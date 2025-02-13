Dışişleri Bakan Yardımcısı Kemal Bozay, BM Genel Sekreter Yardımcısı Dicarlo ile Görüştü

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(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Siyasi Konular ve Barışı İnşa İşlerinden Sorumlu Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo'yu kabul etti. Görüşmede, DiCarlo'ya Mart 2025'te Cenevre'de yapılması öngörülen Kıbrıs gündemli gayriresmi toplantı için Türkiye'nin hazırlıklarını sürdürdüğü aktarıldı. Ayrıca, Kıbrıs meselesi bağlamında iki devletli çözüm vizyonu hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Siyasi Konular ve Barışı İnşa İşlerinden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo, Kıbrıs hakkında Mart ayında Cenevre'de düzenlenecek gayriresmi toplantının hazırlık çalışmaları bağlamında Türkiye'ye günübirlik çalışma ziyaretinde bulundu. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Kemal Bozay, DiCarlo'yu kabul etti. Görüşmede DiCarlo'ya Kıbrıs meselesi bağlamında Türkiye'nin tam destek verdiği iki devletli çözüm vizyonu hakkında bilgilendirmede bulunulduğu öğrenildi. Ayrıca, Mart ayında yapılması öngörülen genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katkılar sunmak üzere Türkiye'nin hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'de 27-29 Nisan 2021'de düzenlenen gayriresmi "5 artı BM" toplantısında, iki toplumlu ve iki kesimli federasyon modelinden desteğini çektiğini açıklamış ve Kıbrıs meselesinin çözümüne dair iki devletli çözümü öngören yeni vizyonunu ortaya koymuştu. Türkiye'nin de desteklediği vizyon çerçevesinde, federasyon temelli müzakere süreçlerinin Rum tarafının uzlaşmaz tavrından dolayı Ada'ya çözüm getirmediğine Ada'da halihazırda iki ayrı devlet ve iki ayrı halk bulunduğu gerçeğine işaret edildiğini belirten üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisi; "Kıbrıs meselesine Ada'nın gerçeklerine uygun, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulabilmenin yolunu açacak resmi müzakerelerin başlatılabilmesi için, öncelikle Kıbrıs Türklerinin özden gelen haklarının (egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü) uluslararası toplum tarafından tescil edilmesi gerektiği vurgulanmakta; bunun asgari tezahürü olarak '3D' olarak tanımladığımız, Kıbrıs Türkleriyle doğrudan uçuş ve ticaret ile Kıbrıs Türk liderliğiyle doğrudan uluslararası temaslara imkan tanınmasının elzem olduğu Türkiye tarafından dile getirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakanlık yetkilisi, bu bağlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 77'nci, 78'inci ve 79'uncu BM Genel Kurulu'ndaki hitaplarında uluslararası topluma bir an önce KKTC'nin tanınması çağrısını yaptığını anımsattı.

"Holguin, veda mektubunda eski ve tüketilmiş çözümleri bir yana bırakan bir süreçten bahsetmiştir"

2024 Ocak ayında Kolombiya eski Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin Cuellar'ın BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs konusundaki Şahsi Temsilcisi olarak atanmasına, Holguin'in görev tanımının Ada'daki iki taraf arasında yeni resmi çözüm müzakerelerinin başlatılması için ortak zemin bulunup bulunmadığının araştırılmasıyla sınırlı tutulması ve görev süresinin 6 ayı aşmaması kaydıyla Kıbrıs Türk tarafıyla onay verildiğini kaydeden yetkili, "Bu süre zarfında Ada'da ve garantör devletlerde (Türkiye, Yunanistan, Birleşik Krallık) temaslarda bulunan Holguin, Temmuz 2024'te görev süresi sonunda BM Genel Sekreteri'ne bir rapor sunmuş, ancak raporun içeriği kamuoyuyla veya taraflarla paylaşılmamıştır. Öte yandan Holguin, görevi sona ermeden kısa süre önce kamuoyuna yayınladığı veda mektubunda, iki tarafın da kabul edebileceği, eski ve tüketilmiş çözümleri bir yana bırakan bir süreçten bahsetmiştir" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ev sahipliğinde 15 Ekim 2024 tarihinde New York'ta gayriresmi bir akşam yemeğinde bir araya gelmişti. Yemeğin ardından BM Sözcülüğü'nün yaptığı açıklamada, eski Şahsi Temsilci'nin çalışmalarına atıfla, taraflar arasında bir ortak zemin bulunmadığı ilk kez resmi olarak kayda geçirilmişti. Yemekte ayrıca, izleyen dönemde Guterres ev sahipliğinde Tatar ve Hristodulidis, anavatanlarının Dışişleri Bakanları Hakan Fidan ve Yorgos Gerapetritis ve üçüncü garantör ülke Birleşik Krallık'ın daha düşük düzeyli katılımıyla bir "genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantı" düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Cenevre toplantısı yeni bir müzakere sürecinin başlangıcı değil

Mart 2025'te Cenevre'de yapılacak söz konusu gayriresmi toplantı ile ortak zeminin bulunmadığı mevcut durum çerçevesinde Kıbrıs'ta ilerleyen dönemde atılabilecek adımların gayriresmi olarak istişare edilmesi hedefleniyor. Dışişleri yetkilisi, bu nedenle toplantının hiçbir surette "yeni bir müzakere sürecinin başlangıcı" veya "geçmiş müzakere süreçlerinin kaldığı yerden devamı" niteliği taşımadığını vurguladı. Toplantının hazırlık çalışmaları kapsamında Siyasi Konular ve Barışı İnşa İşlerinden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo taraflarla görüşmeye başladı. Bu çerçevede 10 Şubat'ta Ada'yı ziyaret eden DiCarlo, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve GKRY Lideri Hristodulidis ile ayrı ayrı görüştü. 12 Şubat'ta Yunanistan'a giden DiCarlo, Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis ile bir araya geldi.