Dilovası yangınında ölen işçilerin aileleri adalet nöbeti başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dilovası yangınında ölen işçilerin aileleri adalet nöbeti başlattı

14.06.2026 20:23  Güncelleme: 21:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dilovası'nda 3'ü çocuk 7 işçinin öldüğü fabrika yangınında, aileler Gebze'de adalet nöbetine başladı. Denetimsizlik ve cezasızlık politikalarını protesto eden aileler, kamu görevlilerinin yargılanmasını talep etti.

Haber: Beril KALELİ/ Kamera: Hakan KAYA

(KOCAELİ/GEBZE) 8 Kasım 2025'te Dilovası'nda Ravive Kozmetik fabrikasında çıkan ve 3'ü çocuk 7 işçinin yaşamını yaşamını yitirdiği yangında yaşamını yitirenlerin aileleri Gebze kent meydanında adalet nöbeti başlattı. Ailelere destek vermek amacıyla nöbete katılan, Hendek faciasında yaşamını yitiren Halis Yılmaz'ın kardeşi Mervenur Yılmaz, "Bu iktidarın denetimsizlik, cezasızlık ve rant politikaları yüzünden bu ülke işçiler için bir mezarlık haline geldi. İşçiler sermayenin karı uğruna katlediliyor; katil patronlar adeta ödüllendiriliyor, kamu görevlileriyse yargılanmıyor. Hesabını sormadığımız her katliam bir sonrakine referans oluyor" dedi.

8 Kasım 2025'te Dilovası'nda Ravive Kozmetik fabrikasında çıkan ve 3'ü çocuk 7 işçinin yaşamını yaşamını yitirdiği yangında yaşamını yitirenlerin aileleri Gebze Kent Meydanı'nda adalet nöbeti başlattı. Sanık tahliyelerine, kamu görevlilerinin yargı sürecine dahil edilmemesine ve davanın Gebze yerine  Kandıra Ceazevi'nde yer alan duruşma salonunda görülmesine karşı başlattılan nöbet öncesi meydana yürüyüş gerçekleştirildi.

"YARGIYA, SORUŞTURMAYI YAPANLARA GUVENMİYORUZ"

Mağdur ailelerin avukatlarından Saruhan Efe Kadayıfçı yürüyüş sırasında açıklamalarda bulundu. Başlatılan nöbetle ailelerin adalet talebini halka duyurmak istediklerini söyleyen Kadayıfçı şöyle konuştu:

"Yargıya güvenmiyoruz, soruşturmayı yapanlara güvenmiyoruz sadece Gebze halkına güveniyoruz. Çünkü şunu biliyoruz, buradaki 7 kişinin ölümü Gebze'nin, Kocaeli'nin, Dilovası'nın aşina olmadığı bir şey değil. Her gün burada birileri ölüyor, hergün birileri çalışırken parmağını, kolunu kaybediyor. Dava devam ederken yine Dilovası'nda kafasına kazan düşerek  3 kişi vefat etti. Eğer mahkeme, emniyet, yargı, bürokrasi, valilik, kaymakamlık bir daha böyle iş cinayetleri yaşanmasın istiyorsa o zaman bu duruşmayı Kandıra'ya kaçırmayacak, Gebze'de hepimizin gözü önünde sorumluları açık açık yargılayacaklar...1 sene oldu kamu görevlileri dosyasında hala  iddianame hazır değil. Kamu görevlileri dosyası ilerlemiyor. Madem adliyelerdeki yavaşlığı, davaların ilerlememesini Adalet Bakanı dert ediyor, o zaman kamu görevlileri dosyasını hemen hızlandıracak. Yapabileceklerini biliyoruz."

Yürüyüş boyunca, "Çalışırken ölmek istemiyoruz", "Dilovası için adalet, herkes için adalet", "İşçilerin katili sermaye düzeni", "Kaza değil bu bir katliam", "Çocukların katili holdinglerin düzeni, kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Çocuk işçilik politiktir", "Kamu görevlileri yargılansın" sloganları atıldı. Meydanda yürüyen aileler burada kurdukları tentenin altında nöbete başladı.

Yangında yaşamını yitirenlerin aileleri tarafından başlatılan nöbete Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda  meydana  gelen patlamada yaşamını yitiren işçilerden Halis Yılmaz'ın babası ve kız kardeşi ile İstanbul Gayrettepe'deki Masquerade Club'da meydana gelen yangında yaşamını yitirenlerin aileleri de katıldı. Ayrıca, Birleşik Metal İş Sendikası ve Petrol İş Sendikası yöneticiler, İstanbul Barosu'ndan avukat Osman Zeki Erdoğan, CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, CHP PM üyesi Baran Seyhan ile CHP ve DEM Parti'li Gebze il ve ilçe yöneticileri de katılım  gösterdiği nöbette aileler konuşmalar gerçekleştirdi.

"MAHKEMENİN NASIL BİR ADALET ANLAYIŞI VAR?"

İlk sözü alan Hanım Gülek'in damadı Zafer Laç, fabrikanın mülk sahibi Güven Demirbaş'ın ikinci duruşmada tahliye edilmesine şöyle tepki göstererek, "O adam oraya yaptırmış kaçak yapıyı, üst katını çıkmış. Firmaya kiraya vermiş, oradan yıllarca ekmek yemiş. Bunu neden serbest bıraktınız. Mahkemenin nasıl bir adalet anlayışı var?" şeklinde konuştu.

Alınmayan önlemlere ve ihmallere dikkat çekerek, "Bir şeylerin değişmesi için ölmemizin beklenmesi mi gerekiyor?' diye soran Laç şöyle konuştu:

"Kaymakam, (Gebze) Belediye Başkanı, (Kocaeli) Büyükşehir Belediye Başkanı, 'Bu işin peşini bırakmayacağız' dediler ama burada ben onlardan kimseyi göremiyorum. İşin peşini bırakmayacaklardı, davanın önünü açılmasına yardımcı olacaklardı, onu da göremedik. Yangından sonra belediyeden şöyle bir açıklama geldi: Bütçemiz yoktu yıkım yapadık; Dilovası'ndaki bir çok yer zaten kaçak. Yangından 1 hafta bile geçmeden orayı yıkmayı becerdiniz. Hani bütçeniz yoktu? Delil karartmak için neden bunu böyle yaptınız? Ben savcıyla görüşmeye gittiğim zaman savcıya dile getirdim, daha delil incelemesi yapılmadan neden orası hemen yıkıldı? Ortada şöyle bir gerçek var; ortada bir sermaye var, gücü yeten yetene..." ifadelerini kullandı."

Ailelere destek vermek amacıyla nöbete katılan, Hendek faciasında yaşamını yitiren Halis Yılmaz'ın kardeşi Mervenur Yılmaz, Dilovası ve Gayrettepe faciaları davalarına destek çağrısında bulunarak, "Bizlere gösterdiğiniz dayanışma bizim sevdiklerimizi geri getirmeyecek  ama sizin sevdiklerinizi koruyacak" dedi. Yılmaz şöyle konuştu:

"İKTİDARIN DENETİMZİSLİK VE CEZASIZLIK POLİTİKALARI YÜZÜNDEN..."

"Bu iktidarın denetimsizlik, cezasızlık ve rant politikaları yüzünden bu ülke işçiler için bir mezarlık haline geldi. İşçiler sermayenin karı uğruna katlediliyor; katil patronlar adeta ödüllendiriliyor, kamu görevlileriyse yargılanmıyor. Hesabını sormadığımız her katliam bir sonrakine referans oluyor. Hendek'te Büyük Coşkunlar havai fişek fabrikasında, Yargıtay'ın olası kasıt kararı verdiği katil patron Yaşar Coşkun yerel mahkemenin kararı ile 15 milyon TL teminatla ev hapsine çıkartıldı. Babası Ali Rıza Coşkun ise 1.5 senedir firari. Kaçak barut üretimi ve bin türlü usülsüzlük tespit edilen fabrikayı denetleyen kamu görevlileri 6 senedir yargılanmıyor. Dilovası'nda da durum aynı; usülsüz denetim, cezasızlık, denetimsizlik, işçilere mobbing, çocuk işçiliğinin istismarı, kadın emeğinin sömürüsü ve bunca şeye rağmen gerekli yargılamalar yapılmıyor. Soruyorum size; Türkiye yüzyılında kentin göbeğinde, İŞKUR binasının yanında bir kaçak depo 7 işçiyi katledebiliyorsa biz bu devlete devlet diyebilir miyiz? Biz devlet bir patrona sözünü geçiremiyorsa, biz bu ülkede kendimizi güvende hissedebilir miyiz?... Kamu kurumu patronu denetleyemiyorsa neden var, o koltuklarda bizim vergilerimizle neden oturuyorlar? İşçiye ölümü, sermayeye karı, cezasızlığı fıtrat gören bu cinayet düzenine boyun eğmeyeeğiz ve sonuna kadar mücadelemizi göstereceğiz."

Ardından sırasıyla Hanım Gülek'in kızı Tuba Gülek Laç, Şengül Yılmaz'ın kardeşi Emine Bulut,  CHP Milletvekili Muhip Kanko, Baran Seyhan, Şengül Yılmaz'ın eşi Salih Yılmaz, Nisa Taşdemir'in babası Vedat Taşdemir konuşmalar gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Çocuk, Gebze, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dilovası yangınında ölen işçilerin aileleri adalet nöbeti başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kimlik Krizi Sadece 4 Dakika Kaldı Kimlik Krizi! Sadece 4 Dakika Kaldı
Antalya’da Kadınlar Arasında Kavga: Özür Dilediler Antalya'da Kadınlar Arasında Kavga: Özür Dilediler
Dicle’de Askeri Balta Cinayeti Aydınlatıldı Dicle'de Askeri Balta Cinayeti Aydınlatıldı
İstanbul’da Suç Örgütüne Baskın: 33 Tutuklama İstanbul'da Suç Örgütüne Baskın: 33 Tutuklama
LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de
Kılıçdaroğlu CHP’si yüzde kaç oy alır Özgür Özel, anket sonucu paylaştı Kılıçdaroğlu CHP'si yüzde kaç oy alır? Özgür Özel, anket sonucu paylaştı
Yargıyı hızlandıracak adım: Duruşmalar için “3 ay sınırı“ geliyor Yargıyı hızlandıracak adım: Duruşmalar için "3 ay sınırı" geliyor
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir
LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı Gözler 10 Temmuz’da LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! Gözler 10 Temmuz'da
Yer: Konya Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha Yer: Konya! Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha

21:00
Mourinho’nun Real Madrid’e ilk transferini yaptı 50 milyon Euro’luk anlaşma
Mourinho'nun Real Madrid'e ilk transferini yaptı! 50 milyon Euro'luk anlaşma
20:44
Anlaşma beklenirken İran’dan misilleme tehdidi geldi: Düşmanın kalbine ateş etmeye hazırız
Anlaşma beklenirken İran'dan misilleme tehdidi geldi: Düşmanın kalbine ateş etmeye hazırız
20:18
Galatasaray’da Singo için karar çıktı
Galatasaray'da Singo için karar çıktı
20:08
Kırgızistan’ın eski çalışma bakanı Amazon kuryesi oldu
Kırgızistan'ın eski çalışma bakanı Amazon kuryesi oldu
19:55
Eski Galatasaraylı Kewell’dan tepki çeken sözler: Türkler dahil birçok kişiyi susturduk
Eski Galatasaraylı Kewell'dan tepki çeken sözler: Türkler dahil birçok kişiyi susturduk
19:42
Bartın’da plaja mühimmat yüklü insansız hava aracı vurdu
Bartın'da plaja mühimmat yüklü insansız hava aracı vurdu
19:16
Rusya’dan dikkat çeken “Kilit rol“ açıklaması: Erdoğan ve Putin’i işaret ettiler
Rusya'dan dikkat çeken "Kilit rol" açıklaması: Erdoğan ve Putin'i işaret ettiler
18:50
Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, Faslı futbolcuların secde ettiği fotoğrafı paylaşıp Allah’a küfretti
Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, Faslı futbolcuların secde ettiği fotoğrafı paylaşıp Allah'a küfretti
18:01
ABD Başkanı Trump’tan Lübnan’a saldıran İsrail’e tepki
ABD Başkanı Trump'tan Lübnan'a saldıran İsrail'e tepki
17:36
Beyaz et soruşturmasında “Eski liste“ oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı
Beyaz et soruşturmasında "Eski liste" oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı
15:18
Hatay’da fuhuş operasyonu Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı
Hatay'da fuhuş operasyonu! Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 21:13:57. #.0.4#
SON DAKİKA: Dilovası yangınında ölen işçilerin aileleri adalet nöbeti başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.