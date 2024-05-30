Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Prag'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Görüşmede Gazze'deki ateşkes müzakereleri ve iki devletli çözüm süreci ele alındı. Fidan, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin Türkiye'nin görüşlerini aktardı.

Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da Amerikan mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi. Görüşmede Gazze'deki ateşkes müzakereleri ve iki devletli çözüm sürecinin değerlendirildiği öğrenildi. Üst düzey bir Bakanlık yetkilisi, Suriye'deki son gelişmelerle ilgili Türkiye'nin görüşlerini aktardığını da belirtti.

Ukrayna'daki durumun da değerlendirildiği görüşmede Washington'daki NATO Zirvesi öncesinde İttifak'ı ilgilendiren konular ele alındı. Yetkili, "Bazı Afrika ülkelerindeki çatışmalar ve ihtilafların çözümüne dair görüş alışverişinde bulunuldu" dedi.