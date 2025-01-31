Diş Hekimleri 14 Şubat'ta İş Bırakma Eylemi Yapacak - Son Dakika
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Diş Hekimleri 14 Şubat'ta İş Bırakma Eylemi Yapacak

Diş Hekimleri 14 Şubat\'ta İş Bırakma Eylemi Yapacak

HEKİM Birliği Sendikası, diş hekimlerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla 14 Şubat'ta 'İşimizi aşkla yapmak için iş bırakıyoruz' sloganıyla ülke genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştirecek. Sendika yetkilisi Dt. Özgür Öz, diş hekimlerinin düşük ücret alma, yüksek MHRS sayıları ve acil nöbet uygulamaları gibi problemlerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

31.01.2025 19:21  Güncelleme: 19:24
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HEKİM Birliği Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Dt. Özgür Öz, diş hekimlerinin yaşadıkları problemlere karşı diğer meslek gruplarından ayrı olarak ilk defa geniş katılımla ülke genelinde ve tüm basamaklarda iş bırakacağını duyurdu. Kamu diş hekimlerinin 14 Şubat'ta 'İşimizi aşkla yapmak için iş bırakıyoruz' sloganıyla ülke genelinde eylem yapacağını belirten Dt. Öz, "Diş hekimlerinin çok ciddi problemleri mevcut. Gelinen son noktada bu durumun sürdürülebilirliği kalmadığı için sahaya çıkma zorunluluğu hissettiler" dedi.

Hekim Birliği Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Dt. Özgür Öz, diş hekimlerinin yaşadıkları problemlere karşı diğer meslek gruplarından ayrı olarak ilk defa geniş katılımla ülke genelinde ve tüm basamaklarda iş bırakacağını duyurdu. Kamu diş hekimlerinin 14 Şubat'ta 'İşimizi aşkla yapmak için iş bırakıyoruz' sloganıyla ülke genelinde eylem yapacağını belirten Dt. Öz, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

'BİRİNCİ İTİRAZIMIZ, MHRS SAYILARINDAKİ YÜKSEKLİĞE KARŞIDIR'

Dt. Öz, "Diş hekimlerinin çok ciddi problemleri mevcut. Meslek içinde ülkemizin en itidali meslek grubu olarak tüm zorlu şartlara rağmen fedakarlıkla zorlukları göğüsleyen diş hekimleri çok düşük ücret alıyorlar. Gelinen son noktada bu durumun sürdürülebilirliği kalmadığı için sahaya çıkma zorunluluğu hissettiler. Bir diş hekimi girişimsel işlem yapıyor ve bu işlemi yapabilmesi için zamana ihtiyacı oluyor. Eğer yeterli zamanı sağlayacak imkanı sunmazsanız, diş hekimi gerekli olan hizmeti üretemez hale geliyor. Bu nedenle birinci itirazımız, MHRS sayılarındaki yüksekliğe karşıdır. Hekim birliği olarak daha önce kamuda Hakkıyla Görev Çalıştayı yapmıştık ve çalıştayda önerimiz 12+4 şeklinde MHRS cetvelinin hayata geçirilmesiydi. Haftanın bir günü tıp hekimlerinin olduğu gibi diş hekimlerinin uzun süren tedavilerini tamamlayabilmesi için kapalı cetvel uygulamasına geçilmelidir" dedi.

'DİŞ HEKİMLERİ UYGULADIĞI EMEĞİN HAKKINI ALAMAMAKTADIR'

"Güncel ve en büyük problem tahakkuk kuralları" diyen Dt. Öz, "Beyaz Reform'dan sonra kolay tahakkuk oranlarının düşürülmesi ile zorlaşan tavana ulaşabilme durumu, diş hekimlerine yapılan ayrımcı ve eşitsiz bir yaklaşımdır. Ek ödemeler, nisan ayı itibarıyla yüzde 36'dan gerileyerek yüzde 24'lere kadar düşmüştür. Böylece diş hekimleri uyguladığı emeğin hakkını alamamaktadır. Bu konudaki önerimiz, tahakkuk oranlarından bağımsız olarak ek ödeme oranı Türkiye'nin her yerinde sabit olmalıdır. Kişi ay sonunda ne kazanabileceğini bilmelidir. Bu değişkenlik nedeni ile hak mağduriyeti olmaması gerekir. Bu konudaki önerimizse diş hekiminin nitelikli hizmet üretmesi açısından aylık toplamındaki performansı 25 bine geldiği düşünülürse, ek ödeme kat sayısının 2 olması şeklindedir" diye konuştu.

'00.00'DAN SONRA NÖBET UYGULANMASIN'

Sıfır nöbet uygulamasına da değinen Dt. Öz, "Diş hekimliğinde 'Acil' kavramı olmaması nedeni ile bu uygulamanın yeri yoktur. Dolayısıyla acil kavramı olmadığı için de bizler kolluk kuvvetlerinin bulunmadığı, yeterli güvenliğin olmadığı, sadece özel güvenliğin bulunduğu yerlerde sabaha kadar nöbet tutma uygulamasına maruz kalmaktayız. Burada milli israf da söz konusudur. Gelen hastaların yüzde 83'ü antibiyotik ile gönderilmektedir. Aile hekimlerinin antibiyotik ile ilgili akıllı ilaç sınırlaması kapsamında tedbir alınırken, diğer taraftan böyle bir israfın olması düşündürücüdür. Bu durumun ortadan kaldırılması gerekir. Ayrıca diş hekimi gece bu şekilde çalıştığı için gündüz çalışamamaktadır. Diş hekimi gündüz çalışıp girişimsel işlem yaparsa, MHRS üzerindeki yükü de eritecektir. Dolayısıyla siyasi olarak alınan kararın kaldırılması, cesur olunması, bunun faydasızlığının izah edilmesi ve 00.00'dan sonra nöbet uygulanmasın" dedi.

Haber: Yağmur ÖNGÜN - Kamera: Gökhan KILIÇ/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diş Hekimleri 14 Şubat'ta İş Bırakma Eylemi Yapacak - Son Dakika

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