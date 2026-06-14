Dilovası yangınında ölen işçilerin aileleri adalet nöbeti başlattı

Haber: Beril KALELİ/ Kamera: Hakan KAYA

(KOCAELİ/GEBZE) 8 Kasım 2025'te Dilovası'nda Ravive Kozmetik fabrikasında çıkan ve 3'ü çocuk 7 işçinin yaşamını yaşamını yitirdiği yangında yaşamını yitirenlerin aileleri Gebze kent meydanında adalet nöbeti başlattı. Ailelere destek vermek amacıyla nöbete katılan, Hendek faciasında yaşamını yitiren Halis Yılmaz'ın kardeşi Mervenur Yılmaz, "Bu iktidarın denetimsizlik, cezasızlık ve rant politikaları yüzünden bu ülke işçiler için bir mezarlık haline geldi. İşçiler sermayenin karı uğruna katlediliyor; katil patronlar adeta ödüllendiriliyor, kamu görevlileriyse yargılanmıyor. Hesabını sormadığımız her katliam bir sonrakine referans oluyor" dedi.

8 Kasım 2025'te Dilovası'nda Ravive Kozmetik fabrikasında çıkan ve 3'ü çocuk 7 işçinin yaşamını yaşamını yitirdiği yangında yaşamını yitirenlerin aileleri Gebze Kent Meydanı'nda adalet nöbeti başlattı. Sanık tahliyelerine, kamu görevlilerinin yargı sürecine dahil edilmemesine ve davanın Gebze yerine Kandıra Ceazevi'nde yer alan duruşma salonunda görülmesine karşı başlattılan nöbet öncesi meydana yürüyüş gerçekleştirildi.

"YARGIYA, SORUŞTURMAYI YAPANLARA GUVENMİYORUZ"

Mağdur ailelerin avukatlarından Saruhan Efe Kadayıfçı yürüyüş sırasında açıklamalarda bulundu. Başlatılan nöbetle ailelerin adalet talebini halka duyurmak istediklerini söyleyen Kadayıfçı şöyle konuştu:

"Yargıya güvenmiyoruz, soruşturmayı yapanlara güvenmiyoruz sadece Gebze halkına güveniyoruz. Çünkü şunu biliyoruz, buradaki 7 kişinin ölümü Gebze'nin, Kocaeli'nin, Dilovası'nın aşina olmadığı bir şey değil. Her gün burada birileri ölüyor, hergün birileri çalışırken parmağını, kolunu kaybediyor. Dava devam ederken yine Dilovası'nda kafasına kazan düşerek 3 kişi vefat etti. Eğer mahkeme, emniyet, yargı, bürokrasi, valilik, kaymakamlık bir daha böyle iş cinayetleri yaşanmasın istiyorsa o zaman bu duruşmayı Kandıra'ya kaçırmayacak, Gebze'de hepimizin gözü önünde sorumluları açık açık yargılayacaklar...1 sene oldu kamu görevlileri dosyasında hala iddianame hazır değil. Kamu görevlileri dosyası ilerlemiyor. Madem adliyelerdeki yavaşlığı, davaların ilerlememesini Adalet Bakanı dert ediyor, o zaman kamu görevlileri dosyasını hemen hızlandıracak. Yapabileceklerini biliyoruz."

Yürüyüş boyunca, "Çalışırken ölmek istemiyoruz", "Dilovası için adalet, herkes için adalet", "İşçilerin katili sermaye düzeni", "Kaza değil bu bir katliam", "Çocukların katili holdinglerin düzeni, kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Çocuk işçilik politiktir", "Kamu görevlileri yargılansın" sloganları atıldı. Meydanda yürüyen aileler burada kurdukları tentenin altında nöbete başladı.

Yangında yaşamını yitirenlerin aileleri tarafından başlatılan nöbete Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaşamını yitiren işçilerden Halis Yılmaz'ın babası ve kız kardeşi ile İstanbul Gayrettepe'deki Masquerade Club'da meydana gelen yangında yaşamını yitirenlerin aileleri de katıldı. Ayrıca, Birleşik Metal İş Sendikası ve Petrol İş Sendikası yöneticiler, İstanbul Barosu'ndan avukat Osman Zeki Erdoğan, CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, CHP PM üyesi Baran Seyhan ile CHP ve DEM Parti'li Gebze il ve ilçe yöneticileri de katılım gösterdiği nöbette aileler konuşmalar gerçekleştirdi.

"MAHKEMENİN NASIL BİR ADALET ANLAYIŞI VAR?"

İlk sözü alan Hanım Gülek'in damadı Zafer Laç, fabrikanın mülk sahibi Güven Demirbaş'ın ikinci duruşmada tahliye edilmesine şöyle tepki göstererek, "O adam oraya yaptırmış kaçak yapıyı, üst katını çıkmış. Firmaya kiraya vermiş, oradan yıllarca ekmek yemiş. Bunu neden serbest bıraktınız. Mahkemenin nasıl bir adalet anlayışı var?" şeklinde konuştu.

Alınmayan önlemlere ve ihmallere dikkat çekerek, "Bir şeylerin değişmesi için ölmemizin beklenmesi mi gerekiyor?' diye soran Laç şöyle konuştu:

"Kaymakam, (Gebze) Belediye Başkanı, (Kocaeli) Büyükşehir Belediye Başkanı, 'Bu işin peşini bırakmayacağız' dediler ama burada ben onlardan kimseyi göremiyorum. İşin peşini bırakmayacaklardı, davanın önünü açılmasına yardımcı olacaklardı, onu da göremedik. Yangından sonra belediyeden şöyle bir açıklama geldi: Bütçemiz yoktu yıkım yapadık; Dilovası'ndaki bir çok yer zaten kaçak. Yangından 1 hafta bile geçmeden orayı yıkmayı becerdiniz. Hani bütçeniz yoktu? Delil karartmak için neden bunu böyle yaptınız? Ben savcıyla görüşmeye gittiğim zaman savcıya dile getirdim, daha delil incelemesi yapılmadan neden orası hemen yıkıldı? Ortada şöyle bir gerçek var; ortada bir sermaye var, gücü yeten yetene..." ifadelerini kullandı."

Ailelere destek vermek amacıyla nöbete katılan, Hendek faciasında yaşamını yitiren Halis Yılmaz'ın kardeşi Mervenur Yılmaz, Dilovası ve Gayrettepe faciaları davalarına destek çağrısında bulunarak, "Bizlere gösterdiğiniz dayanışma bizim sevdiklerimizi geri getirmeyecek ama sizin sevdiklerinizi koruyacak" dedi. Yılmaz şöyle konuştu:

"İKTİDARIN DENETİMZİSLİK VE CEZASIZLIK POLİTİKALARI YÜZÜNDEN..."

"Bu iktidarın denetimsizlik, cezasızlık ve rant politikaları yüzünden bu ülke işçiler için bir mezarlık haline geldi. İşçiler sermayenin karı uğruna katlediliyor; katil patronlar adeta ödüllendiriliyor, kamu görevlileriyse yargılanmıyor. Hesabını sormadığımız her katliam bir sonrakine referans oluyor. Hendek'te Büyük Coşkunlar havai fişek fabrikasında, Yargıtay'ın olası kasıt kararı verdiği katil patron Yaşar Coşkun yerel mahkemenin kararı ile 15 milyon TL teminatla ev hapsine çıkartıldı. Babası Ali Rıza Coşkun ise 1.5 senedir firari. Kaçak barut üretimi ve bin türlü usülsüzlük tespit edilen fabrikayı denetleyen kamu görevlileri 6 senedir yargılanmıyor. Dilovası'nda da durum aynı; usülsüz denetim, cezasızlık, denetimsizlik, işçilere mobbing, çocuk işçiliğinin istismarı, kadın emeğinin sömürüsü ve bunca şeye rağmen gerekli yargılamalar yapılmıyor. Soruyorum size; Türkiye yüzyılında kentin göbeğinde, İŞKUR binasının yanında bir kaçak depo 7 işçiyi katledebiliyorsa biz bu devlete devlet diyebilir miyiz? Biz devlet bir patrona sözünü geçiremiyorsa, biz bu ülkede kendimizi güvende hissedebilir miyiz?... Kamu kurumu patronu denetleyemiyorsa neden var, o koltuklarda bizim vergilerimizle neden oturuyorlar? İşçiye ölümü, sermayeye karı, cezasızlığı fıtrat gören bu cinayet düzenine boyun eğmeyeeğiz ve sonuna kadar mücadelemizi göstereceğiz."

Ardından sırasıyla Hanım Gülek'in kızı Tuba Gülek Laç, Şengül Yılmaz'ın kardeşi Emine Bulut, CHP Milletvekili Muhip Kanko, Baran Seyhan, Şengül Yılmaz'ın eşi Salih Yılmaz, Nisa Taşdemir'in babası Vedat Taşdemir konuşmalar gerçekleştirdi.