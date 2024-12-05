Dinayet İşleri Başkanlığı'ndan Cemaati Ak Parti Mitingine Götürmeyen İmam Yusuf Kılıç'a Bir Ceza Daha

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(ANKARA) - İzmir Buca'da cami cemaatini AK Parti mitingine götürmediği için Diyanet İşleri Başkanlığı'nca görev yeri değiştirilerek "kademe ilerlemesinin durdurulması"yla cezalandırılan imam Yusuf Kılıç'a, durumunu anlattığı video nedeniyle bu kez de kınama cezası verildiği ortaya çıktı. İmam Kılıç'ın karara itirazı reddedildi.

İzmir Buca'da görevli imam Yusuf Kılıç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel seçim döneminde 29 Nisan 2023 tarihinde İzmir Gündoğdu Meydanı'nda yapacağı miting öncesinde AKP Buca İlçe Başkanlığı'ndan arandığını, kendisinden cemaatini miting için toplamasının istendiğini açıklamış ve bu talebi reddetmişti. Bunun üzerine imam Kılıç hakkında soruşturma açılmış ve soruşturma sonucunda da İzmir dışına sürgün edilerek kendisine 'kademenin ilerlemesinin durdurulması' cezası verilmişti.

Aldığı ceza sonrası pek çok internet sitesinde yaşananları anlattığı videonun yayınlanmasının ardından imam Kılıç hakkında bu kez 9 Ağustos 2024'te hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 8. ve 15. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle "kınama" cezası verildiği ortaya çıktı. İmam Kılıç'a verilen kınama cezası, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın imzasını taşıyan bir yazıyla bildirildi. İmam Yıldız, 21 Ağustos'ta söz konusu kınama cezasına itiraz etti. Diyanet İşleri Başkanlığı ise verilen kınama kararına yapılan itirazı, 28 Ekim'de "haklı kılacak yeterli bilgi ve bulunmadığı" gerekçesiyle reddetti.