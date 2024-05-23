Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'e yönelik uluslararası baskı artıyor - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'e yönelik uluslararası baskı artıyor

Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail\'e yönelik uluslararası baskı artıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye'nin İsrail'e yönelik diplomatik baskı çalışmalarının meyve verdiğini ve uluslararası baskının arttığını söyledi. Ayrıca, Türkiye ve Venezuela arasındaki ilişkilerin geliştiğini ve Filistin konusunda ortak çalışmaların devam edeceğini belirtti.

23.05.2024 21:50
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile düzenlenen ortak basın toplantısında; "Uzun zamandır Türkiye olarak dostlarımızla, müttefiklerimizle beraber uluslararası arenada sürdürdüğümüz İsrail'e her türlü diplomatik baskıyı uygulama konusundaki çalışmalarımızın meyve verdiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Katliam durmadı, soykırım devam ediyor ama İsrail'e yönelik uluslararası baskı son on yıllarda emsali görülmemiş şekilde de artıyor. Bu önemli bir kazanım" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, bugün Ankara'da Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile görüştü. Görüşmenin ardından İlbank Sosyal Tesisleri'nde ortak basın toplantısı düzenlendi. Bakan Fidan şöyle konuştu:

"Venezuela ile olan ilişkilerimiz her alanda ilerlemekte. Özellikle Türkiye olarak Latin Amerika ve Karayipler açılımımızın merkezinde Venezuela yer almakta. Son yıllarda yaptığımız karşılıklı çalışmalar, ticaretin artması başta Venezuela olmak üzere Latin Amerika'da Türkiye giderek daha da etkin bir aktör haline gelmekte. Biz de Bakanlık olarak buna paralel bir şekilde Bakanlığımızda Latin Amerika ve Karayiplere bakan, sadece bundan sorumlu yeni bir Genel Müdürlük kurduk.

"Filistin devletinin tanınması için çalışmalarımızı ortak sürdürme kararı aldık"

Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki Venezuela ile Gazze konusunda aynı düşünüyoruz, aynı şekilde hareket ediyoruz. Uluslararası platformlarda da beraber tavır alıyoruz. Gazze'deki katliamın durdurulması, Filistin devletinin tanınması konusunda da çalışmalarımızı ortak sürdürme kararı aldık."

Gil: Venezuela Türkiye'nin Latin Amerika'daki en güvenilir müttefikidir

Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ise şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bizim Cumhurbaşkanımız Nicolás Maduro arasında dostluk temelinde geliştirilen bu ilişkileri aynı zamanda koruma amacıyla geliştirilen bu ilişkiler şu an buraya geldi. Son 7 yılda olumlu gelişmeler kaydettik.

Ticari ilişkilerin bu yıl 1 milyar doların üstüne çıkacağını inanıyorum. Önümüzdeki yıllarda 3 milyar dolara çıkarılması hedefi belirlendi.

Diyebiliriz ki gerçekten gitmemiz gereken doğru yöne gidiyoruz. Çok etkileyici bir gelişim gösteriyoruz. Türkiye, Venezuela'ya yaptırımlar konusunda her zaman sağlam bir şekilde karşısında durdu ve bizim yanımızda oldu. Son 11 çeyrekte gerçekten gayrisafi milli hasıla anlamında gelişme gösterdik.

Venezuela İsrail devletinin Filistin'e uyguladığı soykırımın tamamen karşısında konumlanmaktadır. Venezuela çok net bir şekilde Filistin'i bağımsız ve özgür bir ülke olarak tanımaktadır.

Venezuela Türkiye'nin Latin Amerika'da sahip olabileceği en güvenilir müttefikidir ve bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz."

Fidan:  İsrail'in yalnızlığa mahkum edilmesi fevkalade önemli

Bir basın mensubunun ortak basın açıklamasının ardından Filistin'i tanıyan devletlerin artması ve iki devletli çözüm ile Gazze'deki krizin sona ermesi için atılabilecek adımları sorması üzerine Fidan, şu yanıtı verdi:

"Öncelikle üç Avrupa ülkesinin Filistin'i devlet olarak tanıma kararını açıklamalarını memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Esasen uzun zamandır Türkiye olarak dostlarımızla, müttefiklerimizle beraber uluslararası arenada sürdürdüğümüz İsrail'e her türlü diplomatik baskıyı uygulama konusundaki çalışmalarımızın meyve verdiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Katliam durmadı, soykırım devam ediyor ama İsrail'e yönelik uluslararası baskı son on yıllarda emsali görülmemiş şekilde de artıyor. Bu önemli bir kazanım. Bu mücadele uzun soluklu bir mücadele ve bu mücadeleyi sistematik bir şekilde yılmadan, bıkmadan, usanmadan devam ettirmemiz gerekiyor.

Türkiye'den sonra başka ülkeler de Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika'nın açtığı davaya taraf olma kararı aldılar. Biz bu sayının giderek artacağına inanıyoruz. İsrail'in hem diplomatik alanda hem hukuk alanında giderek yalnızlığa mahkum edilmesi fevkalade önemli."

Görüşme kapsamında ayrıca; Türkiye-Venezuela Dördüncü Ortak İşbirliği Komisyonu Toplantısı Ortak Bildirisi, Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliği Anlaşması, Sivil Havacılık Kurumları arasında Teknik İşbirliğine dair Mutabakat Zaptı, Görsel-İşitsel Hizmetlere Dair Ortak Yapım Anlaşması, Eğitim Alanında İş Birliğine İlişkin 2024-2026 Dönemi Uygulama Programı, Venezuela'daki Türkiye Maarif Vakfı Okullarına İlişkin Anlaşma, 2025-2027 Turizm Uygulama Programı, Yükseköğretim Bursları Alanında İşbirliği Protokolü ve Teresa Carreno Tiyatrosu Vakfı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü arasında Mutabakat Zaptı imzalandı.

Kaynak: ANKA

Hakan Fidan, Venezuela, Türkiye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'e yönelik uluslararası baskı artıyor - Son Dakika

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