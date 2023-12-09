Bakan Hakan Fidan\'dan ABD\'ye Gazze resti: Tahammülümüz kalmadı

Eşiyle yataktan yayın açtı, yaptıkları da vaadi de mide bulandırdı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu üyeleriyle Washington'da temaslardan bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin BM Güvenlik Konseyinde veto ettiği Gazze'de ateşkes tasarısına ilişkin, "Gazze konusunda artık ABD yalnız kaldı." dedi. Fidan, ayrıca "Buradaki durumun ciddiyetini, artık tahammülün kalmadığını ve bu konuda atılması gereken adımların neler olduğunu son derece net bir şekilde altını çizerek kendilerine (ABD'ye) ifade ettik." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, Gazze Temas Grubunun Blinken ile görüşmesinde Gazze'de yaşanan dramı tüm çıplaklığıyla dile getirdiğini ve dünya kamuoyunun bu konudaki isyanının sözcüsü ve tercümanı olduğunu belirtti. Fidan, "Temas Grubu üyeleri, Gazze'deki insani dramın hemen son bulması ve İsrail'in masumları öldürmesinin son bulması gerektiği konusunun altını defaatle çizdiler." dedi.

ABD'NİN VETO KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde yapılan ve ABD'nin veto ettiği Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan tasarı konusuna da değinen Fidan, "Artık bu konuda (Gazze) Amerika'nın yalnız kaldığını özellikle bugün Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamada bir kez daha arkadaşlarımız dile getirdiler.'" değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Fidan

"ABD, İSRAİL İLE İLGİLİ KONULARDA ÇARESİZ DURUMDA"

193 üye ülkenin 97'sinin sponsorluğunda sunulan karar tasarısının ABD tarafından veto edilmesini tüm dünya kamuoyunun değerlendireceğine işaret eden Fidan, "Tabii buradan şunu görüyoruz, biz bugünkü görüşmelerimizde de dile getirdik, Amerikan siyaset sistemi de İsrail'le ilgili konularda artık çaresiz durumda. Dolayısıyla İsrail bu konuda fütursuzca hareket etmekte ve zulmüne devam etmekte." şeklinde konuştu.

ABD'nin BM Daimi Temscilisi Robert Wood, ateşkes tasarısına karşı hayır oyu kullandı.

"TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI"

Fidan şunları dile getirdi: "Gazze'deki durumla ilgili bizim pozisyonumuzu Amerikalı muhataplarımıza çok net bir şekilde gündeme getiriyoruz. Buradaki durumun ciddiyetini, artık tahammülün kalmadığını ve bu konuda atılması gereken adımların neler olduğunu son derece net bir şekilde altını çizerek kendilerine (ABD'ye) ifade ettik."

Blinken ile görüşmesinde İsveç'in NATO üyeliği meselesini de konuştuklarını belirten Fidan, "Burada tabii bizim pozisyonumuz belli, yani NATO'da yapılan müzakereler neticesinde üçlü zirvede Cumhurbaşkanı'mız ve İsveç Başbakanı vardı, neticesinde takiben çalıştığımız konular var." dedi ve bundan sonraki takdirin Türkiye Büyük Millet Meclisinde olduğunu vurguladı.