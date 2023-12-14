Dışişleri Bakanı Fidan: "Ermenistan ile normalleşme konusunda önümüzde herhangi bir engel görmüyoruz.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak için geldiği Bakü'de, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti. Fidan, ilk olarak merhum Aliyev'in mezarının bulunduğu Fahri Hiyaban'ı ziyaret etti. Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan Fidan, daha sonra 20 Ocak şehitlerinin yer aldığı Bakü Şehitler Hiyabanı'nda da Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk sundu.
Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ile Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'un eşlik ettiği Bakan Fidan, Bakü Türk Şehitliği'ne geçerek anıta çelenk bıraktı ve anıt defterini imzaladı. Fidan ve mevkidaşı Ceyhun Bayramov daha sonra Bakü'de ortak açıklama yaptı. Fidan Gazze'deki katliama sessiz kalan ülkelere net mesajlar gönderdi.
İşte Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları; "Filistinlilere zulüm trajedi ancak dünyanın buna sessiz kalması daha büyük bir trajedidir. 153 ülke oy kullandı. Benzer bir kare sadece 121 oyla kabul edilmişti. Evvelce çekimser kalan veya aleyhte oy kullanan birçok ülkenin de Filistin'in yanında durma kararı aldığını gördük. Bu uluslararası camianın zulmün bitirilmesi yönünde iradesini açıkça gözler önüne sermektedir.
İsrail'i destekleyenlerin bu tabloyu iyi anlaması gerekiyor ancak bu da yetmiyor. ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin alacağı kararlara daha fazla engel olmamasını bekliyoruz. Hemen ateşkes ilan edilmeli, barış süreci başlamalıdır. İsrail'i destekleyenler BMGK'daki tabloyu iyi anlamalı.
Türkiye ve Azerbaycan arasında sarsılmaz bağlar bulunmakta. Türkiye Azerbaycan'ın haklı davasının yanındadır. Egemenliğini yüzde yüz teyit etmesi noktasında Azerbaycan'ın arkasındayız. Bölgede çatışmaya gerek kalmadı barış ilerletilmeli. Biz Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki normalleşme görüşmelerini destekliyoruz."
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı 23 "çekimser" ve 10 "hayır" oyuna karşı 153 oyla kabul edildi. "Hayır" oyu kullanan ülkeler Avusturya, Çekya, Guatemala, İsrail, Liberya, Mikronezya, Nauru, Papua Yeni Gine, Paraguay ve ABD oldu.
Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanı Fidan: 'Ermenistan ile normalleşme konusunda önümüzde herhangi bir engel görmüyoruz. - Son Dakika