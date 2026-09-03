Dilovası Yangını Ailelerinden Adalet Çağrısı

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(KOCAELİ) 10 ay önce Dilovası'nda 3'ü çocuk 7 işçinin yaşamını yitirdiği kaçak parfüm dolum tesisi yangınıyla ilgili aileler SGK Kocaeli İl Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Açıklamada, tüm sorumluların hesap vermesi gerektiği belirtildi ve "Dilovası'nın orta yerinde, evlerimizin dibinde, kaçak bir parfüm atölyesi onlarca şikayete rağmen ilçe belediyesi tarafından kaçak ruhsatla tescil ettirilmiş, kozmetik ürün faaliyetinde bulunması sebebiyle ruhsatı asıl vermesi gereken kurum olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kaçak atölyeye dair hiçbir işlem yapmamış, elektrik sistemlerini denetlemesi gereken Kocaeli İtfaiyesi sorumluluğunu yerine getirmemiş, üstüne üstlük kaybettiğimiz yakınlarımız ve kurtulan bütün işçiler iki yanında İŞKUR binası bulunmasına rağmen Ravive'de sigortasız çalıştırılmıştır" denildi.

10 ay önce Dilovası'nda 3'ü çocuk 7 işçinin yaşamını yitirdiği kaçak parfüm dolum tesisi yangınıyla ilgili davanın 8 Eylül'de yapılacak 4. duruşması öncesi aileler SGK Kocaeli İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. "Kamu görevlilerine dair düzenlenen eksik iddianameyi kabul etmediklerini bir kez daha beyan ederek, aslında en başından beri dosyaya dahil edilmesi gereken yerde" toplandıklarını belirten aileler ortak açıklamada şunları dile getirdi:

"RAVİVE KOZMETİK YANGINI KAMU GÖREVLİLERİNİN SUÇ ORTAKLIĞI İLE MEYDANA GELMİŞTİR"

"Dilovası İşçi Katliamı Aileleri olarak, uzun süredir kamu görevlilerinin etkin bir soruşturma yapılarak tüm kusurluların ortaya çıkartılması ve katliamın faillerinin konum ayırt etmeden mahkeme huzuruna çıkartılarak yargılanmaları için mücadele veriyoruz. Tekrardan hatırlatmak isteriz ki Ravive Kozmetik yangını sadece tek bir ihmalin veya yargılanan işletme sahiplerinin ve sivil sorumluların görmezden geldikleri sonucunda değil, çalışma koşullarını ve işyerini denetlemesi gereken tüm kamu görevlilerinin bizzat suç ortaklığı ile meydana gelmiştir.

Dilovası'nın orta yerinde, evlerimizin dibinde, kaçak bir parfüm atölyesi onlarca şikayete rağmen ilçe belediyesi tarafından kaçak ruhsatla tescil ettirilmiş, kozmetik ürün faaliyetinde bulunması sebebiyle ruhsatı asıl vermesi gereken kurum olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kaçak atölyeye dair hiçbir işlem yapmamış, elektrik sistemlerini denetlemesi gereken Kocaeli İtfaiyesi sorumluluğunu yerine getirmemiş, üstüne üstlük kaybettiğimiz yakınlarımız ve kurtulan bütün işçiler iki yanında İŞKUR binası bulunmasına rağmen Ravive'de sigortasız çalıştırılmıştır.

Biz buraya ilk defa gelmiyoruz. Yangından hemen sonra SGK Kocaeli İl Müdürü, İl Müdürü Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, İŞKUR Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den sorumlu şube müdürü ve bir sorumlu çalışan kamuoyu vicdanını yönetmek amacıyla açığa alınmıştı. Ancak bizler arkamızdaki bu binada yetkililere yönelik yürütülen iç soruşturmaya dair sorular sorduğumuzda, cevapsız bırakılmıştık. Şimdi ise dosyaya giren bilirkişi raporuyla kaybettiklerimizin sigortasız çalıştırıldığı tespit edilmişken, bilirkişi raporu bu kusurun sorumlusu olan SGK'yı sorumlu olarak belirtmiyor. Bu kadar eksiklikle açılan davada Dilovası Belediyesi yetkilileri dışında hiç kimse sorumlu olarak yargılanmıyor. Açığa alınan SGK Kocaeli Müdürü şu anda görevine iade edildi ve görevine devam ediyor"

"KATLİAMA NEDEN OLAN YETKİLİLERİ NEDEN KORUYORSUNUZ?"

Hem Mahkemeye hem de Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlığı'na seslenen aileler, "Katliama sebep olan yetkilileri neden koruyorsunuz? Kurum içinde yapılan iç soruşturmanın detaylarını neden açıklamıyorsunuz? Kaçak atölyede yanarak can veren, ölümüne sebep olduğunuz insanların hesabını vermekten neden kaçıyorsunuz?" sorularını yöneltti.

Açıklama şöyle devam etti:

"Yangın sonrası açığa alınan ve görevine iade edilen SGK Kocaeli İl Müdürü Mehmet Salih Aydın, Kocaeli İşkur Müdürü Ulvi Yılmaz ve ismi geçen diğer kurum yetkilileri dosyada sanık olarak yargılanmalıdır. Aynı zamanda Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, eski dönem Belediye Başkanı Hamza Şayir ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın dahil olmak üzere ilgili tüm belediye yetkilileri dosyaya dahil edilmelidir.

8 Eylül 2026 günü Kandıra Cezaevine kaçırılan duruşmamızda dosyada hali hazırda bulunan kamu görevlileri ve diğer şirket yetkililerinin, aynı zamanda suç duyurusunda bulunduğumuz fakat soruşturmanın ilerlemediği asıl patron Ali Osman Akat'ın yargılanması devam edecek. Bizler, hem mahkeme salonunda hem de ilgili kurumların önlerinde ve gerekirse meydanlarda tüm faillerin yargılanması için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Burada tekrardan tüm kamuoyunu sesimize ses olmaya, adalet mücadelemizde bize destek olmaya, 8 Eylül günü Kandıra Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde gerçekleşecek duruşmamıza davet ediyoruz. Dilovası için adalet herkes için adalet!"

Basın açıklaması sırasında aralarında yangında can veren Nisa Taşdemir'in babası Vedat Taşdemir ve diğer yakınlar da söz aldı, adalet taleplerini iletti.