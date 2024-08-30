Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz İsrail'i kınadı - Son Dakika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz İsrail'i kınadı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz İsrail\'i kınadı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü katliam ve insan hakları ihlallerini kınadı. Yılmaz ayrıca Kıbrıs Türkleri ve Batı Trakya Türk Azınlığına destek çağrısı yaptı.

30.08.2024 01:16
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin başta Gazze olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü katliam ve insan hakları ihlalleri dolayısıyla hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Yılmaz, Kamerun'un başkenti Yaounde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 50. Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Genel Kurulu ve İİT Cammu-Keşmir Temas Grubu Toplantısında katılımcılara hitap etti.

Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonların yoğunlaştığı bir zamanda toplanıldığına dikkati çeken Yılmaz, İİT'nin kutsal mekanları saldırılardan korumak için kurulduğunu hatırlatarak, Teşkilatın kuruluş ve varoluş nedeninin her zaman hatırlaması gerektiğini dile getirdi.

Yılmaz, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 15 Ağustos'ta TBMM'de yaptığı konuşmasına değinerek, "Başkan Abbas'ın TBMM'deki hitabında, hayatlarımızın Gazze'deki çocuklardan daha değerli olmadığını vurgulaması anlamlıydı. Bu hepimiz için bir uyanış çağrısı olmalı." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türkleri ve Batı Trakya Türk Azınlığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, Müslüman Kıbrıs Türk halkının onlarca yıldır kendilerine dayatılan haksız ve insanlık dışı tecrit altında acı çekmeye devam ettiğini, Müslüman kardeşlerini, Kıbrıs Türk halkının doğal haklarını yeniden teyit etme ve onlarla doğrudan temas kurma çağrısı yaptı.

Yılmaz, "İİT, Batı Trakya Türk Azınlığı ve On iki Adalar'daki Türk Toplumu ile dayanışma göstermelidir." dedi.

İİT Genel Kurul'undaki hitabında Filistin meselesi başta olmak üzere İslam alemini ilgilendiren ortak konulara değinen Yılmaz, katılımcıları 2025'te Türkiye'de düzenlenecek olan 51. DBK'ya davet etti.

Yılmaz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin başta Gazze olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü katliam ve insan hakları ihlalleri dolayısıyla hesap vermesi gerektiğini vurgulayarak, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılara karşı İslam coğrafyasının daha fazla birlik ve dayanışma içerisinde hareket etmesinin önemine dikkati çekti.

Yılmaz, İİT Cammu-Keşmir Temas Grubu toplantısına katıldı

Yılmaz, İİT Cammu-Keşmir Temas Grubu toplantısında Türkiye'nin "kardeş Keşmir halkı"na desteğini ve bölgede barış ve istikrarın tesisine verdiği önemi vurguladı.

DBK kapsamında Türkiye'nin de üyesi olduğu ??"İİT Rohingalara Karşı İşlenen İnsan Hakları İhlallerinden Hesap Sorulmasına Dair Ad Hoc Bakanlar Komitesi Toplantısı" da gerçekleştirildi.

Yılmaz toplantı vesilesiyle Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Elnur Memedov, Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Bangladeş geçici hükümeti Dışişleri Danışmanı Md. Touhid Hossain, Yurtdışındaki Senegallilerden Sorumlu Devlet Sekreteri Amadou Cherif Diouf ve Dışişleri, Göç ve Yurtdışındaki Tunuslular Bakan Yardımcısı Mohamed Ben Ayed'le ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

29-30 Ağustos'ta gerçekleştirilecek DBK toplantısı sonucunda Türkiye'nin 51. DBK'ya ev sahipliği yapması da dahil olmak üzere, siyasi, ekonomik, insani, hukuki ve kültürel alanlarda 100'ün üzerinde karar alınması ve Yaounde Deklarasyonu'nun kabul edilmesi öngörülüyor.

Yılmaz, Kamerun'u ziyareti vesilesiyle, Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliğini ziyaret ederek, bağlı kuruluşlar ve ilgili kurum temsilcileri ile bir araya geldi, Büyükelçiliğin şeref defterini imzaladı.

Kamerun Sosyal İşler Bakanlığı altında faaliyet gösteren Ulusal Engelli Rehabilitasyon Merkezi'ne, TİKA tarafından 60 engelli birey için hibe edilen 62 protez ve protez üretiminde kullanılan ekipman ve tıbbi malzemelerin Büyükelçilikte düzenlenen teslim törenine katılan Yılmaz, ziyaret çerçevesinde ayrıca, Türkiye Maarif Vakfı'nın Bastos semtindeki okulunu ziyaret etti, okulun faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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