı.

75. Yıl Parkı'nda coşkulu kalabalığa seslenen Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, şunları söyledi:

"Özgürlüğümüze, bağımsızlığımıza, Cumhuriyetimizin kurulmasına vesile olan 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. 102 yıl önce manda ve himayeyi ret edip bağımsızlık benim karakterimdi diyerek bir avuç kahramanla yola çıkan bugün bize bu güzel Cumhuriyetimizi kurup bizlere armağan eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman yol arkadaşlarını saygıyla,minnetle, rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. 3 gün boyunca bizleri yalnız bırakmayan yurttaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."