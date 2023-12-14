Dışişleri Bakanı Fidan: "Ermenistan ile normalleşme konusunda önümüzde herhangi bir engel görmüyoruz.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak için geldiği Bakü'de, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti. Fidan, ilk olarak merhum Aliyev'in mezarının bulunduğu Fahri Hiyaban'ı ziyaret etti. Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan Fidan, daha sonra 20 Ocak şehitlerinin yer aldığı Bakü Şehitler Hiyabanı'nda da Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk sundu.

GAZZE'DEKİ KATLİAMA SESSİZ KALAN ÜLKELERE NET MESAJLAR

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ile Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'un eşlik ettiği Bakan Fidan, Bakü Türk Şehitliği'ne geçerek anıta çelenk bıraktı ve anıt defterini imzaladı. Fidan ve mevkidaşı Ceyhun Bayramov daha sonra Bakü'de ortak açıklama yaptı. Fidan Gazze'deki katliama sessiz kalan ülkelere net mesajlar gönderdi.

"ÇEKİMSER KALAN BİRÇOK ÜLKE ARTIK FİLİSTİN'İN YANINDA"

İşte Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları; "Filistinlilere zulüm trajedi ancak dünyanın buna sessiz kalması daha büyük bir trajedidir. 153 ülke oy kullandı. Benzer bir kare sadece 121 oyla kabul edilmişti. Evvelce çekimser kalan veya aleyhte oy kullanan birçok ülkenin de Filistin'in yanında durma kararı aldığını gördük. Bu uluslararası camianın zulmün bitirilmesi yönünde iradesini açıkça gözler önüne sermektedir.

"İSRAİL'İ DESTEKLEYENLER BMGK'DAKİ TABLOYU İYİ ANLAMALI"

İsrail'i destekleyenlerin bu tabloyu iyi anlaması gerekiyor ancak bu da yetmiyor. ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin alacağı kararlara daha fazla engel olmamasını bekliyoruz. Hemen ateşkes ilan edilmeli, barış süreci başlamalıdır. İsrail'i destekleyenler BMGK'daki tabloyu iyi anlamalı.

AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN NORMALLEŞME ÇABALARI

Türkiye ve Azerbaycan arasında sarsılmaz bağlar bulunmakta. Türkiye Azerbaycan'ın haklı davasının yanındadır. Egemenliğini yüzde yüz teyit etmesi noktasında Azerbaycan'ın arkasındayız. Bölgede çatışmaya gerek kalmadı barış ilerletilmeli. Biz Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki normalleşme görüşmelerini destekliyoruz."

BMGK'DAKİ KARAR TASARISI 153 OYLA KABUL EDİLMİŞTİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı 23 "çekimser" ve 10 "hayır" oyuna karşı 153 oyla kabul edildi. "Hayır" oyu kullanan ülkeler Avusturya, Çekya, Guatemala, İsrail, Liberya, Mikronezya, Nauru, Papua Yeni Gine, Paraguay ve ABD oldu.